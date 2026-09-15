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87 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ કેવી રીતે તૂટ્યો? ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની ટીમે રચ્યો ઈતિહાસ

ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોના નેતૃત્વવાળી અલ-નસ્ર એ ફૂટબોલમાં એક નવો વિશ્વ વિક્રમ સ્થાપિત કર્યો છે.

ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની ટીમે રચ્યો ઈતિહાસ
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની ટીમે રચ્યો ઈતિહાસ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 8:55 PM IST

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ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની ટીમ 'અલ-નસ્ર' (Al-Nassr) એ ફૂટબોલની દુનિયામાં એક એવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે જેને તોડવો કોઈપણ ટીમ માટે સરળ નહીં હોય. સાઉદી પ્રો લીગમાં 'અલ-ખલીજ' (Al-Khaleej) સામેની મેચ 1-1થી ડ્રો રહી હોવા છતાં, તેમાં ગોલ કરીને અલ-નસ્ર ટીમે સતત 94 મેચોમાં ઓછામાં ઓછો એક ગોલ કરવાનો વિશ્વ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો છે. આ સિદ્ધિ સાથે, ટીમે આર્જેન્ટિનાની દિગ્ગજ ક્લબ 'રિવર પ્લેટ' (River Plate) ના 93 મેચોના રેકોર્ડને પાછળ છોડી દીધો છે, જે 1936 અને 1939ની વચ્ચે બનાવવામાં આવ્યો હતો.

સતત 94 મેચોમાં ગોલ કરવાનો સિલસિલો

અલ-નસ્રનો આ ઐતિહાસિક સિલસિલો ડિસેમ્બર 2023માં શરૂ થયો હતો. તે સમયે, ટીમને અલ-હિલાલ સામે 0–3થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તેની પછીની જ મેચમાં અલ-નસ્રએ અલ-રિયાધને 4–1થી હરાવ્યું અને ત્યારબાદ ટીમે સતત મેચોમાં ગોલ કરવાનો સિલસિલો શરૂ કર્યો.

શનિવારે અલ-ખલીજ સામેની મેચની 72મી મિનિટમાં બરાબરી કરતો ગોલ કરીને અબ્દુલ્લા અલ-હમદાને આ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો. 27 વર્ષીય ફોરવર્ડ દ્વારા કરવામાં આવેલો આ ગોલ માત્ર અલ-નસ્ર માટે એક પોઈન્ટ બચાવનારો જ નહોતો, પરંતુ તેણે ક્લબ ફૂટબોલના ઇતિહાસમાં ટીમને નવી ઊંચાઈઓ પર પણ પહોંચાડી હતી.

રોનાલ્ડોની કેપ્ટનશીપ હેઠળ બન્યો રેકોર્ડ

94 મેચોના આ સિલસિલા દરમિયાન રોનાલ્ડોએ અલ-નસ્રના કેપ્ટન તરીકેની ભૂમિકા ભજવી છે. આ પોર્ટુગીઝ સ્ટાર 2023માં ક્લબ સાથે જોડાયો હતો અને ત્યારથી તેણે સાઉદી પ્રો લીગમાં 113 મેચો રમીને 105 ગોલ કર્યા છે. રેકોર્ડ તોડનાર આ પ્રદર્શન છતાં, અલ-નસ્ર અલ-ખલીજ સામે જીત મેળવવામાં નિષ્ફળ રહ્યું હતું. આ મેચ ડ્રો થયા બાદ ટીમ સ્ટેન્ડિંગમાં ત્રીજા સ્થાને સરકી ગઈ છે; હાલમાં તેઓ અલ-હિલાલ કરતાં બે પોઈન્ટ અને અલ-ઈત્તિહાદ કરતાં એક પોઈન્ટ પાછળ છે.

રોનાલ્ડો અગાઉ પણ આવો રેકોર્ડ બનાવી ચૂક્યો છે

સતત ગોલ કરવાની મેચોનો આ સિલસિલો રોનાલ્ડો માટે કોઈ નવી વાત નથી. રિયલ મેડ્રિડ સાથેની તેમની શાનદાર સફર દરમિયાન, તેઓ એવી ટીમનો ભાગ હતા જેણે એપ્રિલ 2016 અને સપ્ટેમ્બર 2017 વચ્ચે સતત 73 મેચોમાં ગોલ કર્યા હતા. જોકે તે રેકોર્ડ તમામ સ્પર્ધાઓને આવરી લેતો હતો, જ્યારે અલ-નસરનો નવો રેકોર્ડ ટોચની લીગમાં સતત મેચો પૂરતો મર્યાદિત છે.

41 વર્ષીય રોનાલ્ડો માટે વર્તમાન સિઝન વિશેષ મહત્વની સાબિત થઈ શકે છે. તેણે સંકેત આપ્યો છે કે2026-27ની સિઝન વ્યાવસાયિક ફૂટબોલમાં તેની છેલ્લી સિઝન હોઈ શકે છે. તે સિનિયર સ્તરે સત્તાવાર રીતે 1,000 ગોલનો આંકડો સ્પર્શનાર ઇતિહાસના પ્રથમ ફૂટબોલર બનવાની રેસમાં છે; હાલમાં તેના નામે 979 ગોલ છે.

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CRISTIANO RONALDO AL NASSR
ક્રિસ્ટિયાનો રોનાલ્ડોની અલ નસ્ર
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રોનાલ્ડોની ટીમ અલ નસ્ર રચ્યો ઈતિહાસ
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