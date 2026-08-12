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ફૂટબોલર રોનાલ્ડોએ ગર્લફ્રેન્ડ જૉર્જિના સાથે કર્યા લગ્ન કર્યા, 10 વર્ષથી એક-બીજાને કરી રહ્યા હતાં ડેટ

રોનાલ્ડો અને જૉર્જિના નવ વર્ષથી એક બીજાને ડેટિંગ કરી રહ્યા છે. તેઓએ 2017ની શરૂઆતમાં તેમના સંબંધની પુષ્ટિ કરી હતી, રોનાલ્ડો 4 સંતાનોનો પિતા પણ છે.

ફૂટબોલર રોનાલ્ડો
ફૂટબોલર રોનાલ્ડો (IANS/ANI/ Instagram@cristiano)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 12, 2026 at 7:43 AM IST

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લિસ્બન, પોર્ટુગલ: ફૂટબોલર ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો પોતાની ગર્લફ્રેન્ડ જૉર્જિના રોડ્રિગ્ઝ સાથે પોર્ટુગલમાં લગ્નના તાતણે બંધાયો છે. તેમના લગ્ન વર્ષોથી અટકળોનો વિષય હતો. મીડિયા રિપોર્ટ્સ અનુસાર, આ દંપતીએ મંગળવારે સિવિલ મેરેજ (કોર્ટ મેરેજ) કર્યા હતા. તેઓ 2016માં મેડ્રિડમાં મળ્યા હતા અને ત્યારથી તેઓ સાથે છે. તેમણે ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક ફોટો પણ શેર કર્યો હતો જેમાં તેઓ પોતાની વીંટીઓ બતાવી રહ્યાં છે.

બરાબર એક વર્ષ પહેલા થઈ હતી સગાઈ

રોનાલ્ડો અને જૉર્જિનાએ આજથી બરાબર એક વર્ષ પહેલા, 12 ઓગસ્ટ, 2025 ના રોજ સગાઈ કરી હતી. તે સમયે, જૉર્જિનાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર તેની સગાઈની વીંટીનો ફોટો શેર કર્યો હતો અને કેપ્શનમાં લખ્યું હતું, "હા, હું તમને પ્રેમ કરું છું. આ જિંદગીમાં અને આવનારી તમામ જિંદગીમાં."

રોનાલ્ડો અને જૉર્જિના નવ વર્ષ (2016) થી એક બીજાને ડેટિંગ કરી રહ્યા છે. તેઓએ 2017ની શરૂઆતમાં તેમના સંબંધની પુષ્ટિ કરી હતી અને પહેલીવાર ઝુરિચમાં ફિફા ફૂટબોલ એવોર્ડ્સમાં સાથે દેખાયા હતા.

રોનાલ્ડોએ આ વર્ષે પોતાનો અંતિમ વર્લ્ડ કપ રમ્યો

રોનાલ્ડો તાજેતરમાં પોર્ટુગલ માટે ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માં રમ્યો હતો. જુલાઈમાં સ્પેન સામે રાઉન્ડ ઓફ 16માં હાર્યા બાદ તેની ટીમ ટૂર્નામેન્ટમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. સ્પેન 1-0 થી જીત સાથે ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યું હતું. આ મેચ પહેલા, રોનાલ્ડોએ જાહેરાત કરી હતી કે, આ તેનો છેલ્લો ફિફા વર્લ્ડ કપ હશે. મેચ બાદ, તે ઉદાસ ચહેરા અને આંખોમાં આંસુ સાથે મેદાન છોડીને જતો જોવા મળ્યો હતો.

વિશ્વ કપમાં રોનાલ્ડોના ડેબ્યૂ બાદ પોર્ટૂગલે 2006માં ચોથું સ્થાન હાંસલ કર્યુ હતું. 2010માં ટીમ રાઉન્ડ ઓફ 16 સુધી પહોંચી હતી, જ્યારે 2014માં ગ્રુપ સ્ટેજમાંથી બહાર થઈ ગઈ હતી. રોનાલ્ડોની ફિફા વર્લ્ડ કપ કારકિર્દી 27 મેચ સાથે સમાપ્ત થઈ, જે કોઈ ખેલાડી માટે સૌથી વધુ વર્લ્ડ કપમાં મેચમાં બીજા ક્રમનું સ્થાન છે. તેણે વર્લ્ડ કપમાં કુલ 11 ગોલ કર્યા.

પાંચ બાળકોનો પિતા છે રોનાલ્ડો

જૉર્જિના એક સ્પેનિશ મોડેલ અને સોશિયલ મીડિયા એન્ફ્લૂએન્સર છે. તેમના ચાર બાળકો છે. ઈવા મારિયા અને માતેઓનો જન્મ 2017 માં સરોગસી દ્વારા થયો હતો.

2017માં, જૉર્જિનાએ 2022માં પુત્રી અલાના માર્ટિના અને બેલા એસ્મેરાલ્ડાને જન્મ આપ્યો. રોનાલ્ડોનો એક પુત્ર પણ છે, ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડો જુનિયર, જેનો જન્મ 2010 માં થયો હતો.

900 ગોલ કરનાર વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી

ગયા વર્ષે 5 સપ્ટેમ્બરના રોજ, રોનાલ્ડોએ ક્રોએશિયા સામેની મેચમાં પોતાનો 900મો કારકિર્દી ગોલ કર્યો, આવું કરનાર તે વિશ્વનો પ્રથમ ખેલાડી બન્યો. આ પ્રબળ સિદ્ધી હાંસલ કર્યા પછી, રોનાલ્ડોએ સોશિયલ મીડિયા પર તેની ફૂટબોલ સફરની ક્લિપ શેર કરી.

વિડિઓ શેર કરતા, રોનાલ્ડોએ તેના બધા ચાહકોનો આભાર માન્યો અને કહ્યું કે તેણે લાંબા સમયથી આ સ્વપ્નને પ્રેમ કર્યો હતો, જે હવે પૂર્ણ થયું છે. તેને હજુ પણ કેટલાક વધુ સપના પૂરા કરવાના છે.

  1. FIFA: રોનાલ્ડોનું વર્લ્ડકપ જીતવાનું સપનું રોળાયું, મિખેલ મેરિનોના ગોલથી સ્પેને પોર્ટુગલને હરાવ્યું
  2. ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026: રોનાલ્ડોની પેનલ્ટી અને રામોસના ગોલથી પોર્ટુગલે ક્રોએશિયાને 2-1થી હરાવ્યું, રાઉન્ડ ઓફ 16માં એન્ટ્રી

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