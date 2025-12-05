ETV Bharat / sports

ગુજરાતનુું ગૌરવ યુવા ક્રિકેટર ઉર્વીલ પટેલ, 2025 માં ભારતીયો દ્વારા સૌથી વધુ સર્ચ કરાયેલા વ્યક્તિત્વની યાદીમાં સમાવેશ

2025 માં ગુગલ પર ભારતીયો દ્વારા સૌથી વધુ સર્ચ કરાયેલા નામોમાં ઉર્વીલ પટેલનો સમાવેશ થયો છે, વૈભવ સૌથી આગળ છે.

ઉર્વીલ પટેલ
ઉર્વીલ પટેલ (IANS)
હૈદરાબાદ: યુવા ક્રિકેટર ઉર્વીલ પટેલ 2025 માં ભારતીયો દ્વારા સૌથી વધુ સર્ચ કરાયેલા વ્યક્તિત્વની યાદીમાં જોડાયા છે. ગૂગલ ટ્રેન્ડ્સના 'યર ઇન સર્ચ 2025' અનુસાર, આ યાદીમાં ટીનેજ સ્ટાર વૈભવ સૂર્યવંશી ટોચ પર છે. વિગ્નેશ 10મા ક્રમે છે. ગયા વર્ષે 12 વર્ષની ઉંમરે રણજી ટ્રોફીમાં ડેબ્યૂ કરનાર વૈભવ 2025 માં ભારતમાં સૌથી વધુ સર્ચ કરાયેલ વ્યક્તિત્વ બન્યો. વૈભવે IPL માં ગુજરાત સામે રાજસ્થાન માટે 38 બોલમાં 101 રન બનાવીને રાષ્ટ્રીય સ્તરે ધ્યાન ખેંચ્યું, અને T20 સદી ફટકારનાર સૌથી યુવા પુરુષ ખેલાડી બન્યો.

પંજાબ કિંગ્સ અને દિલ્હી કેપિટલ્સનું પ્રતિનિધિત્વ કરનાર પ્રિયાંશ આર્ય, બીજા ક્રમે છે. ICC T20I બેટિંગ રેન્કિંગમાં ટોચ પર રહેનાર પંજાબના ઓપનર અભિષેક શર્મા ત્રીજા ક્રમે છે, જ્યારે ગુંટુરના 21 વર્ષીય શેખ રશીદ ટોચના પાંચમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

જેમીમા રોડ્રિગ્સ અને સ્મૃતિ મંધાના
જેમીમા રોડ્રિગ્સ અને સ્મૃતિ મંધાના (IANS)

જેમીમા રોડ્રિગ્સ અને સ્મૃતિ મંધાનાનો સમાવેશ

મહિલા વર્લ્ડ કપ વિજેતા જેમીમા રોડ્રિગ્સ અને સ્મૃતિ મંધાના એ ટોપ 10 માં સ્થાન મેળવ્યું છે, જ્યારે સિનિયર બેટ્સમેન કરુણ નાયર, ભારત અંડર 19 કેપ્ટન અને ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સના ઓપનર આયુષ મ્હાત્રે, ગુજરાતના વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઉર્વિલ પટેલ અને કેરળના સ્પિનર ​​વિગ્નેશ પુથુર પણ ટોપ 10 માં સ્થાન મેળવી ચૂક્યા છે.

વૈભવ સૂર્યવંશી
વૈભવ સૂર્યવંશી (IANS)

પાછલા વર્ષોની જેમ, IPL ભારતમાં ટોચના ટ્રેન્ડિંગ સર્ચ ટર્મ રહ્યો છે. ભારતીયોએ ગૂગલના લોકપ્રિય AI ટૂલ, ગૂગલ જેમિની પર પણ સર્ચ કર્યું, જે ભારતમાં સર્ચ લિસ્ટમાં બીજા ક્રમે આવ્યું. એશિયા કપ, ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી અને પ્રો કબડ્ડી લીગ પણ ટોપ પાંચમાં સ્થાન મેળવ્યું. મહિલા વર્લ્ડ કપ સાતમા સૌથી વધુ સર્ચ ટર્મ હતો.

સૌથી વધુ સર્ચ કરાયેલા ખેલાડી

  • વૈભવ સૂર્યવંશી
  • પ્રિયાંશ આર્ય
  • અભિષેક શર્મા
  • શેખ રશીદ
  • જેમિમા રોડ્રિગ્સ
  • આયુષ મ્હાત્રે
  • સ્મૃતિ મંધાના
  • કરુણ નાયર
  • ઉર્વીલ પટેલ
  • વિગ્નેશ પુથુર

સૌથી વધુ સર્ચ કરાયેલ સ્પોર્ટસ ઇવેન્ટસ

  • ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ
  • એશિયા કપ
  • આઇસીસી ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી
  • પ્રો કબડ્ડી લીગ
  • મહિલા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ
  • ફિફા ક્લબ વર્લ્ડ કપ
  • પાકિસ્તાન સુપર લીગ
  • વિમ્બલ્ડન
  • નેશન્સ લીગ
  • મેજર સોકર લીગ

