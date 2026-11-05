ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી, સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો શેર કર્યો
પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલના દિગ્ગજ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લીધી છે.
Published : November 5, 2026 at 4:29 PM IST
પોર્ટુગલના કોચ જોર્જ જીસસ સાથેના વિવાદ બાદ પોર્ટુગીઝ ફૂટબોલ દિગ્ગજ ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લઈ લીધી છે. 41 વર્ષીય રોનાલ્ડો 146 ગોલ સાથે પોર્ટુગલના સર્વકાલીન ટોચના ગોલસ્કોરર છે, તેણે 232 મેચોમાં દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે અને દેશને 2016 યુરોપિયન ચેમ્પિયનશિપ ટાઇટલ સુધી પહોંચાડ્યો છે.
સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કરીને પુષ્ટિ
પાંચ વખતના બેલોન ડી'ઓર વિજેતા ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોએ સોશિયલ મીડિયા પર એક વીડિયો શેર કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાંથી નિવૃત્તિ લેવાના પોતાના નિર્ણયની પુષ્ટિ કરી. રોનાલ્ડોએ પોર્ટુગલને યુરો 2016નો ખિતાબ અપાવ્યો અને 234 મેચોમાં 146 ગોલ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય ફૂટબોલમાં સર્વકાલીન અગ્રણી ગોલસ્કોરર અને સૌથી વધુ કેપ્ડ ખેલાડી તરીકે પોતાની કારકિર્દીનો અંત કર્યો.
Portugal estará sempre em mim https://t.co/dnFj51rxmh— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 5, 2026
41 વર્ષીય રોનાલ્ડોએ જાહેરાત કરી છે કે તે નવેમ્બરના આંતરરાષ્ટ્રીય વિરામ પછી નંબર 7 જર્સી પાછી આપશે. પોર્ટુગલના લોકોને સંબોધતા, તેમણે વીડિયોમાં કહ્યું, "પોર્ટુગલના લોકોને, તે દિવસ આવી ગયો છે જ્યારે હું મારી રાષ્ટ્રીય ટીમની નંબર 7 જર્સી પાછી આપી રહ્યો છું. મને ક્યારેય એવું લાગ્યું નહીં કે તે ફક્ત મારી જ છે. પરંતુ 23 વર્ષ સુધી, મને તેને પહેરવાનો, તેનું રક્ષણ કરવાનો અને વિશ્વભરના સ્ટેડિયમમાં મારી સાથે લઈ જવાનો વિશેષાધિકાર અને જવાબદારી મળી."
કેટલી વાર વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લીધો છે?
રોનાલ્ડો બે દાયકાથી વધુ સમય સુધી પોર્ટુગીઝ ટીમનો મુખ્ય આધાર રહ્યો છે, તેણે ટીમને યુરો 2016 ટાઇટલ અને બે યુઇએફએ નેશન્સ લીગ ટાઇટલ અપાવ્યા છે. તેણે છ વર્લ્ડ કપમાં પોતાના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું, તેનું છેલ્લું અભિયાન આ વર્ષે ફિફા વર્લ્ડ કપમાં રાઉન્ડ ઓફ 16માં સ્પેન સામે 1-0થી હાર સાથે સમાપ્ત થયું હતું. રોનાલ્ડો ટુર્નામેન્ટના છ અલગ અલગ આવૃત્તિઓમાં ગોલ કરનાર એકમાત્ર ખેલાડી હોવાનો પણ ગૌરવ ધરાવે છે. જો કે, તેના પ્રભાવશાળી વ્યક્તિગત રેકોર્ડ અને લાંબા આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દી છતાં, વર્લ્ડ કપ ટાઇટલ હંમેશા તેને ટાળી શક્યું છે.
તેની કારકિર્દી વિશે, રોનાલ્ડોએ સ્વીકાર્યું કે તેની આંતરરાષ્ટ્રીય સફરનો અંત લાવવાનો નિર્ણય સરળ નહોતો. પોર્ટુગીઝ દિગ્ગજ ખેલાડીએ કહ્યું કે આગામી પેઢીને કમાન સોંપવાનો સમય આવી ગયો છે. તેણે વધુમાં ઉમેર્યું, "આજે ભવિષ્યની પેઢીને સોંપવાનો સમય આવી ગયો છે. આ નિર્ણય સરળ નહોતો કારણ કે કેટલાક નિર્ણયો ફક્ત મનથી લેવામાં આવતા નથી; તે હૃદયથી પણ લેવામાં આવે છે." ઓગસ્ટ 2003 માં શરૂ થયેલી અને મારા જીવનને કાયમ માટે બદલી નાખનારી સફરનો હવે અંત આવી ગયો છે.
કોચ સાથે વિવાદ
આખો વિવાદ છેલ્લા આંતરરાષ્ટ્રીય વિરામ દરમિયાન શરૂ થયો હતો, જ્યારે પોર્ટુગલે ઓસ્લોમાં નોર્વે સામે 2-1થી નેશન્સ લીગ મેચ જીતી હતી. જોકે, રોનાલ્ડો મેચમાં રમ્યો ન હતો. અંતિમ વ્હિસલ વાગતા, તે સીધો ડ્રેસિંગ રૂમમાં ગયો અને મેચ પછી મેદાનમાં આવેલા પ્રવાસી અને ઉત્સાહિત ચાહકોનું સ્વાગત કરવા માટે તેના સાથી ખેલાડીઓ સાથે જોડાયો નહીં.
આ ઘટના બાદ, તેને સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યો અને દંડ ફટકારવામાં આવ્યો. એક લાંબા નિવેદનમાં, રોનાલ્ડોએ કેમ્પ છોડવાના કારણો જાહેર કર્યા અને કોચ જોર્જ જીસસ પર પોતાનો વચન તોડવાનો આરોપ લગાવ્યો. રોનાલ્ડોએ દાવો કર્યો કે તેને અવેજી સ્થળની ખાતરી આપવામાં આવી હતી, અને તેણે વોર્મ-અપ પણ શરૂ કરી દીધું હતું, પરંતુ કોચે છેલ્લી ઘડીએ પોતાનો વિચાર બદલી નાખ્યો. આ કડવા મતભેદને કારણે તેણે કઠોર પગલું ભર્યું.
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