'જીવનની સૌથી આનંદદાયક ક્ષણ'... IPL 2026 વચ્ચે દિગ્ગજ ખેલાડીએ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી,
IPL 2026 વચ્ચે, ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર વિજય શંકરે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને પોતાના ચાહકોને આ માહિતી આપી.
Published : May 22, 2026 at 7:40 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટર વિજય શંકર, જેને "3D ખેલાડી" તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, તેમણે 22 મેના રોજ નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી. સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ શેર કરીને, વિજય શંકરે તેમના ચાહકોને તેમની નિવૃત્તિની માહિતી આપી, સ્પષ્ટપણે સ્પષ્ટ કર્યું કે તેઓ IPL અને સ્થાનિક ક્રિકેટ બંનેને પણ અલવિદા કહી રહ્યા છે. વિજય શંકરે 2018 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં પ્રવેશ કર્યો હતો અને ખાસ કરીને 2019 ODI વર્લ્ડ કપ માટે ભારતીય ટીમનો ભાગ હતો. સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી પોસ્ટમાં, વિજય શંકરે તેમના ભાવનાત્મક સંઘર્ષો વિશે પણ ખુલીને વાત કરી.
'જીવનની સૌથી આનંદદાયક ક્ષણ'
સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરેલી એક પોસ્ટમાં, વિજય શંકરે લખ્યું કે ક્રિકેટ તેમનું જીવન છે એક એવી સફર જે તેમણે 10 વર્ષની ઉંમરે શરૂ કરી હતી. હવે, 25 વર્ષ પછી, તેઓ પોતાને ભાગ્યશાળી માને છે કે તેમને દરેક સ્તરે રમવાની તક મળી છે જ્યાં સુધી મહત્વાકાંક્ષી ક્રિકેટરો પહોંચવાનું સ્વપ્ન જુએ છે. તેમણે રમતમાં નવી તકો શોધવા માટે સ્થાનિક ક્રિકેટ અને IPL બંનેમાંથી નિવૃત્તિ લેવાનો પણ નિર્ણય લીધો છે. દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરવું તેમના જીવનની સૌથી આનંદદાયક ક્ષણોમાંની એક રહી છે. તેમણે વ્યક્ત કર્યું કે તેઓ દરેક તરફથી મળેલા પ્રેમ અને સમર્થન માટે હંમેશા આભારી રહેશે. આ પ્રસંગે, તેઓ BCCI, તેમના બધા કોચ, સપોર્ટ સ્ટાફ, ફિઝિયો અને ટ્રેનર્સ તેમજ તેમની ક્રિકેટ યાત્રામાં યોગદાન આપનારા દરેકનો આભાર માનવા માંગતા હતા.
વિજય શંકરનું ક્રિકેટ કરિયર
જ્યારે વિજય શંકરને 2019 ODI વર્લ્ડ કપ માટે ટીમ ઈન્ડિયાની ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવ્યા, ત્યારે તત્કાલીન મુખ્ય પસંદગીકાર, એમએસકે પ્રસાદને આ નિર્ણય અંગે ઘણી ટીકાઓનો સામનો કરવો પડ્યો. ત્યારબાદ, જ્યારે વિજય શંકરને તે વર્લ્ડ કપ દરમિયાન પાકિસ્તાન સામે રમવાની તક આપવામાં આવી, ત્યારે તેણે પોતાની પહેલી જ બોલિંગમાં વિકેટ લીધી. તેની એકંદર કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, વિજય શંકરે 12 ODI અને 9 T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી છે. આ 12 ODI મેચોમાં, તેણે 31.85 ની સરેરાશથી 223 રન બનાવ્યા અને સફળતાપૂર્વક 4 વિકેટ લીધી. T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં, 9 મેચોમાં રમીને, વિજય શંકરે 25.25 ની સરેરાશથી 101 રન બનાવ્યા અને 5 વિકેટ લીધી.
ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ (IPL) માં, વિજય શંકરને ચાર અલગ અલગ ફ્રેન્ચાઇઝીનું પ્રતિનિધિત્વ કરવાની તક મળી છે: ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સ, ગુજરાત ટાઇટન્સ, દિલ્હી કેપિટલ્સ અને સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ. કુલ 78 IPL મેચ રમીને, તેમણે 1,233 રન બનાવ્યા અને 9 વિકેટ પણ લીધી.
સ્થાનિક ક્રિકેટમાં, વિજય શંકરે તમિલનાડુ ટીમનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં, કુલ 77 મેચ રમીને, તેમણે 46.73 ની સરેરાશથી 4,253 રન બનાવ્યા છે, જેમાં કુલ 13 સદી અને 23 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. વધુમાં, તેમની બોલિંગ દ્વારા, વિજય શંકરે 56.60 ની સરેરાશથી 43 વિકેટ લીધી છે.
