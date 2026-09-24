રોનાલ્ડો પોર્ટુગલ માટે ક્યાં સુધી રમશે? ભવિષ્ય વિશે આપ્યું એક મોટુ નિવેદન
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ પોર્ટુગલ સાથેના તેમના આંતરરાષ્ટ્રીય ભવિષ્ય અંગેની પોતાની સ્થિતિ સ્પષ્ટ કરી છે.
Published : September 24, 2026 at 5:52 PM IST
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ પોર્ટુગલ સાથેના પોતાના આંતરરાષ્ટ્રીય ભવિષ્ય વિશે સ્પષ્ટતા કરી છે. 41 વર્ષીય સ્ટાર ફૂટબોલરે કહ્યું કે જ્યાં સુધી રાષ્ટ્રીય ટીમને તેની જરૂર છે ત્યાં સુધી તે રમવાનું ચાલુ રાખશે. જોકે, જે દિવસે તેને લાગશે કે તે ટીમમાં યોગદાન આપી શકતો નથી અથવા ટીમ તેને હવે ઇચ્છતી નથી, તે પહેલા તે ટીમ છોડી દેશે.
જુલાઈમાં ફિફા વર્લ્ડ કપ 2026માંથી સ્પેનના રાઉન્ડ ઓફ 16માં પોર્ટુગલની બહાર થયા પછી રોનાલ્ડોએ તેના આંતરરાષ્ટ્રીય ભવિષ્યની પુષ્ટિ કરી ન હતી. જોકે, નવા મુખ્ય કોચ જોર્જ જીસસની પ્રથમ પોર્ટુગલ ટીમમાં તેના સમાવેશથી સ્પષ્ટ થયું કે તે હજુ પણ રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે ઉપલબ્ધ છે.
વેલ્સ સામેની મેચ પહેલા, રોનાલ્ડોએ પોતાના ભવિષ્ય વિશે કહ્યું, "જ્યારે પણ તેઓ કહેશે કે તેઓ મને રાષ્ટ્રીય ટીમમાં નથી ઇચ્છતા, ત્યારે હું જતો રહેનારો પહેલો બનીશ. જ્યારે મને લાગે છે કે હું ટીમમાં કંઈ ઉમેરી રહ્યો નથી અથવા વાતાવરણ બગાડી રહ્યો નથી, ત્યારે હું જતો રહીશ. હું મારી સુટકેસ ઉપાડીને જતો રહીશ."
🚨🇵🇹 Cristiano Ronaldo: “If Portugal no longer want to rely on me, I can leave from today. I have no problem with that”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 23, 2026
“Or even the president. When they no longer want to rely on me in the national team, I’ll be the first to speak to them about it”.
“If they rely on me, I… pic.twitter.com/oGbyKBSWvk
તેણે આગળ કહ્યું, "પોર્ટુગલના લોકો મારા પર વિશ્વાસ કરે છે. તેથી જ હું હજી પણ અહીં છું. ફક્ત આંકડા જુઓ, મને ખાતરી છે કે તમે થોડી ગણતરી કરી શકો છો. હું હજુ પણ સારું કરી રહ્યો છું. જે દિવસે તેઓ મારા પર વિશ્વાસ નહીં કરે, કોઈ વાંધો નહીં, હું જતો રહીશ. હું હંમેશા આ ફેડરેશનનો નંબર વન ચાહક રહીશ."
તેણે વર્લ્ડ કપ પછી નિવૃત્તિ લેવાનું વિચાર્યું હતું
રોનાલ્ડોએ સ્વીકાર્યું કે વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર થયા પછી તેણે આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનું વિચાર્યું હતું. જોકે, પોર્ટુગલના રાષ્ટ્રપતિ પેડ્રો પ્રોએન્કા અને કોચ જોર્જ જીસસ સાથે ચર્ચા કર્યા પછી, તેણે રમવાનું ચાલુ રાખવાનો નિર્ણય લીધો. તેણે કહ્યું, "હા, મેં કર્યું. અલબત્ત, હું હંમેશા મારા નિર્ણયો, મારા ભવિષ્ય અને મારા વર્તમાન વિશે વિચારું છું. હું એક વિચારશીલ વ્યક્તિ છું; તમારે વિચારવું પડશે. તેથી જ તમે મને અહીં જુઓ છો. તેનો અર્થ એ કે હું ચાલુ રાખીશ." રોનાલ્ડોએ એમ પણ કહ્યું કે તે ફક્ત ગોલ કરીને જ નહીં, પરંતુ યુવા ખેલાડીઓને મદદ કરીને પણ ટીમમાં યોગદાન આપવા માંગે છે. તેણે કહ્યું, "હું હજુ પણ માનું છું કે હું રાષ્ટ્રીય ટીમને જે જોઈએ છે તે પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરી શકું છું. મને લાગે છે કે હું રાષ્ટ્રીય ટીમને ફક્ત ગોલ દ્વારા જ નહીં, પણ મેદાનની બહાર પણ ટેકો આપી શકું છું."
Cristiano Ronaldo: " i know what i am. i know what i do to be here. i know what i've done to have had the success that i have had. i know why, especially the young kids, they love cristiano, because they saw me as an example and this, for me, is the most important thing." ❤️ pic.twitter.com/axY6TgYfM9— Hayters TV (@HaytersTV) September 23, 2026
1,000 ગોલથી 21 ડગલાં દૂર
રોનાલ્ડોએ ક્લબ અને દેશ માટે કુલ 979 ગોલ કર્યા છે અને હવે તે 1,000 ગોલના ઐતિહાસિક આંકડાથી માત્ર 21 ગોલ દૂર છે. તેણે સ્વીકાર્યું કે તે આ સીમાચિહ્ન સુધી પહોંચવા માંગે છે, પરંતુ તે તેના માટે કોઈ પણ ભોગે તેને હાંસલ કરવાના જુનૂનમાં નથી. રોનાલ્ડોએ કહ્યું, "રાષ્ટ્રીય ટીમ સાથે મારો 1,000મો ગોલ કરવો એ સોનામાં સુગંધ ભળવા જેવું હશે. તે એક સુંદર વાર્તાનો સુખદ અંત હશે. મેં કહ્યું હતું કે હું આ લક્ષ્ય સુધી પહોંચવા માંગુ છું અને હું તેને હાંસલ કરીશ જ. પરંતુ હું તેના માટે કોઈ પણ ભોગે તેને મેળવવાના જુનૂનમાં નથી."
જે સ્ટેડિયમથી સફર શરૂ થઈ હતી ત્યાં વાપસી
રોનાલ્ડો શુક્રવારે જોસ અલ્વાલાડે સ્ટેડિયમ ખાતે વેલ્સ સામે મેદાનમાં ઉતરશે. આ એ જ સ્ટેડિયમ છે જ્યાં તેણે 'સ્પોર્ટિંગ' સાથે પોતાની વ્યાવસાયિક કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. તેણે કહ્યું, "આ એક ખાસ અનુભવ છે કારણ કે અહીંથી જ મારી સુંદર સફર શરૂ થઈ હતી. આટલા વર્ષો પછી અહીં રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે રમવા બદલ મને ખૂબ ગર્વ છે." પોર્ટુગલના નવા કોચ જ્યોર્જ જીસસ, જેમણે અગાઉ અલ-નાસરમાં રોનાલ્ડો સાથે કામ કર્યું છે તેમણે પણ તેની ભૂમિકા સ્પષ્ટ કરતા કહ્યું કે, "ક્રિસ્ટિયાનો એ પોર્ટુગલ અને રાષ્ટ્રીય ટીમનું પ્રતીક છે."
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