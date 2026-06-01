ETV Bharat / sports

ક્રિકેટ પિચથી રાજકીય શતરંજ સુધી: ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરે બીજેપી સરકારમાં મંત્રીપદના શપથ લીધા

અશોક ડિંડાએ બંગાળ સરકારમાં રાજ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા, જે તેમની રાજકીય ઇનિંગ્સના સૌથી મહત્વપૂર્ણ અધ્યાયની શરૂઆત હતી.

ASHOK DINDA BECOMES MINISTER
ASHOK DINDA BECOMES MINISTER (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 3:59 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર અશોક ડિંડા પશ્ચિમ બંગાળ સરકારનો ભાગ બન્યા છે. ડિંડાએ સોમવારે મંત્રી પદના શપથ લીધા. ડિંડા પશ્ચિમ બંગાળના મોયના મતવિસ્તારમાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટી (ભાજપ)નું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વિધાનસભાના સભ્ય (ધારાસભ્ય) તરીકે ચૂંટાયા હતા. ભાજપે તેમને સતત બીજી વખત આ બેઠક પરથી પોતાના ઉમેદવાર તરીકે મેદાનમાં ઉતાર્યા હતા, અને તેઓ વિજય મેળવવામાં સફળ રહ્યા હતા. પશ્ચિમ બંગાળમાં ભાજપ સરકારની રચના પછી સોમવારે પ્રથમ મંત્રીમંડળ વિસ્તરણ થયું. મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુ અધિકારીના નેતૃત્વ હેઠળની સરકારમાં પાંત્રીસ નવા મંત્રીઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો. રાજ્યપાલ આર.એન. રવિએ ડિંડા સહિત તમામ મંત્રીઓને શપથ લેવડાવ્યા.

મોયના બેઠક પરથી સતત બીજી વખત ધારાસભ્ય

આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા બાદ ડિંડા 2021 માં ભાજપમાં જોડાયા. 2021 માં, ડિંડાએ મોયના બેઠક પરથી તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સંગ્રામ કુમાર દોલાઈ ને 1,260 મતોના માર્જિનથી હરાવ્યા. જોકે, આ વખતે, ડિંડાએ તૃણમૂલ કોંગ્રેસના ચંદન મંડલને 16,241 મતોના માર્જિનથી હરાવ્યા. આમ, તેમણે સતત બીજી વખત આ બેઠક પરથી વિજય મેળવ્યો.

પશ્ચિમ બંગાળમાં પહેલી વાર ભાજપની સરકાર

પશ્ચિમ બંગાળ વિધાનસભાની ચૂંટણીમાં, પ્રથમ તબક્કા દરમિયાન 23 એપ્રિલે 294 બેઠકોમાંથી 152 બેઠકો માટે મતદાન થયું હતું, જ્યારે બીજા તબક્કાના ભાગ રૂપે 29 એપ્રિલે બાકીની 142 બેઠકો માટે મતદાન થયું હતું. 4 મેના રોજ વિધાનસભા ચૂંટણીના પરિણામો જાહેર થયા હતા, જેમાં ભાજપે શાનદાર વિજય નોંધાવ્યો હતો. ભાજપે કુલ 208 બેઠકો જીતી હતી, જ્યારે તૃણમૂલ કોંગ્રેસ માત્ર 80 બેઠકો મેળવી શકી હતી. આમ, રાજ્યમાં પહેલી વાર મુખ્યમંત્રી સુવેન્દુના નેતૃત્વમાં ભાજપની સરકાર રચાઈ હતી. હવે, ડિંડા પણ આ સરકારનો ભાગ બન્યા છે. ડિંડાએ રાજ્યમંત્રી તરીકે શપથ લીધા છે.

અશોક ડિંડાનું ક્રિકેટ કેરિયર

અશોક ડિંડાએ 2009 માં ભારત માટે T20 માં ડેબ્યૂ કર્યું હતું અને 2012 માં પાકિસ્તાન સામે દેશ માટે આ ફોર્મેટમાં પોતાની છેલ્લી મેચ રમી હતી. દરમિયાન, ડિંડાએ 2010 માં ઝિમ્બાબ્વે સામે પોતાનો ODI માં ડેબ્યૂ કર્યો હતો, 2013 માં ઇંગ્લેન્ડ સામે આ ફોર્મેટમાં પોતાની છેલ્લી મેચ રમી હતી. ડિંડાને રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે ક્યારેય ટેસ્ટ મેચ રમવાની તક મળી ન હતી, જોકે તે IPL માં વિવિધ ટીમો માટે રમ્યો હતો. ડિંડાએ 13 ODI મેચોમાં 12 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં 17 વિકેટ લીધી હતી. ફર્સ્ટ-ક્લાસ ક્રિકેટમાં, ડિંડાએ 116 મેચોમાં 420 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે 98 લિસ્ટ A મેચોમાં 151 વિકેટ લીધી હતી.

આ પણ વાંચો:

  1. શું RCBની ઐતિહાસિક જીત બાદ બેંગલુરુમાં વિજય પરેડ યોજાશે? ફ્રેન્ચાઇઝી એ આપી અપડેટ
  2. 15 વર્ષનો વૈભવ થયો માલામાલ, એસયુવી કાર અને મળ્યા લાખો રુપિયા

TAGGED:

ASHOK DINDA BECOMES MINISTER
ASHOK DINDA
ASHOK DINDA NEWS
ASHOK DINDA BECOMES MINISTER

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.