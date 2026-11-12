છોટાઉદેપુરના રૂમડીયા ગામે ક્રિકેટનો મહાકુંભ, યુવા પ્રતિભાને બહાર લાવવાનો પ્રયાસ
છોટા ઉદેપુર જિલ્લાના ગ્રામીણ વિસ્તારમાં પણ, હવે રમત ગમત ક્ષેત્રે આગવું સ્થાન ધરાવતા ખેલાડીઓના ઉત્સાહને વધારવા રુમડિયા ગામની અનોખી પહેલ.
Published : November 12, 2026 at 3:36 PM IST
છોટાઉદેપુર: ગ્રામ્ય વિસ્તારના યુવાનોમાં રહેલી રમતગમતની પ્રતિભાને પ્રોત્સાહન આપવા છોટાઉદેપુર જિલ્લાના કવાંટ તાલુકાના રૂમડીયા ગામે અનોખી પહેલ કરવામાં આવી છે. રૂમડીયા ગ્રામ પંચાયત અને જુનિયર સ્ક્વોડના સંયુક્ત ઉપક્રમે 20 દિવસીય ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. જેમાં અંદાજે 80 જેટલી ટીમો ભાગ લઈ રહી છે.
20 દિવસ સુધી રમાશે આ ટુર્નામેન્ટ
શહેરોની સાથે હવે ગામડાઓમાં પણ ક્રિકેટનો ક્રેઝ જોવા મળી રહ્યો છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારના યુવાનોને પોતાની રમતનું કૌશલ્ય બતાવવા યોગ્ય મંચ મળી રહે તેવા હેતુથી આ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરાયું છે. 20 દિવસ સુધી ચાલનારી આ સ્પર્ધામાં વિવિધ ગામોની ટીમો ભાગ લઈ રહી છે અને ખેલાડીઓ મેદાન પર પોતાનું શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરી રહ્યા છે.
યુવા પ્રતિભાને બહાર લાવવાનો પ્રયાસ
આ ટુર્નામેન્ટ માત્ર ક્રિકેટ સ્પર્ધા નથી, પરંતુ ગ્રામ્ય વિસ્તારની છુપાયેલી રમતગમતની પ્રતિભાને બહાર લાવવાનો પ્રયાસ પણ છે. સારું પ્રદર્શન કરનારા ખેલાડીઓને ભવિષ્યમાં રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની પ્રતિભા દર્શાવવાની તક મળે તે દિશામાં આયોજકો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. ટુર્નામેન્ટની ફાઇનલમાં વિજેતા ટીમોને રાજ્યસભાના સાંસદ મુકેશ રાઠવા, સાંસદ જશુભાઈ રાઠવા સહિતના મહાનુભાવોના હસ્તે પ્રોત્સાહક ઇનામ આપી સન્માનિત કરવામાં આવશે.
અન્ય રમતોનું પણ આયોજન કરાયું
રૂમડીયા ગ્રામ પંચાયત દ્વારા આગામી સમયમાં ક્રિકેટ ઉપરાંત ખો-ખો અને કબડ્ડી જેવી રમતોની સ્પર્ધાઓ યોજવાનું પણ આયોજન છે. ગામના યુવાનોને રમતગમત ક્ષેત્રે વધુ સારી સુવિધાઓ મળી રહે તે માટે રમતગમતના મેદાનને સરકારની મંજૂરી મળે તેવી આશા પણ સરપંચ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. ગ્રામ્ય વિસ્તારની રમતગમત પ્રતિભાને પ્રોત્સાહન આપતી રૂમડીયા ગામની આ પહેલ અન્ય ગામો માટે પણ પ્રેરણારૂપ બની શકે છે. હવે જોવાનું એ રહેશે કે આ મેદાનમાંથી કેટલા યુવા ખેલાડીઓ ભવિષ્યમાં જિલ્લા, રાજ્ય અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની ઓળખ બનાવે છે.
રુમડિયા ગામ છોટાઉદેપુર જિલ્લાનું એક એવું ગામ છે, જે ગામ શિક્ષણ ક્ષેત્રે આગવું સ્થાન ધરાવતા હોવાના લઈ ને સૌથી વધુ લોકો સરકારી નોકરી કરી રહ્યા છે, તો કલા સંસ્કૃતિ, અને પરંપરા સાચવવામાં પણ અગ્રેસર રહ્યું છે અને હાલ રમતવીરોના ઉત્સાહને વધારવા ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ સાથે ખોખો અને કબડ્ડીની ટુર્નામેન્ટનું આયોજન પણ કરવામાં આવ્યું છે, જેથી રમતવીરોમાં રહેલી સુસુપ્ત અવસ્થા બહાર આવે અને રમતવીરોના ઉત્સાહને વધારી શકાય.
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