અલવિદા, આશા તાઈ! 'દરેકના દિલની ધડકન હતી તમારો અવાજ' આશા ભોંસલેના અવસાનથી ક્રિકેટ જગત શોકમાં ડૂબ્યું

બોલિવૂડ ગાયિકા આશા ભોંસલેનું આજ રોજ અવસાન થયું. સચિન તેંડુલકરથી લઈને યુવરાજ સિંહ અને ગૌતમ ગંભીર સુધી, બધાએ આ દુ:ખદ સમાચાર પર શોક વ્યક્ત કર્યો.

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 12, 2026 at 5:15 PM IST

ASHA BHOSHLE PASSES AWAY: આઠ દાયકા સુધી પોતાના જાદુઈ અવાજથી દુનિયાને મંત્રમુગ્ધ કરનારી સૂર સામ્રાજ્ઞી મહારાણી આશા ભોંસલેનું 92 વર્ષની વયે અવસાન થયું છે. આઠ દાયકા સુધી પોતાના અવાજથી લાખો લોકોના હૃદય પર રાજ કરનારી આશા તાઈના અવસાનથી રમત જગત પણ શોકમાં ડૂબી ગયું છે. ક્રિકેટના દિગ્ગજો અને વિવેચકોએ તેમને એક એવી ગાયિકા તરીકે વર્ણવ્યા છે જેણે સીમાઓ પાર કરી અને પેઢીઓ વચ્ચેના અંતરને દૂર કર્યું.

સચિન તેંડુલકરે શોક વ્યક્ત કર્યો

ભારત માટે અને વિશ્વભરના સંગીત પ્રેમીઓ માટે, આજનો દિવસ ખૂબ જ દુઃખદ છે. અમારા માટે, આશા તાઈ પરિવારનો એક ભાગ હતા. આજે, આપણે જે ઊંડા શૂન્યતા અનુભવીએ છીએ તેને વ્યક્ત કરવા માટે શબ્દો ઓછા પડે છે. એક ક્ષણે, આપણા હૃદય શાંત થઈ જાય છે, અને બીજી ક્ષણે, તેઓ તેમણે આપણને બધાને આપેલા અસંખ્ય સૂરોમાં ખોવાઈ જાય છે. એવું લાગે છે કે સમય પોતે જ થંભી ગયો છે. છતાં, તેમના અમર ગીતો દ્વારા, તે હંમેશ માટે અમર રહેશે. આભાર, તાઈ, તમારા હૂંફ, કૃપા અને અવિસ્મરણીય સંગીતથી અમારા જીવનને ભરવા બદલ. આશા તાઈ, અમે તમને શબ્દો કરતાં વધુ યાદ કરીશું.

કયા કયા ક્રિકેટરોએ શોક વ્યક્ત કર્યો

2007ના T20 વર્લ્ડ કપ અને 2011ના ODI વર્લ્ડ કપના હીરો યુવરાજ સિંહે સોશિયલ મીડિયા પર લખ્યું કે, પોતાની યાદો શેર કરતા, ટીમ ઈન્ડિયાના ભૂતપૂર્વ દિગ્ગજ ખેલાડી યુવરાજ સિંહે ટિપ્પણી કરી કે અમે આશાજીના ગીતો સાંભળીને મોટા થયા છીએ. મૂડ ગમે તે હોય, તેમનું એક ગીત હંમેશા આ ક્ષણને સંપૂર્ણ રીતે બંધબેસે છે. આજે, એવું લાગે છે કે આપણા બાળપણનો એક ભાગ શાંત થઈ ગયો છે.

દરમિયાન, અનુભવી સ્પિન બોલર હરભજન સિંહે ટિપ્પણી કરી કે આશા ભોંસલેના મધુર અવાજે પેઢીઓના દિલ જીતી લીધા છે. હરભજને લખ્યું કે ભલે આશા ભોંસલે આજે આપણી વચ્ચે નથી, તેમનો વારસો લોકોના હૃદયમાં હંમેશા અમર રહેશે.

યુસુફ પઠાણે પણ ઊંડી સંવેદના વ્યક્ત કરી, જ્યારે અનુભવી કોમેન્ટેટર હર્ષા ભોગલેએ નોંધ્યું કે આજે આપણે પેઢી સાથે જોડાયેલી છેલ્લી કડી ગુમાવી દીધી છે જેમાં મન્ના ડે, લતા મંગેશકર, મોહમ્મદ રફી અને કિશોર કુમારનો સમાવેશ થાય છે. અનિલ કુંબલેએ પણ કહ્યું કે આશાજીનો મધુર અવાજ હંમેશા અમર રહેશે.

ભારતીય સંગીત જગતના અમૂલ્ય ખજાના આશા ભોંસલેના નિધનના સમાચાર સાંભળીને બીસીસીઆઈના ઉપાધ્યક્ષ રાજીવ શુક્લાએ ખૂબ જ દુઃખ વ્યક્ત કર્યું. શુક્લાએ ખાતરી આપી કે આશાજીનો મધુર અવાજ હંમેશા જીવંત રહેશે, અને તેમણે આ મુશ્કેલ સમયમાં મહાન ગાયિકાના પરિવારને શક્તિ મળે તે માટે પ્રાર્થના કરી. ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના મુખ્ય કોચ ગૌતમ ગંભીરે પણ શોક વ્યક્ત કર્યો.

આશા ભોંસલે બ્રેટ લી સાથે ગીત ગાયું

આશા ભોંસલે અને બ્રેટ લીએ "યુ આર ધ વન ફોર મી" ગીત ગાયું હતું. આ ગીત હિન્દીમાં છે અને ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર બ્રેટ લી દ્વારા લખાયેલું છે. આશા ભોંસલે અને બ્રેટ લી દ્વારા ગાયું આ ગીત 2006 ની ICC ચેમ્પિયન્સ ટ્રોફી દરમિયાન રિલીઝ થયું હતું. બ્રેટ લી ઓસ્ટ્રેલિયાના એક સફળ ફાસ્ટ બોલર છે. તેણે કુલ 718 આંતરરાષ્ટ્રીય વિકેટ લીધી છે, જેમાં 76 ટેસ્ટમાં 310 વિકેટ, 221 ODIમાં 380 વિકેટ અને 25 T20માં 28 વિકેટનો સમાવેશ થાય છે.

આશા ભોંસલે દ્વારા વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ

આશા ભોંસલેના નામે અનેક વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ છે. તેમની પ્રતિભાના બળ પર, તેઓ ગ્રેમી એવોર્ડ માટે નામાંકિત થનારા પ્રથમ ભારતીય મહિલા ગાયિકા બન્યા. 2005 માં, આશાને ગ્રેમી એવોર્ડ માટે નામાંકિત કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, તેમનું નામ ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સમાં પણ અંકિત છે. 2011 માં, તેમને સૌથી વધુ સ્ટુડિયો રેકોર્ડિંગ્સ માટે ગિનીસ બુક ઓફ વર્લ્ડ રેકોર્ડ્સ માં સામેલ કરવામાં આવ્યા હતા. તેમણે 20 થી વધુ ભારતીય ભાષાઓમાં 12,000 થી વધુ ગીતો ગાયા છે - એક સિદ્ધિ જેણે તેમને આ પ્રતિષ્ઠિત ખિતાબ અપાવ્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. પીઢ ગાયિકા આશા ભોસલેનું 92 વર્ષની વયે મુંબઈ નિધન, સોમવારે સાંજે 4 વાગ્યે અંતિમ સંસ્કાર
  2. આશા ભોસલેના નિધન પર PM મોદીએ દુ:ખ વ્યક્ત કર્યું, કહ્યું- તેમની સાથે થયેલી મારી મુલાકાતોની યાદો હંમેશા સાચવીને રાખીશ

