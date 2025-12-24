ક્રિકેટના જ્ઞાનકોશ કેશવ: તેમની ડાયરી 5 દાયકા સુધી ફેલાયેલી ક્રિકેટ મેચોની મૂક સાક્ષી છે
કેશવે ભારત દ્વારા રમાતી બધી ટેસ્ટ, વન-ડે, T20 અને IPL ક્રિકેટ મેચોની સંપૂર્ણ માહિતી લખી છે.
Published : December 24, 2025 at 10:30 AM IST
Odisha Living Cricket Encyclopedia: ક્રિકેટમાં તેમનો રસ 1953માં શરૂ થયો હતો. તેઓ પોતે રમે છે, સ્ટેડિયમમાં ક્રિકેટ મેચ જુએ છે, રેડિયો પર ક્રિકેટ મેચ રિપોર્ટ્સ સાંભળે છે અને ટેલિવિઝન પર લાઈવ પ્રસારણ જુએ છે. વધુમાં, તેઓ ક્રિકેટ મેચોના પોતાના રેકોર્ડ પણ રાખે છે. 1970 થી અત્યાર સુધી, તેમણે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ દ્વારા રમાયેલી તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોનો ટિક-ટોક, અથવા બોલ-બાય-બોલ, ડેટા પોતાની ડાયરીમાં રેકોર્ડ કર્યો છે. તેઓ ક્રિકેટ પ્રેમી છે, એક ક્રિકેટ ચાહક છે જે સાત દાયકાથી "સજ્જનની રમત" પ્રત્યે ઉત્સાહી છે. અલબત્ત... અમે કટકના 94 વર્ષીય કેશવ ચંદ્ર દાશ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. ...
ક્રિકેટ ચાહક કેશવ:
કેશવ દાશ 1970થી ક્રિકેટ સ્કોરબોર્ડ લખી રહ્યા છે. મેચ સ્કોર્સ તપાસવાની કોઈ સિસ્ટમ ન હોવાથી તેઓ આ પ્રેક્ટિસ કરી રહ્યા છે. તે સમયે, મેચ રિપોર્ટ્સ સાંભળવાનો એકમાત્ર રસ્તો રેડિયો પર હતો. તેઓ રેડિયો સાંભળતી વખતે પોતાની ડાયરીમાં સ્કોર્સ લખતા હતા. કેશવ દાશ કહે છે, "તે સમયે, ફક્ત 5 થી 6 દેશો વચ્ચે જ ક્રિકેટ રમાતી હતી. તેઓ ડેવલપમેન્ટ ઓફિસર તરીકે કામ કરતા હતા. દરરોજ, જ્યારે પણ કોઈ મેચ થતી, ત્યારે તેઓ ઓફિસમાં રેડિયો લઈને જતા. ઓફિસમાં બધા લોકો રેડિયો સાંભળતા. તેઓ અંત સુધી મેચ રિપોર્ટ સાંભળતા અને તેને પોતાની ડાયરીમાં લખતા. જ્યારે 1983 માં ભારતે વર્લ્ડ કપ જીત્યો, ત્યારે તેમનો ઉત્સાહ વધુ વધી ગયો."
તેઓ ક્રિકેટના એટલા વ્યસની હતા કે તેઓ કોઈપણ ભારતીય આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ જોતા અને મેચની બધી ટેકનિકલ વિગતો પોતાની ડાયરીમાં લખતા. ખાસ કરીને, ભારત કયા સ્ટેડિયમમાં અને કયા દેશ સામે રમ્યું? કયા ખેલાડીએ કઈ મેચમાં અને કોની સામે કેટલા રન બનાવ્યા? કોણે કેટલી સદી ફટકારી? કયા બોલરે કેટલી વિકેટ લીધી? કોણે મેચમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કર્યું? અને દરેક ખેલાડીનો જર્સી નંબર શું હતો? કેશવે આ બધી માહિતી પોતાની ડાયરીમાં રાખી.
કેશવ દાશના લેખન પાછળનો હેતુ ખૂબ જ રસપ્રદ છે. "જ્યારે પણ કોઈ ખેલાડી પોતાનો સ્કોર જાણવા માંગે છે, ત્યારે તેઓ તેમની ડાયરી જોઈને તેની સમીક્ષા કરી શકે છે. આ આગામી પેઢી માટે ખૂબ ફાયદાકારક સાબિત થઈ શકે છે. જોકે હવે બધા સ્કોર ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ છે, પરંતુ આ સુવિધા પહેલા ઉપલબ્ધ નહોતી."
કેશવને ક્રિકેટમાં એટલો રસ હતો કે તે ભારતીય ક્રિકેટ ટીમની મેચ જોવા માટે ઓડિશાથી ભાગી જતો. સમય જતાં, કેશવને તેના ઘણા મનપસંદ ખેલાડીઓ પ્રત્યે પ્રેમ જાગ્યો. તે સમયે, તે અંદુમન ગાયકવાડ, કપિલ દેવ અને સુનીલ ગાવસ્કર જેવા ખેલાડીઓનો મોટો ચાહક હતો. બાદમાં, તે સચિન તેંડુલકર અને વિરાટ કોહલીની રમતોનો ખૂબ શોખીન બન્યો.
ટેસ્ટ ક્રિકેટથી લઈને ટી20 ફાસ્ટ ક્રિકેટ સુધી - કેશવે આઈટીવી ભારતને કહ્યું, "તે સમયે, ફક્ત ટેસ્ટ મેચ જ રમાતી હતી. તમારે ધીરજપૂર્વક સાંભળવું પડતું હતું અને રમત જોવી પડતી હતી. પરંતુ પછીથી, વન-ડે ક્રિકેટ આવ્યું, અને હવે ફાસ્ટ ક્રિકેટ આવી ગયું છે, અને તે તે પણ જુએ છે અને દરેક ટી20 મેચના સ્કોર લખે છે. જોકે હવે આ લખવાની જરૂર નથી કારણ કે બધી માહિતી ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ છે, મેચ જોયા પછી મને હજુ પણ ડાયરીની જરૂર છે." કેશવ હાલમાં દરેક મેચની ટિકટોક વિગતો લખી રહ્યો છે.
ક્રિકેટ પ્રત્યે તેના સસરાની નબળાઈ અંગે, પુત્રવધૂ અનિતા પાધીએ કહ્યું, "હું તેને 37 વર્ષથી જોઈ રહી છું. મારા સસરા મેચ દરમિયાન ખાવા-પીવાનું ભૂલી જાય છે. દિવસ અને રાત્રિની મેચ દરમિયાન તેને ખવડાવવું ખૂબ મુશ્કેલ છે. જો કોઈ કારણોસર તે મેચનું લાઈવ પ્રસારણ જોઈ શકતો નથી, ભલે ગમે તેટલું મોડું થાય, તો તે પહેલા હાઇલાઇટ્સ જુએ છે અને મેચની વિગતો લખે છે, પછી ખાય છે અને સૂઈ જાય છે."
ટેસ્ટ મેચોથી લઈને IPL સુધી...
કેશવે ભારત દ્વારા રમાતી બધી ટેસ્ટ, વન-ડે, T20 અને IPL (ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ) ક્રિકેટ મેચોનો વિગતવાર હિસાબ લખ્યો છે. કેશવ સામાન્ય રીતે કટક બારાબતી સ્ટેડિયમમાં રમાતી મોટાભાગની મેચો જુએ છે. 9 ડિસેમ્બરે, ભારત-દક્ષિણ આફ્રિકા ટ્વેન્ટી20 મેચ કટક બારાબતી ખાતે રમાઈ હતી. તે સ્ટેડિયમમાંથી મેચ જોવા માટે ખૂબ જ ઉત્સુક હતો. જોકે, માંદગીને કારણે, તેણે ઘરે ટીવી પર મેચ જોઈ અને તેને પોતાની ડાયરીમાં લખી.
કેશવનો ક્રિકેટ જ્ઞાનકોશ:
કેશવની ડાયરીમાં ભારત દ્વારા અત્યાર સુધી રમાયેલી બધી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચો વિશે ટેકનિકલ માહિતી છે. તેને ક્રિકેટ જ્ઞાનકોશ પણ કહેવામાં આવે છે. આ લેખન માટે તેને ઘણા પુરસ્કારો મળ્યા છે, ખાસ કરીને ક્રિકેટ સંબંધિત ક્વિઝ સ્પર્ધાઓમાં. પુત્રવધૂ અનિતા કહે છે, "તેણે તેના સસરા પાસેથી મળેલી ઘડિયાળ તેના પ્રિય પૌત્રને આપી હતી." ડિમેન્શિયાથી રાહત મળી શકે છે: ડૉક્ટર
ક્રિકેટ મેચની વિગતો લખવાની કેશવની આદતની પ્રશંસા કરતા, તેમના પૌત્ર અને મનોચિકિત્સક ડૉ. લગ્નજીત દાશે તેની ખૂબ પ્રશંસા કરી. તેમણે કહ્યું, "મારા દાદાના પિતાની આ આદત તેમને વૃદ્ધાવસ્થા સંબંધિત રોગોથી બચાવે છે. આ ઉંમરે, લોકો સામાન્ય રીતે વૃદ્ધાવસ્થા સંબંધિત રોગો અને ડિમેન્શિયાનો ભોગ બને છે. કેટલાક લોકો યાદશક્તિ ગુમાવે છે, જ્યારે કેટલાક ભૂલી જાય છે. પરંતુ મારા દાદા હજુ સુધી આ રોગથી પીડાયા નથી કારણ કે તેઓ 94 વર્ષની ઉંમરે લખવાનો અભ્યાસ કરતા હતા." ડૉ. લગ્નજીતએ સલાહ આપી હતી કે વૃદ્ધોએ આ આદત જાળવી રાખવી જોઈએ.
કેશવ ચંદ્ર દાસે 1970 થી તેમની ડાયરીમાં ક્રિકેટ વિશે લખી રહ્યા છે. તેમણે કહ્યું કે તેઓ અંત સુધી (જ્યાં સુધી તેઓ લખી શકે છે) આ પ્રથા ચાલુ રાખશે. ક્રિકેટ પ્રત્યેનો તેમનો અનોખો જુસ્સો ખરેખર પ્રશંસનીય છે!!!
