શિખર ધવને વિદેશી ગર્લફ્રેન્ડ સાથે કરી સગાઈ, જાણો કોણ છે સોફી શાઇન
શિખર ધવને તેની ગર્લફ્રેન્ડ સોફી શાઇન સાથે સગાઈ કરી. ધવને સોમવારે સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ચાહકો સાથે આ માહિતી શેર કરી.
Published : January 12, 2026 at 8:41 PM IST
SHIKHAR DHAWAN ENGAGED: ભારતના ભૂતપૂર્વ ઓપનર શિખર ધવને તેની ગર્લફ્રેન્ડ સોફી શાઇન સાથેની સગાઈની જાહેરાત ઇન્સ્ટાગ્રામ પોસ્ટ દ્વારા કરી હતી. બંનેએ 2025 માં તેમના સંબંધો જાહેર કર્યા હતા અને ત્યારથી તેઓ ડેટિંગ કરી રહ્યા છે. ધવનની ગર્લફ્રેન્ડ સોફી આયર્લેન્ડની છે. સોફી ઇન્સ્ટાગ્રામ પર ખૂબ જ સક્રિય છે અને તેના ઘણા ફોટા શેર કરે છે.
શિખર ધવનની પોસ્ટ
સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં શિખર ધવને લખ્યું, "મુસ્કાનથી લઈને સપના સુધી, અમે બધું જ શેર કર્યું છે. સગાઈ માટે અમને મળેલા પ્રેમ, આશીર્વાદ અને શુભેચ્છાઓ માટે અમે આભારી છીએ. અમે હંમેશા સાથે રહેવાનું નક્કી કર્યું છે. શિખર અને સોફી."
કોણ છે સોફી શાઇન
સોફી શાઇન એક માર્કેટિંગ અને મેનેજમેન્ટ પ્રોફેશનલ છે. તેણીએ લિમેરિક ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી અને કાસ્ટલટ્રોય કોલેજમાં અભ્યાસ કર્યો છે. તે હાલમાં અબુ ધાબીમાં એક કોર્પોરેશન માટે પ્રોડક્ટ કન્સલ્ટન્ટ તરીકે કામ કરે છે. ઘણા અહેવાલો સૂચવે છે કે આ દંપતી ફેબ્રુઆરી 2026 માં દિલ્હી NCR માં લગ્ન કરી શકે છે.
2012 માં પહેલા લગ્ન કર્યા
શિખર ધવને લગભગ અઢી વર્ષ પહેલા આયેશા મુખર્જી સાથે છૂટાછેડા લીધા હતા. આ સમય દરમિયાન ધવને આરોપ લગાવ્યો હતો કે આયેશાના કારણે તેને "માનસિક ત્રાસ" સહન કરવો પડ્યો હતો. ધવનથી 10 વર્ષ મોટી આયેશા એક કિકબોક્સર છે જેણે 2012 માં ભારતીય ક્રિકેટર સાથે લગ્ન કર્યા હતા. 2021 માં, આયેશાએ સોશિયલ મીડિયા પર ધવનથી અલગ થવાની જાહેરાત કરી હતી.
શિખર ધવનનું ક્રિકેટ કેરિયર
શિખર ધવને ભારત માટે 34 ટેસ્ટ મેચોમાં 2,315 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 7 સદીનો સમાવેશ થાય છે, અને 167 વનડેમાં 6,793 રન બનાવ્યા છે, જેમાં 17 સદી અને 39 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તે જ સમયે, 68 T20 મેચોમાં, તેણે ભારત માટે 27.92 ની સરેરાશથી 1,759 રન બનાવ્યા છે.
