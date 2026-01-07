શિખર ધવને બાંગ્લાદેશમાં થઈ રહેલા હુમલાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી, ટ્વીટ કરી ગુસ્સો ઠાલવ્યો
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર શિખર ધવને બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ સહિત લઘુમતીઓ પર થઈ રહેલા હુમલાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.
Published : January 7, 2026 at 8:44 PM IST
Shikhar Dhawan: ક્રિકેટર શિખર ધવને બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ સહિત લઘુમતીઓ પર થઈ રહેલા હુમલાઓ પર ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. તેમણે બાંગ્લાદેશમાં એક હિન્દુ મહિલા પર થયેલા ક્રૂર હુમલાની નિંદા કરી છે. આ ઘટનાનો એક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો, જેના કારણે શિખર ધવને આકરો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો.
શિખર ધવને X પર એક પોસ્ટમાં કહ્યું કે, બાંગ્લાદેશમાં એક હિન્દુ વિધવા પર થયેલા ક્રૂર હુમલા વિશે વાંચીને તેમનું હૃદય દુ:ખી થયું છે. કોઈપણ વ્યક્તિ સામે, ગમે ત્યાં આવી હિંસા સહન કરી શકાતી નથી. તે ન્યાય માટે પ્રાર્થના કરે છે અને પીડિતાને ટેકો આપે છે. ધવન સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ સક્રિય છે અને ઘણીવાર વિશ્વભરમાં બનતી ઘટનાઓ પર ટિપ્પણી કરે છે. નોંધનીય છે કે શિખર ધવને 2024 માં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધી હતી. જો કે, તે વિશ્વભરની ઘણી લીગમાં સક્રિય રહે છે. ગયા વર્ષે, તેણે કેનેડા સુપર 60 માં ભાગ લીધો હતો, જ્યાં તે વ્હાઇટ રોક વોરિયર્સ ટીમનો ભાગ હતો.
Heartbreaking to read about the brutal assault on a Hindu widow in Bangladesh. Such violence against anyone, anywhere is unacceptable. Prayers for justice and support for the survivor. 🙏— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) January 7, 2026
બીજી તરફ, ગયા વર્ષે શેખ હસીનાની સરકારના પતન પછી, બાંગ્લાદેશમાં હિન્દુઓ પર હુમલાના અનેક કિસ્સાઓ નોંધાયા છે. ડિસેમ્બરથી બાંગ્લાદેશમાં ઓછામાં ઓછા છ હિન્દુઓની હત્યા કરવામાં આવી છે. 5 જાન્યુઆરીએ, જેસોર જિલ્લામાં એક હિન્દુ ઉદ્યોગપતિ અને અખબારના સંપાદક રાણા પ્રતાપ બૈરાગીની ગોળી મારીને હત્યા કરવામાં આવી હતી. તે જ દિવસે, 40 વર્ષીય હિન્દુ કરિયાણાની દુકાનના માલિક શરત મણિ ચક્રવર્તીનું પણ મૃત્યુ થયું હતું. અગાઉ, 3 જાન્યુઆરીએ, શરિયતપુર જિલ્લામાં ક્રૂર હુમલો અને આગ લગાડવામાં આવ્યા બાદ 50 વર્ષીય ખોકન ચંદ્ર દાસનું મૃત્યુ થયું હતું.
વધુમાં, છેલ્લા કેટલાક મહિનામાં ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેના સંબંધોમાં નોંધપાત્ર તિરાડ પડી છે. તાજેતરમાં, મુસ્તફિઝુર રહેમાનને IPL ફ્રેન્ચાઇઝ KKR માંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યા હતા. જવાબમાં, બાંગ્લાદેશે T20 વર્લ્ડ કપમાં ભાગ લેવા માટે તેની ટીમ ભારત મોકલવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. હવે ICC બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડને મનાવવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે જેથી T20 વર્લ્ડ કપ 2026 કોઈપણ અસુવિધા વિના સમયસર યોજી શકાય.
