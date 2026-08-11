દિલ્હી કેપિટલ્સના ખેલાડીની ધરપકડ, મેડિકલ વિદ્યાર્થીએ દુષ્કર્મનો આરોપ લગાવ્યો
મેડિકલ સ્ટુડન્ટ દ્વારા નોંધાવવામાં આવેલી ફરિયાદ બાદ દિલ્હી કેપિટલ્સના બેટ્સમેન અભિષેક પોરેલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
Published : August 11, 2026 at 3:44 PM IST
IPLમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ તરફથી રમતા બંગાળના ક્રિકેટર અભિષેક પોરેલની ફોજદારી કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. એક મેડિકલ વિદ્યાર્થીએ તેના પર લગ્નના બહાને બળાત્કાર, તેમજ હુમલો અને ગુનાહિત ધાકધમકીનો આરોપ લગાવ્યો છે. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, ક્રિકેટરને દમ દમ પોલીસ સ્ટેશનના અધિકારક્ષેત્રમાં આવેલા ઇમામી સિટીમાંથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
પોલીસ અધિક્ષકે ધરપકડની પુષ્ટિ કરી
હુગલીના પોલીસ અધિક્ષક કુંવર ભૂષણ સિંહે જણાવ્યું હતું કે પોરેલની સોમવારે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ, જૂન મહિનામાં, એક મહિલાએ પોલીસ ફરિયાદ નોંધાવી હતી. ફરિયાદમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો કે, પોરેલે લગ્નના બહાને તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો અને ત્યારબાદ તેના પર હુમલો કર્યો હતો અને ગુનાહિત રીતે ધમકાવ્યો હતો.
પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, અભિષેક વિરુદ્ધ BNS ની કલમ 64(1), 66, 69, 74, 75(2), 79, 115(2), 117(2), 124(1), 127(2), 109, 308(2), 351(2), 351(3), 316(2), 318(3), 61(2), અને 3(5) અને IT એક્ટની કલમ 66E અને 72 હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે.
News Alert! Cricketer Abhishek Porel arrested by Bengal police on rape charges: Official pic.twitter.com/QSAwfJbzM4— Press Trust of India (@PTI_News) August 11, 2026
Cricketer Abishek Porel has been arrested on charges of rape and sexual intercourse under the pretext of marriage. A medical student from Karnataka filed a complaint on June 23 at Mogra Police Station, stating she was in a relationship with him for over three and a half years.… pic.twitter.com/ZesSuwxuyj— IANS (@ians_india) August 11, 2026
ત્રણ વર્ષથી સંબંધ હોવાનો દાવો
- ફરિયાદ મુજબ, મહિલાનો દાવો છે કે તે અને અભિષેક પોરેલ લગભગ ત્રણ વર્ષથી સંબંધમાં હતા.
- જોકે, ગયા વર્ષે બંને વચ્ચે મતભેદો ઉભા થયા. મહિલાનો આરોપ છે કે પોરેલે ત્યારબાદ તેનાથી દૂર રહેવાનું શરૂ કર્યું.
- મહિલાના જણાવ્યા મુજબ, પોરેલે તેની સાથે લગ્ન કરવાનું વચન આપ્યું હતું પરંતુ બાદમાં લગ્ન કરવાનો ઇનકાર કરી દીધો.
- ફરિયાદમાં આરોપ છે કે પોરેલે લગ્નનું વચન આપ્યા પછી તેની સાથે શારીરિક સંબંધ બાંધ્યો હતો.
- મહિલાએ ક્રિકેટર પર હુમલો અને ગુનાહિત ધાકધમકીનો પણ આરોપ લગાવ્યો છે.
હાઈકોર્ટના નિર્દેશ બાદ ધરપકડ
કલકત્તા હાઈકોર્ટે પોલીસને આ કેસના સંદર્ભમાં ક્રિકેટરની ધરપકડ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ નિર્દેશ પર કાર્યવાહી કરતા પોલીસે પોરેલની ધરપકડ કરી હતી. પોલીસ અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ફરિયાદ મળ્યા બાદ તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી. દરમિયાન, અભિષેક પોરેલે અગાઉ તેમના પર લગાવવામાં આવેલા આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે.
પોરેલ આઈપીએલમાં દિલ્હી કેપિટલ્સનો ભાગ છે
- અભિષેક પોરેલ ડાબોડી ટોપ ઓર્ડર બેટ્સમેન છે જે 2023 થી IPL માં દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે રમી રહ્યો છે.
- ગત સિઝનમાં, તેણે દિલ્હી કેપિટલ્સ માટે ચાર ઇનિંગ્સમાં 108 રન બનાવ્યા હતા.
- પોરેલે ભારત 'A' ટીમ સાથે ઇંગ્લેન્ડ અને ઓસ્ટ્રેલિયાનો પ્રવાસ પણ કર્યો છે.
- તેણે 2021-22 સીઝન દરમિયાન બંગાળ માટે ફર્સ્ટ-ક્લાસ ડેબ્યૂ કર્યું હતું.
- અત્યાર સુધીમાં, તેણે 32 ફર્સ્ટ-ક્લાસ અને 23 લિસ્ટ-A મેચ રમી છે.
- પોલીસ હાલમાં આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
- મહિલા દ્વારા લગાવવામાં આવેલા આરોપોની તપાસ થયા પછી અને કાનૂની પ્રક્રિયા આગળ વધ્યા પછી જ સંપૂર્ણ ચિત્ર સ્પષ્ટ થશે.
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