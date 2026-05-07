‘ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો...’ વિરાટ કોહલીએ ભૂતપૂર્વ સાથી ખેલાડીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કર્યો

વિરાટ કોહલીએ તેમના ભૂતપૂર્વ સાથી ખેલાડી અમનપ્રીત સિંહ ગિલને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે, જેનું 36 વર્ષની વયે અવસાન થયું.

VIRAT KOHLI (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 7, 2026 at 3:56 PM IST

AMANPREET SINGH DEATH: પંજાબના ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર અમનપ્રીત સિંહ ગિલનું 36 વર્ષની વયે ચંદીગઢમાં અવસાન થયું છે. તેમના નિધનથી સ્થાનિક ક્રિકેટ જગતમાં શોકની લહેર ફેલાઈ ગઈ છે. તેઓ એક મિડીયમ પેસર બોલર હતા. અમનપ્રીત ઘણા અગ્રણી ભારતીય ક્રિકેટરો સાથે ડ્રેસિંગ રૂમ શેર કરતા હતા અને તેમને પંજાબ ક્રિકેટના સમર્પિત અને નમ્ર ખેલાડી તરીકે ગણવામાં આવતા હતા.

વિરાટ કોહલીએ શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી

ભારતની અંડર-19 ટીમ માટે રમતી વખતે અમનપ્રીત સિંહ ગિલ વિરાટ કોહલી સાથે ડ્રેસિંગ રૂમમાં હતા. તેમના નિધનના સમાચારથી ખૂબ જ દુઃખી કોહલીએ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ દ્વારા તેમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પણ કરી. X પર લખતા કોહલીએ કહ્યું, "અમનપ્રીત ગિલના નિધનના સમાચાર સાંભળીને ખૂબ જ આઘાત લાગ્યો છે. તેમના પરિવાર અને પ્રિયજનો માટે પ્રાર્થના. તેમના આત્માને શાંતિ મળે. ઓમ શાંતિ."

નોંધનીય છે કે અમનપ્રીતે 2007 માં ભારત માટે પાંચ યુથ વનડે અને એક યુથ ટેસ્ટ મેચ રમી હતી. તે એકમાત્ર લાંબા ફોર્મેટ મેચમાં, તેણે શ્રીલંકાના ભૂતપૂર્વ ઓલરાઉન્ડર થિસારા પરેરાને આઉટ કર્યો હતો. જોકે, તેને વિરાટ કોહલીની આગેવાની હેઠળની ભારતીય અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમમાં સ્થાન મળ્યું ન હતું જેણે 2008 માં અંડર-19 વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો. વધુમાં, તે IPL ની શરૂઆતની સીઝન દરમિયાન કિંગ્સ XI પંજાબ (હવે પંજાબ કિંગ્સ) ટીમનો પણ ભાગ હતો.

યુવરાજ સિંહ અને PCA એ પણ શોક વ્યક્ત કર્યો

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓલરાઉન્ડર યુવરાજ સિંહે પણ એક ભાવનાત્મક સંદેશ શેર કર્યો, જેમાં લખ્યું, "અમનપ્રીત સિંહ ગિલના નિધનના સમાચારથી ખૂબ દુઃખ થયું. અમે શરૂઆતના દિવસોમાં સાથે ડ્રેસિંગ રૂમ શેર કર્યો હતો. તે ખૂબ જ શાંત અને મહેનતુ ક્રિકેટર હતો જેને રમત પ્રત્યે ઊંડો પ્રેમ હતો. તેમના પરિવાર પ્રત્યે મારી સંવેદના. ઓમ શાંતિ."

દરમિયાન, પંજાબ ક્રિકેટ એસોસિએશન (PCA) એ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર શોક વ્યક્ત કરતા લખ્યું: "પંજાબ ક્રિકેટ એસોસિએશન ભૂતપૂર્વ પંજાબ ક્રિકેટર અને પંજાબ સિનિયર પસંદગી સમિતિના સભ્ય અમનપ્રીત સિંહ ગિલના દુ:ખદ અવસાન પર ઊંડો દુ:ખ વ્યક્ત કરે છે. અમે આ મુશ્કેલ સમયમાં દિવંગત આત્માની શાંતિ અને તેમના પરિવાર માટે શક્તિ માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ."

અમનપ્રીત સિંહ ગિલની ક્રિકેટ કારકિર્દી

અમનપ્રીત સિંહ ગિલની ક્રિકેટ કારકિર્દીની વાત કરીએ તો, તેમણે પંજાબ માટે 6 ફર્સ્ટ-ક્લાસ મેચ રમી હતી અને 11 વિકેટો લીધી હતી. ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લીધા પછી, તેમણે પંજાબની સિનિયર પસંદગી સમિતિમાં પણ સેવા આપી હતી. જોકે તેઓ તેમના સમકાલીન ખેલાડીઓ જેમ કે વિરાટ કોહલી અને મનીષ પાંડે - જેટલી લોકપ્રિયતા મેળવી શક્યા ન હતા, તેમ છતાં સ્થાનિક ક્રિકેટમાં તેમનું યોગદાન હંમેશા યાદ રાખવામાં આવશે.

