ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ નિવૃત્તિ પર તોડ્યું મૌન, આ ઇવેન્ટને પોતાની છેલ્લી ટુર્નામેન્ટ ગણાવી
40 વર્ષીય ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો બીજો વર્લ્ડ કપ રમવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે.
Published : November 12, 2025 at 8:41 PM IST
હૈદરાબાદ: ઉંમર સામાન્ય રીતે ફૂટબોલરના શરીર પર ભારે અસર કરે છે, પરંતુ આ વાત પોર્ટુગીઝ સુપરસ્ટાર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો પર લાગુ પડતી નથી. 40 વર્ષનો હોવા છતાં, તે અતિ ફિટ અને ચપળ રહે છે. તેથી જ તે હજુ પણ ફૂટબોલ મેદાન પર જોવા મળે છે.
તેણે તાજેતરમાં સાઉદી ક્લબ અલ નાસર સાથે એક નવો કરાર કર્યો છે, જે 2025-26 સીઝનથી શરૂ થાય છે. તેણે આ સીઝનમાં 11 મેચમાં 10 ગોલ કર્યા છે. બીજી વખત UEFA નેશન્સ લીગ જીત્યા પછી, રોનાલ્ડોનું ધ્યાન હવે આવતા વર્ષના FIFA વર્લ્ડ કપ પર છે.
રોનાલ્ડોએ નિવૃત્તિ પર મૌન તોડ્યું
દરમિયાન, વિશ્વના શ્રેષ્ઠ ફૂટબોલરોમાંના એક, રોનાલ્ડોએ પોતાની નિવૃત્તિની ચર્ચા કરીને ધ્યાન ખેંચ્યું છે. તાજેતરમાં, સાઉદી અરેબિયાની રાજધાની રિયાધમાં એક ટૂર સમિટ દરમિયાન, રોનાલ્ડોએ પુષ્ટિ આપી હતી કે 2026નો વર્લ્ડ કપ તેની છેલ્લી ટુર્નામેન્ટ હશે. 953 ગોલ ધરાવતા આ ફૂટબોલરે સ્પષ્ટતા કરી કે તે એક કે બે વર્ષમાં ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લેશે.
Cristiano Ronaldo says that not only will next summer's World Cup be his last, but he may also retire in the next one or two years 🥲— B/R Football (@brfootball) November 11, 2025
(via @cnnsport) pic.twitter.com/RmDMwK3KFs
વર્લ્ડ કપ વિશેના એક પ્રશ્નના જવાબમાં, તેમણે કહ્યું કે 2026 તેમનો છેલ્લો વર્લ્ડ કપ હશે. તેમણે કહ્યું, "ચોક્કસ, હા, હું ત્યાં સુધીમાં 41 વર્ષનો થઈશ, અને મને લાગે છે કે તે આ મુખ્ય ટુર્નામેન્ટનો સૌથી યાદગાર ક્ષણ હશે. પ્રમાણિકતાથી કહું તો, હું કદાચ એક કે બે વર્ષ માટે રમતમાં હોઈશ."
🗣️ Cristiano Ronaldo: “Yes, 2026 will be my last World Cup, 100%. I will be 41 years old.” pic.twitter.com/qKAxykz7a3— Madrid Xtra (@MadridXtra) November 11, 2025
વર્લ્ડ કપ જીતવામાં નિષ્ફળ
યુરો 2016 અને નેશન્સ લીગ બે વાર જીતવા છતાં, રોનાલ્ડો વર્લ્ડ કપ જીતના સંદર્ભમાં તેમના કટ્ટર હરીફ લિયોનેલ મેસ્સીથી પાછળ છે. મેસીએ તેમની રાષ્ટ્રીય ટીમ, આર્જેન્ટિનાને 2022 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ સુધી પહોંચાડ્યું, જ્યારે રોનાલ્ડો પોર્ટુગલ માટે છ વર્લ્ડ કપ રમ્યા છતાં અણનમ રહ્યો.
રોનાલ્ડોની સિદ્ધિ
રોનાલ્ડો હાલમાં વ્યક્તિગત સીમાચિહ્ન માટે પણ પ્રયત્નશીલ છે. તે 1,000 ગોલ કરવાના સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવાથી માત્ર 47 ગોલ દૂર છે. આ ઉપરાંત, તેમના નામે આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાં 143 ગોલ છે, જે કોઈપણ ખેલાડી દ્વારા કરવામાં આવેલા સૌથી વધુ ગોલ છે.
