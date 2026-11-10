સ્કોટલેન્ડ ક્રિકેટની મોટી કાર્યવાહી, આ દેશ સામે ફક્ત ICC ટુર્નામેન્ટમાં જ રમશે
ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડે અફઘાનિસ્તાન સાથેના ક્રિકેટ સંબંધો ઘટાડવાનો નિર્ણય લીધો છે. બોર્ડે તેના ખેલાડીઓને નવી નીતિની જાણ કરી છે.
Published : November 10, 2026 at 3:22 PM IST
છેલ્લા પાંચ વર્ષમાં ક્રિકેટની દુનિયામાં મજબૂત ઓળખ બનાવનાર અફઘાનિસ્તાનની ટીમની મુશ્કેલીઓ ઓછી નથી થઈ રહી. ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડે એક નવો નિર્ણય લીધો છે, જે અંતર્ગત તેઓ તાલિબાન સરકાર દ્વારા મહિલાઓ અને છોકરીઓ પર થતા અત્યાચારના વિરોધમાં અફઘાનિસ્તાન સામે કોઈપણ દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમશે નહીં. હવે બંને ટીમો માત્ર ICCની મોટી ટૂર્નામેન્ટમાં જ સામસામે આવશે. તમને જણાવી દઈએ કે 2026 T20 વર્લ્ડ કપમાં સ્કોટલેન્ડની ટીમનું પ્રદર્શન ઘણું સારું રહ્યું હતું.
ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડે તેના ખેલાડીઓ માટે એક નવો નિયમ રજૂ કર્યો
ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડે તેના તમામ પુરુષ અને મહિલા ક્રિકેટ ખેલાડીઓ માટે એક નવો નિયમ રજૂ કર્યો છે. એક નિવેદનમાં, તેણે સ્પષ્ટપણે જણાવ્યું હતું કે ખેલાડીઓને અફઘાનિસ્તાન સામે રમવા માટે NOC આપવાનો અર્થ એ નથી કે સ્કોટિશ બોર્ડ સરકાર અથવા તેની નીતિઓને સમર્થન આપે છે. સ્કોટિશ ટીમ પોતાની રીતે અફઘાનિસ્તાન સામે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી અથવા મેચનું શેડ્યૂલ બનાવશે નહીં. ટીમ ફક્ત ICC ટુર્નામેન્ટ અથવા વોર્મ-અપ મેચ માટે જરૂરી હોય તો જ અફઘાનિસ્તાન સામે રમશે. બોર્ડે એ પણ સ્પષ્ટ કર્યું છે કે જ્યાં સુધી અફઘાનિસ્તાનમાં મહિલાઓને ક્રિકેટ રમવાનો અધિકાર અને વધુ માનવ અધિકારો આપવામાં ન આવે ત્યાં સુધી તે અફઘાનિસ્તાન સાથે કોઈપણ ક્રિકેટ મેચનું શેડ્યૂલ બનાવશે નહીં.
Cricket Scotland Statement: Engagement With Afghanistan Cricket Board ➡️ https://t.co/ODWl35i9gW https://t.co/rzvee5gTpv— Cricket Scotland (@CricketScotland) November 9, 2026
અફઘાનિસ્તાનની ટીમ સ્કોટલેન્ડમાં પ્રેક્ટિસ કરવા માંગતી હતી
અફઘાનિસ્તાનના આયર્લેન્ડ પ્રવાસ પહેલા, તેઓએ સ્કોટલેન્ડમાં પ્રેક્ટિસ કરવાની સુવિધાની વિનંતી કરી. આનાથી ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડને અફઘાનિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (ACB) સાથેના તેના સંબંધોની ફરીથી તપાસ કરવાની ફરજ પડી. અફઘાનિસ્તાન તરફથી આ વિનંતી ખૂબ જ મોડા તબક્કામાં કરવામાં આવી હતી અને ત્યાં કોઈ ઉપલબ્ધ સ્થળો નહોતા, તેથી તેને નકારી કાઢવામાં આવી હતી. ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડે એમ પણ કહ્યું કે આ સમીક્ષા એટલા માટે કરવામાં આવી હતી કારણ કે તેઓ જોવા માંગતા હતા કે સ્કોટિશ ખેલાડીઓ અફઘાન પ્રીમિયર લીગ (APL) T20 માં રમી શકશે કે નહીં અને આ અંગે અફઘાનિસ્તાન બોર્ડનું વલણ શું છે.
છેલ્લે ક્યારે બંને ટીમો વચ્ચે મેચ રમાઈ હતી
ઓપનિંગ બેટ્સમેન જ્યોર્જ મુન્સી એપીએલ ડ્રાફ્ટમાં પસંદગી પામેલા એકમાત્ર સ્કોટિશ ખેલાડી છે. ક્રિકેટ સ્કોટલેન્ડે સ્પષ્ટતા કરી છે કે લીગને ICC મંજૂરી ન મળે ત્યાં સુધી મુન્સીને રમવા માટે NOC આપવામાં આવશે નહીં. સ્કોટલેન્ડે 2021 T20 વર્લ્ડ કપ પછી અફઘાનિસ્તાન સામે કોઈ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમી નથી, જોકે બંને ટીમો 2024 અને 2026 T20 વર્લ્ડ કપ માટે વોર્મ-અપ મેચોમાં એકબીજાનો સામનો કરી હતી. એ નોંધવું જોઈએ કે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા (CA) અને ઈંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ ક્રિકેટ બોર્ડ (ECB) પણ અફઘાનિસ્તાનમાં તાલિબાન સરકાર દ્વારા મહિલાઓ સાથે કરવામાં આવતા દુર્વ્યવહારને કારણે અફઘાનિસ્તાન સામે દ્વિપક્ષીય શ્રેણી રમતા નથી. આ ટીમો પણ તેમની સામે ફક્ત મોટી ICC ટુર્નામેન્ટમાં જ રમે છે.
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