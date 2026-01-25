યુઝવેન્દ્ર ચહલના જીવનમાં એક નવી "મિસ્ટ્રી ગર્લ"ની એન્ટ્રી, જુઓ આ વાયરલ વિડીયોમાં
ભારતીય ક્રિકેટર યુઝવેન્દ્ર ચહલ ફરી એકવાર ચર્ચામાં છે. તે તાજેતરમાં એક સુંદર મહિલા સાથે ડિનર ડેટ પર જોવા મળ્યો હતો.
Published : January 25, 2026 at 5:20 PM IST
Yuzvendra Chahal With Shefali Bagga: ભારતીય ક્રિકેટર યુઝવેન્દ્ર ચહલ પોતાના અંગત જીવનને કારણે ઘણીવાર સમાચારમાં રહે છે. ગયા વર્ષે, 2025 માં, યુઝવેન્દ્ર ચહલે ધનશ્રી વર્માને છૂટાછેડા આપી દીધા હતા. આ સમય દરમિયાન, તેણે તેની ભૂતપૂર્વ પત્નીને પણ આડકતરી રીતે નિશાન બનાવી હતી. ધનશ્રીથી અલગ થયા પછી તરત જ, આરજે મહવશ સાથેની તેમની નિકટતાની અફવાઓ શરૂ થઈ. બંને ઘણીવાર સાથે જોવા મળતા હતા. તેઓ સોશિયલ મીડિયા પર એકબીજાની પોસ્ટ પર પ્રતિક્રિયા આપતા હતા, સાથે ફોટા અને વીડિયો પોસ્ટ કરતા હતા, અને હવે તેઓએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એકબીજાને અનફોલો કરી દીધા છે. આ દરમિયાન, યુઝવેન્દ્ર ચહલ એક નવી મહિલા સાથે જોવા મળ્યો હતો, જેના કારણે તે ફરી એકવાર તેના અંગત જીવનને કારણે ચર્ચામાં આવ્યો છે.
યુઝવેન્દ્ર ચહલ કઈ મહિલા સાથે જોવા મળ્યો હતો?
તાજેતરમાં, યુઝવેન્દ્ર ચહલનો એક વીડિયો સામે આવ્યો હતો, જેમાં તે બિગ બોસ ફેમ શેફાલી બગ્ગા સાથે દેખાયો હતો. બંને 24 તારીખ, શનિવારે સાંજે મુંબઈમાં સાથે જોવા મળ્યા હતા. શેફાલી અને યુઝવેન્દ્ર શા માટે સાથે હતા, શું તેઓ કોઈ કારણસર મળ્યા હતા કે શું તે માત્ર એક સંયોગ હતો તે અંગે કોઈ વધુ માહિતી નથી. જોકે, આ વીડિયોએ સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સમાં ચોક્કસ જ હલચલ મચાવી દીધી છે. સોશિયલ મીડિયા યુઝર્સ એવું પણ અનુમાન લગાવી રહ્યા છે કે આરજે માહવશ સાથેના કથિત બ્રેકઅપ પછી શેફાલી બગ્ગા યુઝવેન્દ્રના જીવનમાં પ્રવેશી છે.
યુઝવેન્દ્ર ચહલ શેફાલી સાથે
સેલિબ્રિટી ફોટોગ્રાફર વિરલ ભાયાણીએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર આ વીડિયો શેર કર્યો છે, જેમાં ચહલ કાળા શર્ટ અને ડેનિમ જીન્સમાં જોવા મળે છે. શેફાલી બગ્ગા કાળા ડ્રેસમાં સુંદર દેખાય છે. જ્યારે ફોટોગ્રાફરો ચહલને કેદ કરી રહ્યા હતા, ત્યારે શેફાલી એક બાજુ ઉભી રહી ગઈ. ત્યારબાદ પપ્પાએ તેમને સાથે પોઝ આપવા કહ્યું. યુઝર્સ હવે વીડિયો પર પ્રતિક્રિયા આપી રહ્યા છે, કેટલાક તેને મિત્રતા કહી રહ્યા છે, જ્યારે કેટલાકે સૂચવ્યું છે કે આરજે માહવાશ પછી, યુઝવેન્દ્ર હવે શેફાલીને ડેટ કરી રહ્યો છે.
શેફાલી બગ્ગા કોણ છે?
શેફાલી બગ્ગા એક એન્કર અને સોશિયલ મીડિયા પર્સનાલિટી છે. બગ્ગા 2019 દરમિયાન ઘણી ચર્ચામાં રહી હતી. તે જ વર્ષે, તેણીએ બિગ બોસ 13 માં પ્રવેશ કર્યો, જ્યાં તેણીએ તેના મજબૂત વ્યક્તિત્વથી દર્શકોને પ્રભાવિત કર્યા. રિયાલિટી શોમાં શહેનાઝ ગિલ સાથેની તેની મિત્રતાને ખૂબ જ પસંદ કરવામાં આવી હતી, અને તેણીએ વિજેતા અને સ્વર્ગસ્થ અભિનેતા સિદ્ધાર્થ શુક્લા સાથે પણ સારી મિત્રતા શેર કરી હતી.
