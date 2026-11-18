સેન્ડપેપર કૌભાંડ'માં નવો વળાંક, 8 વર્ષ પછી બોલ-ટેમ્પરિંગ વિવાદ પર ફરી ચર્ચા થશે
ઉસ્માન ખ્વાજાની આત્મકથા, "સબ્ર" માં સેન્ડપેપર કૌભાંડ અંગેના નવા ખુલાસાઓથી ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટમાં ખળભળાટ મચી ગયો છે.
Published : November 18, 2026 at 2:03 PM IST
SANDPAPER GATE SCANDAL: ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ઇતિહાસના સૌથી મોટા વિવાદોમાંનો એક, "સેન્ડપેપર કૌભાંડ" ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવ્યો છે. 2018 ના દક્ષિણ આફ્રિકા પ્રવાસ દરમિયાન કેપટાઉન ટેસ્ટ દરમિયાન થયેલી બોલ ટેમ્પરિંગની ઘટનાએ સમગ્ર વિશ્વને ચોંકાવી દીધું હતું. કેમેરોન બેનક્રોફ્ટ સેન્ડપેપરથી બોલ સાથે ચેડા કરતા કેમેરામાં કેદ થયા હતા. તપાસ બાદ, ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ તત્કાલીન કેપ્ટન સ્ટીવ સ્મિથ, ડેવિડ વોર્નર અને કેમેરોન બેનક્રોફ્ટ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો.
હવે, લગભગ આઠ વર્ષ પછી, તે ટેસ્ટ શ્રેણીનો ભાગ રહેલા ઓસ્ટ્રેલિયાના ભૂતપૂર્વ ખેલાડી ઉસ્માન ખ્વાજાએ પોતાની આત્મકથા 'સબ્ર' (Sabr) માં આ ઘટના વિશે કેટલાક નવા ખુલાસા કર્યા છે, જેનાથી ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટમાં ફરી એકવાર વિવાદ સર્જાયો છે. આ મામલો ફરી એકવાર ચર્ચામાં આવતા, 'ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા'એ એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે અને એક સ્વતંત્ર મંચની રચના કરી છે, જ્યાં આ ઘટના સાથે સંકળાયેલા લોકો પોતાના અનુભવો અને દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કરી શકે છે.
સેન્ડપેપર કૌભાંડ પર ઓસ્ટ્રેલિયાનો મોટો નિર્ણય
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના વચગાળાના પ્રમુખ ડેવિડ બૂન અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ટોડ ગ્રીનબર્ગે બુધવારે બેલેરાઇવ ઓવલ ખાતે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજી હતી, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી ODI પહેલા. કોન્ફરન્સ દરમિયાન, બોર્ડે જાહેરાત કરી હતી કે 2018ના સેન્ડપેપર કૌભાંડમાં સામેલ ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફ માટે તેમના અનુભવો અને દ્રષ્ટિકોણ શેર કરવા માટે એક સ્વતંત્ર ફોરમ બનાવવામાં આવશે. બોર્ડે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે 2018માં હાથ ધરાયેલી પ્રારંભિક તપાસ આ પહેલના ભાગ રૂપે ફરીથી ખોલવામાં આવશે નહીં. વધુમાં, ગુપ્તતાના કારણોસર, પ્રક્રિયા જાહેર કરવામાં આવશે નહીં.
CA TO SET UP INDEPENDENT FORUM FOR BALL TAMPERING CLAIMS. Cricket Australia will re-hear testimonies from those involved in the Sandpaper-gate scandal in what it hopes will be a circuit-breaker. https://t.co/nuCqeOvAqk— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) November 18, 2026
આ ફોરમ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રહેશે
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર ટોડ ગ્રીનબર્ગે જણાવ્યું હતું કે આ ફોરમ સંપૂર્ણપણે ગુપ્ત રહેશે અને કોઈને પણ ભાગ લેવા માટે દબાણ કરવામાં આવશે નહીં. કોઈપણ ખેલાડી અથવા સ્ટાફ સભ્ય જે પોતાના વિચારો વ્યક્ત કરવા માંગે છે તે ભાગ લઈ શકે છે. આ પ્રક્રિયાની દેખરેખ માટે આગામી દિવસોમાં એક સ્વતંત્ર વ્યક્તિની નિમણૂક કરવામાં આવશે, અને તેની સંદર્ભની શરતો નક્કી કરવામાં આવશે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા પછીની તારીખે નક્કી કરશે કે આ ફોરમ સાથે સંબંધિત કઈ માહિતી જાહેર કરવામાં આવશે.
ખેલાડીઓ અને સ્ટાફને બોલવાની તક મળશે
આ દરમિયાન, ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાના વચગાળાના ચેરમેન ડેવિડ બૂને જણાવ્યું હતું કે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા બોર્ડની બેઠકમાં આ પ્રસ્તાવ પર વિગતવાર ચર્ચા કરવામાં આવી હતી. તેમણે જણાવ્યું હતું કે રમતના શ્રેષ્ઠ હિતમાં, બોર્ડે એક એવું પ્લેટફોર્મ બનાવવાનું નક્કી કર્યું છે જ્યાં 2018 ની દક્ષિણ આફ્રિકાની ઘટનામાં સામેલ ખેલાડીઓ અને સ્ટાફ તેમના અનુભવો શેર કરી શકે. બૂનના મતે, આ વિવાદ લગભગ એક દાયકાથી ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટની ચર્ચાનો ભાગ રહ્યો છે અને ઘણા લોકોને મુશ્કેલ સમયમાંથી પસાર થવા માટે મજબૂર કર્યા છે. હવે, બોર્ડને લાગે છે કે આ બાબતને પાછળ રાખીને આગળ વધવાનો સમય આવી ગયો છે.
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