હિંમત સફળતાની ચાવી છે, પછી ભલે તે રમતગમત હોય કે સ્ટાર્ટઅપ્સ: વીરેન્દ્ર સેહવાગ
રાજસ્થાન ડિજીફેસ્ટમાં, ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર વીરેન્દ્ર સેહવાગે ક્રિકેટના કિસ્સાઓ, જોખમ લેવા પર શીખ, સ્ટાર્ટઅપ અને ટીમવર્ક પર પોતાના વિચારો શેર કર્યા.
Published : January 5, 2026 at 8:41 PM IST
જયપુર: સીતાપુરામાં JECC ખાતે આયોજિત રાજસ્થાન ડિજીફેસ્ટના બીજા દિવસે, સોમવારે, ભૂતપૂર્વ વિસ્ફોટક ભારતીય ક્રિકેટ ઓપનર વીરેન્દ્ર સેહવાગે યુવાનો અને ઉદ્યોગસાહસિકો સાથે પોતાની ક્રિકેટ કારકિર્દી અને ઉદ્યોગસાહસિકતાની ઘણી રસપ્રદ વાતો શેર કરી. મેદાન પરના અમ્પાયરો સાથેનો એક મનોરંજક અનુભવ શેર કરતા સેહવાગે કહ્યું કે મેચ દરમિયાન, અમ્પાયરો બોસ હોય છે. તેમણે હસીને કહ્યું, "બોસ બોસ હોય છે, પરંતુ જો તમે મુશ્કેલ સમયમાં તમારા બોસને ટેકો આપો છો, તો તે સમય આવે ત્યારે પણ તમને મદદ કરે છે." તેમણે અમ્પાયરો સાથેના તેમના સંબંધોના સંદર્ભમાં આ વાત કહી, જે મેદાન પર ખેલાડીઓ માટે અંતિમ નિર્ણય લેનારા હોય છે.
સેહવાગે જોખમ લેવાના મહત્વ પર ભાર મૂક્યો. તેમણે કહ્યું કે જોખમ વિના પ્રગતિ અશક્ય છે, પરંતુ તે જોખમ સમજદારીપૂર્વક અને સમજદારીપૂર્વક લેવું જોઈએ. ક્રિકેટના બદલાતા લેન્ડસ્કેપ વિશે બોલતા, તેમણે આગાહી કરી હતી કે T20 ક્રિકેટ પછી, T10 ક્રિકેટનો યુગ ટૂંક સમયમાં જોવા મળી શકે છે. તેમનું માનવું છે કે ક્રિકેટનું ફોર્મેટ ઝડપથી બદલાઈ રહ્યું છે અને દર્શકોની પસંદગી ટૂંકા ફોર્મેટ તરફ વળી રહી છે.
શેર કરેલા વ્યક્તિગત અનુભવો: "નો ફિયર, નો લિમિટ્સ - લેસન્સ ફ્રોમ ધ વર્લ્ડ્સ મોસ્ટ એગ્રેસિવ ઓપનર" શીર્ષકવાળા આ ઇન્ટરેક્ટિવ સત્રમાં, વીરેન્દ્ર સેહવાગે રમતગમત, સ્ટાર્ટઅપ્સ, રોકાણ, નેતૃત્વ, ટીમવર્ક અને જોખમ વ્યવસ્થાપન સહિત વિવિધ વિષયો પર પોતાના વ્યક્તિગત અનુભવો શેર કર્યા. તેમણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું કે હિંમત અને આક્રમક વિચારસરણી વિના, મોટા લક્ષ્યો પ્રાપ્ત કરી શકાતા નથી, પછી ભલે તે મેદાન પર હોય કે જીવનમાં. સેહવાગ માને છે કે ભારતમાં રમતગમતની પ્રતિભા માટે અપાર સંભાવના છે. એકમાત્ર જરૂરિયાત યોગ્ય રીતે ઓળખવાની, ઉછેરવાની અને યોગ્ય માર્ગદર્શન આપવાની છે.
જોખમો સમજદારીપૂર્વક લો: તેમણે સ્ટાર્ટઅપ્સ અને રોકાણોના ક્ષેત્રમાં યુવાનોને સલાહ આપતા કહ્યું, "હોશિયાર બનો, યોગ્ય રોકાણકારો પસંદ કરો અને યોગ્ય ઘોડા પર દાવ લગાવો." સ્ટાર્ટઅપ સંસ્કૃતિ યુવાનોને જોખમ લેવા, નવીનતા લાવવા અને નિષ્ફળતામાંથી શીખવાનું શીખવે છે. સેહવાગે ભાર મૂક્યો કે સ્ટાર્ટઅપ્સ હોય કે રોકાણ, પ્રગતિ જોખમ વિના અશક્ય છે, પરંતુ જોખમો હંમેશા સમજદારીપૂર્વક લેવા જોઈએ.
અન્ય રમતોની સ્થિતિ અંગે ચિંતા: સેહવાગે ક્રિકેટ ઉપરાંત અન્ય રમતોની સ્થિતિ અંગે પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી. તેમણે કહ્યું કે હોકી સહિત ઘણી રમતોમાં ખેલાડીઓ પાસે પૂરતી નાણાકીય સુરક્ષાનો અભાવ છે. નાણાકીય સ્થિરતા અને સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવા માટે દરેક રમતમાં રોકાણકારો જરૂરી છે. જ્યારે સારા પ્રદર્શનથી પ્રશંસા મળે છે, ત્યારે નબળા પ્રદર્શન માટે ટીકા સ્વાભાવિક છે. તેમણે સલાહ આપી કે દરેક દિવસ તમારો નથી હોતો, તેથી સાથી ખેલાડીઓના સારા પ્રદર્શનની પણ ઇચ્છા રાખવી જોઈએ. જો દેશભરમાં રમતગમતની પ્રતિભા શોધવામાં આવે અને યોગ્ય સંસાધનો, તાલીમ અને પ્લેટફોર્મ પૂરું પાડવામાં આવે, તો ભારત ઓલિમ્પિકમાં ઘણા વધુ મેડલ જીતી શકે છે.
IPLનો બદલાતો પ્રભાવ: IPLના પ્રભાવનો ઉલ્લેખ કરતા, સેહવાગે કહ્યું કે લીગથી વિદેશી ખેલાડીઓના વલણમાં નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો છે. સ્લેજિંગ જેવી નકારાત્મક વૃત્તિઓ નોંધપાત્ર રીતે ઓછી થઈ ગઈ છે, કારણ કે ખેલાડીઓ એકબીજા સાથે વધુ સમય વિતાવે છે અને મિત્રતા વિકસાવે છે. તેમણે ઉત્સાહપૂર્વક જાહેર કર્યું કે ભારતનો સમય આવી ગયો છે. જો કે, તેમનું માનવું છે કે ટેસ્ટ અને ODI ક્રિકેટ હંમેશા ખેલાડીઓના પ્રદર્શન માટે મજબૂત પાયો રહેશે. ભવિષ્ય અંગે, તેમણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે T20 પછી, આપણે T10 ક્રિકેટનો યુગ પણ જોઈ શકીએ છીએ.
ટીમવર્ક, નેતૃત્વ અને ટીકાનો જવાબ: TIE ગ્લોબલના કન્વીનર મહાવીર પ્રતાપ શર્મા સાથેની વાતચીત દરમિયાન, સેહવાગે કોઈપણ ટીમ કે સંસ્થાની સફળતાનો પાયો વિશ્વાસ, પરસ્પર સહયોગ અને સકારાત્મક નેતૃત્વ ગણાવ્યું. તેમણે કહ્યું કે દરેક કંપનીએ તેના કર્મચારીઓનું સંપૂર્ણ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. ટીકાથી ડરવાને બદલે, વ્યક્તિએ તેનો જવાબ વધુ સારા પ્રદર્શન સાથે આપવો જોઈએ. સેહવાગે ફરીથી અન્ય રમતોમાં નાણાકીય સુરક્ષાના અભાવનો મુદ્દો ઉઠાવ્યો અને કહ્યું કે દરેક રમતમાં રોકાણકારો જરૂરી છે. ટીમ રમતોમાં, વ્યક્તિગત પ્રદર્શન હંમેશા ઉત્તમ હોતું નથી, તેથી સાથી ખેલાડીઓના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનની ઇચ્છા રાખવી મહત્વપૂર્ણ છે.
