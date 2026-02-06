ક્રિકેટર રિંકુ સિંહનું ફેસબુક એકાઉન્ટ હેક, સાયબર પોલીસે તપાસ શરૂ કરી
રિંકુ સિંહના ભાઈની ફરિયાદના આધારે, અલીગઢ સાયબર પોલીસ સ્ટેશને કેસ નોંધીને તપાસ શરૂ કરી.
Published : February 6, 2026 at 7:28 PM IST
અલીગઢ: ભારતીય ક્રિકેટર રિંકુ સિંહનું ફેસબુક એકાઉન્ટ હેક કરવામાં આવ્યું છે. રિંકુ સિંહના ફેસબુક આઈડી પર અંદાજે 1.6 મિલિયન ફોલોઅર્સ છે અને તે મોનેટાઇઝ્ડ પણ છે. હેકર્સે ફક્ત એકાઉન્ટ પર કબજો જમાવ્યો નથી પરંતુ તેની કમાણી પણ લૂંટી રહ્યા છે. રિંકુ સિંહે સ્પષ્ટતા કરી છે કે તાજેતરના દિવસોમાં, તેમના ફેસબુક આઈડી પર કેટલાક ફોટા અને વીડિયો અપલોડ કરવામાં આવ્યા છે જેનો તેમની સાથે કોઈ સંબંધ નથી.
રિંકુ સિંહે અલીગઢના સિનિયર સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ ઓફ પોલીસ નીરજ જાડોનને ફોન કરીને એકાઉન્ટ હેક થયાની જાણ કરી હતી. ત્યારબાદ, રિંકુ સિંહના ભાઈ સોનુએ એસએસપીને લેખિત ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદમાં તેમના ફેસબુક આઈડી હેક થવા અને તેમના મોનેટાઇઝ્ડ એકાઉન્ટમાંથી પૈસા ઉપાડવાનો ઉલ્લેખ છે. ફરિયાદના આધારે, એસએસપી નીરજ જાડોનના નિર્દેશન હેઠળ અજાણ્યા હેકર્સ સામે સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે.
#Aligarhpolice— ALIGARH POLICE (@aligarhpolice) February 6, 2026
कुछ दिनों पूर्व क्रिकेटर रिंकू सिंह द्वारा अलीगढ़ पुलिस को यह अवगत कराया गया कि फेसबुक आईडी को एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा हैक कर लिया गया है और उस आईडी के मोनेटाईजेशन का पैसा भी इसी व्यक्ति द्वारा डायवर्ट किया जा रहा है । सम्बन्धित मामले की सूचना मिलते ही तत्काल… pic.twitter.com/lA14sqHi6S
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, રિંકુ સિંહનું ફેસબુક આઈડી પહેલા તેમના જીમેલ એડ્રેસ:Rinku Kumar344.8.7 થી લોગ ઇન થયેલ હતું. પરંતુ હેક થયા પછી, એકાઉન્ટમાં Commercial.RinkuKumar નામના ID નો ઉપયોગ કરીને લોગ ઇન કરવામાં આવી રહ્યું છે. હેકર્સે ઇમેઇલ એક્સેસ પણ કબજે કરી લીધો છે.
એસએસપી નીરજ જાદોને જણાવ્યું હતું કે, રિંકુ સિંહના ભાઈ દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદમાં ખુલાસો થયો હતો કે તેમનું એકાઉન્ટ હેક કરવામાં આવ્યું હતું અને મુદ્રીકરણ સંબંધિત નાણાંની ઉચાપત કરવામાં આવી હતી. સાયબર સેલને હેકર્સ ઓળખવા અને એકાઉન્ટ રિકવર કરવા સૂચના આપવામાં આવી છે. પોલીસ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે આ હેકિંગ કોઈ સંગઠિત સાયબર ગેંગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું કે કોઈ ખાનગી વ્યક્તિ દ્વારા.
સાયબર સ્ટેશન ઇન્ચાર્જ રામેન્દ્ર શુક્લાએ જણાવ્યું હતું કે, રિંકુ સિંહના ભાઈની ફરિયાદના આધારે કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે અને ટેકનિકલ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે. ફેસબુક એકાઉન્ટ સંબંધિત લોગિન વિગતો, આઈપી એડ્રેસ અને વ્યવહારો અંગે માહિતી એકત્રિત કરવામાં આવી રહી છે. શક્ય તેટલી વહેલી તકે એકાઉન્ટ રિકવર કરવા માટે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ સાથે પણ સંકલન ચાલુ છે.
ગ્રામીણ પોલીસ અધિક્ષક (નોડલ સાયબર ક્રાઇમ) અમૃત જૈને જણાવ્યું હતું કે, થોડા દિવસો પહેલા, ક્રિકેટર રિંકુ સિંહે અલીગઢ પોલીસને જાણ કરી હતી કે તેમનું ફેસબુક આઈડી કોઈ અજાણ્યા વ્યક્તિ દ્વારા હેક કરવામાં આવ્યું છે અને તે આઈડી માટેના મુદ્રીકરણ ભંડોળ પણ આ વ્યક્તિ દ્વારા ડાયવર્ટ કરવામાં આવી રહ્યું છે. માહિતી મળતાં, અલીગઢ પોલીસે તાત્કાલિક સાયબર પોલીસ સ્ટેશનમાં કેસ નોંધ્યો હતો. તપાસના ભાગ રૂપે મેટા અને ફેસબુકના ડેટા રેકોર્ડ્સ માંગવામાં આવ્યા છે. ગુનેગારને ઓળખવા માટે ટીમો બનાવવામાં આવી છે. ઓળખ થતાં જ ગુનેગારની ધરપકડ કરવામાં આવશે, અને અલીગઢ પોલીસ ભવિષ્યમાં ગુનાહિત પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા મેળવેલી સંપત્તિઓ પર પણ કડક કાર્યવાહી કરશે.
