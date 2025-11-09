ગુરુગ્રામ-રોહતકમાં શેફાલી વર્માનું ભવ્ય સ્વાગત, કહ્યું- "સચિનથી પ્રેરિત, સફળતા માટે સખત મહેનત કરો"
વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ક્રિકેટર શેફાલી વર્માનું ગુરુગ્રામ અને રોહતકમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : November 9, 2025 at 8:34 PM IST
રોહતક: વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ ક્રિકેટર શેફાલી વર્માનું ગુરુગ્રામ અને રોહતકમાં ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. રાજ્યના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારીતા મંત્રી કૃષ્ણા બેદી અને પૂર્વ મંત્રી મનીષ કુમાર ગ્રોવરે પણ શેફાલી વર્માનું સન્માન કર્યું હતું.
શેફાલી વર્માનું ભવ્ય સ્વાગત: વિશ્વ કપ વિજેતા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સભ્ય શેફાલી વર્માનું રવિવારે રોહતકમાં ઉષ્માભર્યું સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. વર્લ્ડ કપ જીત્યા બાદ તે પહેલીવાર અહીં પહોંચી હતી. શેફાલીને આવકારવા માટે જિલ્લા પ્રશાસનના અધિકારીઓ રોહાડ ટોલ પ્લાઝા પર પહોંચ્યા હતા. આ પછી શેફાલી વર્માના કાફલાને શોભાયાત્રાના રૂપમાં રોહતક શહેરમાં લાવવામાં આવ્યો હતો. રાજ્યના સામાજિક ન્યાય અને અધિકારિતા મંત્રી કૃષ્ણા બેદી અને પૂર્વ મંત્રી મનીષ કુમાર ગ્રોવરે પણ સર્કિટ હાઉસ ખાતે શેફાલી વર્માનું સન્માન કર્યું હતું. આ દરમિયાન શેફાલી વર્માના પરિવારના સભ્યો પણ હાજર હતા.
"સચિન તેંડુલકરથી પ્રેરિત": શેફાલી વર્માએ વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. ફાઇનલમાં વિજયી ઇનિંગ્સ રમતી શેફાલીએ શાનદાર બેટિંગ કરતાં 87 રન બનાવ્યા અને બોલિંગમાં બે વિકેટ પણ લીધી. શેફાલી વર્માના શાનદાર પ્રદર્શનના કારણે ભારતે ફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને ટ્રોફી પર કબજો કર્યો હતો. શેફાલી વર્માએ તેમનું સ્વાગત કરવા બદલ હરિયાણા સરકાર અને વહીવટીતંત્રનો આભાર માન્યો હતો. જ્યારે તેણે ફાઈનલ મેચ સાથે જોડાયેલા પોતાના અનુભવો વર્ણવ્યા તો યુવા ક્રિકેટરોને પણ સંદેશ આપ્યો. એક સવાલના જવાબમાં તેણે કહ્યું કે તેને ક્રિકેટ રમવાની પ્રેરણા માસ્ટર બ્લાસ્ટર સચિન તેંડુલકર પાસેથી મળી હતી.
મુખ્યમંત્રી પણ સન્માન કરશે: હરિયાણાના સામાજિક ન્યાય અને સશક્તિકરણ મંત્રી કૃષ્ણા બેદીએ વિશ્વ કપ વિજેતા ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમની સભ્ય શેફાલી વર્માના પ્રદર્શનની પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું કે "શેફાલીનો આભાર, હરિયાણાને દિવાળી પછી બીજી દિવાળી ઉજવવાની તક મળી. તેમણે કહ્યું કે મુખ્યમંત્રી નાયબ સિંહ સૈની 12 નવેમ્બરે ચંદીગઢમાં શેફાલી વર્મા અને તેના પરિવારનું સન્માન કરશે. તેમણે હરિયાણા સરકારની રમત નીતિની પ્રશંસા કરી અને કહ્યું કે રમત નીતિના કારણે હરિયાણાના ખેલાડીઓ સમગ્ર વિશ્વમાં દેશને ગૌરવ અપાવશે.
સફળતા માટે સખત મહેનત કરોઃ શેફાલીનું રોહતક પહેલા ગુરુગ્રામ પહોંચ્યા બાદ પણ ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું હતું. ગુરુગ્રામના ધારાસભ્ય મુકેશ શર્મા અને મેયર રાજરાની મલ્હોત્રાએ શેફાલી વર્માનું સ્વાગત કર્યું અને તેમનું સન્માન કર્યું. તેણે શેફાલીને યુવાનો માટે પ્રેરણારૂપ પણ ગણાવી હતી. કાર્યક્રમ દરમિયાન શેફાલીએ કહ્યું કે, “મેં વર્લ્ડ કપ જીતવા માટે મારું આખું જીવન આપી દીધું હતું, મારે આ સ્થાન સુધી પહોંચવા માટે ઘણો સમય સંઘર્ષ કરવો પડ્યો હતો. મહેનત વગર કોઈ મોટો ખેલાડી બની શકતો નથી. લોકોના સમર્થન અને પ્રેમથી જ ખેલાડીઓનો અસલી ઉત્સાહ વધે છે. હું ભવિષ્યમાં પણ ભારતને જીત અપાવવા માટે શ્રેષ્ઠ પ્રયાસ કરીશ. યુવાનોને સંદેશ આપતા શેફાલીએ કહ્યું, “મહેનત કરો અને સંઘર્ષ કરો, તમને સફળતા ચોક્કસ મળશે.
આ પણ વાંચો: