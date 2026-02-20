ETV Bharat / sports

હાર્દિક પંડ્યાએ ગર્લફ્રેન્ડ માહિકાના જન્મદિવસને ખાસ બનાવ્યો, ઉજવણીની એક ઝલક સામે આવી

હાર્દિકે તેની ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્માનો 25મો જન્મદિવસ ખૂબ જ ખાસ રીતે ઉજવ્યો. આ પ્રસંગે, તેણે સોશિયલ મીડિયા પર એક રોમેન્ટિક વીડિયો શેર કર્યો.

હાર્દિક પંડ્યા
હાર્દિક પંડ્યા (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 20, 2026 at 4:07 PM IST

HARDIK CELEBRATE MAHIKA BIRTHDAY: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમનો સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા 2026 ના T20 વર્લ્ડ કપમાં મેદાન પર ચમકી રહ્યો છે, પરંતુ તેના અંગત જીવનને કારણે પણ તે સમાચારમાં છે. તાજેતરમાં, 19 ફેબ્રુઆરીના રોજ, હાર્દિકે તેની ગર્લફ્રેન્ડ માહિકા શર્માનો 25મો જન્મદિવસ ખૂબ જ ખાસ રીતે ઉજવ્યો. આ પ્રસંગે, તેણે સોશિયલ મીડિયા પર એક રોમેન્ટિક વીડિયો શેર કરીને જાહેરમાં પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કર્યો, જેણે ઇન્ટરનેટ પર ધૂમ મચાવી દીધી છે. આ વીડિયો જોયા પછી, ચાહકો કહી રહ્યા છે કે તે તેની ભૂતપૂર્વ પત્નીને સંપૂર્ણપણે ભૂલી ગયો છે અને હવે માહિકાના પ્રેમમાં છે.

હાર્દિકે એક ભાવનાત્મક પોસ્ટ શેર કરી

આ વીડિયોમાં હાર્દિક અને માહિકા વચ્ચેની કેમેસ્ટ્રી સ્પષ્ટપણે દેખાય છે. વીડિયોની શરૂઆત બંને હસતાં હસતાં થાય છે, પછી તેઓ ભેટીને હાથ પકડીને જોવા મળે છે. પૃષ્ઠભૂમિમાં ફટાકડા અને આકાશમાં તરતા ફાનસ આ ક્ષણને જાદુઈ બનાવે છે, જાણે કોઈ ફિલ્મનો સીધો દ્રશ્ય હોય. આ ભાવનાત્મક પોસ્ટના કેપ્શનમાં, હાર્દિકે માહિકાને તેની "રાજકુમારી" કહી, લખ્યું, "મારા જીવનમાં આવવા બદલ આભાર. તમે એક અદ્ભુત વ્યક્તિ છો, હું તમને પ્રેમ કરું છું." માહિકાએ હાર્દિક ટિપ્પણી સાથે જવાબ આપ્યો, હાર્દિકને વર્ષની શ્રેષ્ઠ ભેટ ગણાવી. માહિકાના જન્મદિવસ માટે ફૂલો અને ભેટો ઉપરાંત, હાર્દિકે તેના નામના નામનું ટેટૂ પણ કરાવ્યું, જેની એક ઝલક પહેલાથી જ જોવા મળી ચૂકી છે.

હાર્દિક મહિકા શર્મા સાથે ક્યારે રિલેશનશીપમાં આવ્યો

નતાશાથી અલગ થયા પછી, હાર્દિકે 2025 માં મહિકા શર્મા સાથેના તેના સંબંધની સત્તાવાર પુષ્ટિ કરી. ત્યારથી, બંને અનેક પ્રસંગોએ સાથે જોવા મળ્યા છે, પછી ભલે તે વેકેશન પર હોય કે ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં હાર્દિકને ઉત્સાહિત કરતા હોય. રસપ્રદ વાત એ છે કે હાર્દિકની નવી જીવનસાથી, મહિકાએ પણ તેના પુત્ર અગસ્ત્ય સાથે ગાઢ અને પ્રેમાળ બંધન વિકસાવ્યું છે. અગસ્ત્ય અને મહિકાના ફોટા વારંવાર સોશિયલ મીડિયા પર દેખાય છે, જે સ્પષ્ટ કરે છે કે હાર્દિકે પોતાનો ભૂતકાળ પાછળ છોડી દીધો છે અને એક નવા અને સુખી કૌટુંબિક જીવનની શરૂઆત કરી રહ્યો છે. આ સમય હાર્દિક માટે વ્યક્તિગત અને વ્યાવસાયિક બંને રીતે એક નવી ઇનિંગની શરૂઆત છે.

