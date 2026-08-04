ભારત પ્રવાસ માટે ઓસ્ટ્રેલિયા ટીમની જાહેરાત, ત્રણ ખેલાડીઓને કેપ્ટન બનાવવામાં આવ્યા
ઓસ્ટ્રેલિયાની મહિલા 'A' ક્રિકેટ ટીમ આવતા મહિને ભારતના પ્રવાસે આવવાની છે. બંને દેશો વચ્ચે ટેસ્ટ, T20 અને ODI એમ ત્રણેય ફોર્મેટની મેચો રમાશે.
Published : August 4, 2026 at 1:53 PM IST
AUSW A TOUR OF INDIA: ઓસ્ટ્રેલિયન મહિલા 'A' ક્રિકેટ ટીમ આવતા મહિને ભારતના પ્રવાસે આવવાની છે. બંને દેશો વચ્ચે ત્રણેય ફોર્મેટ - ટેસ્ટ, T20 અને ODI - માં મેચ રમાશે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ આ શ્રેણી માટે સત્તાવાર રીતે તેની મહિલા 'A' ટીમની જાહેરાત કરી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રણેય ફોર્મેટ માટે અલગ-અલગ કેપ્ટનની નિમણૂક કરી છે.
કયાં રમાશે: ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાની રાષ્ટ્રીય પસંદગી સમિતિએ 4 ઓગસ્ટના રોજ ટીમની જાહેરાત કરી હતી. આ પ્રવાસની શરૂઆત ન્યૂ ચંદીગઢમાં ત્રણ T20 મેચોથી થશે. ત્યારબાદ મોહાલીમાં ત્રણ વન-ડે મેચ રમાશે અને પ્રવાસ ધર્મશાળાના મનોહર હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમમાં ચાર દિવસીય મેચ સાથે સમાપ્ત થશે.
Quicks Darcie Brown and Tayla Vlaeminck will spearhead a strong Australia A side that will tour India next month, with three T20s, three 50-over fixtures and a four-day match planned.— cricket.com.au (@cricketcomau) August 4, 2026
DETAILS: https://t.co/loEErQrXiD pic.twitter.com/kYh8yaPaGm
ત્રણેય ફોર્મેટ માટે અલગ-અલગ કેપ્ટન: ઉલ્લેખનીય છે કે, ઓસ્ટ્રેલિયાએ ત્રણેય ફોર્મેટ માટે અલગ-અલગ કેપ્ટનની નિમણૂક કરી છે. નિકોલ ફાલ્ટમ T20 ટીમનું નેતૃત્વ કરશે, જ્યારે તાહલિયા વિલ્સન 50 ઓવરની મેચો માટે ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. ચાર દિવસીય મેચોમાં રશેલ ટ્રેનામેન ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. આ પ્રવાસની મુખ્ય ખાસિયત ફાસ્ટ બોલર ડાર્સી બ્રાઉન અને ટેલા વ્લેમિંકનું પુનરાગમન છે. ડાર્સી બ્રાઉન ફક્ત મર્યાદિત ઓવરની મેચોમાં જ રમશે, જ્યારે ટેલા વ્લેમિંક પણ લાંબા વિરામ પછી ઓસ્ટ્રેલિયન જર્સીમાં જોવા મળશે. આ બંને અનુભવી બોલરો યુવા ખેલાડીઓના માર્ગદર્શક તરીકે સેવા આપશે.
કોચે શું કહ્યું: ઓસ્ટ્રેલિયાના સહાયક કોચ ગેવિન ટ્વિનિંગને આ પ્રવાસ માટે મુખ્ય કોચ તરીકે નિયુક્ત કરવામાં આવ્યા છે, જેમાં મિક ડેલેની અને કેમેરોન બોયસ સહાયક કોચ તરીકે સેવા આપી રહ્યા છે. પસંદગી સમિતિના સભ્ય શોન ફ્લેગલરે જણાવ્યું હતું કે ભારતીય પીચો પર રમવાનો અનુભવ યુવા ખેલાડીઓના વિકાસ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ઉપખંડીય પીચો પર રમવાથી ખેલાડીઓ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટના પડકારો માટે વધુ સારી રીતે તૈયાર થશે. તેમણે એ પણ નોંધ્યું હતું કે ડાર્સી બ્રાઉન અને ટેલા વ્લેમિંક જેવા અનુભવી ખેલાડીઓની હાજરી યુવા ખેલાડીઓ માટે મૂલ્યવાન શીખવાની તક પૂરી પાડશે.
ઓસ્ટ્રેલિયા મહિલા A ટીમ: ડાર્સી બ્રાઉન, મેટલેન બ્રાઉન, નિકોલ ફાલ્ટમ, ટેસ ફ્લિન્ટોફ, સિએના જિંજર, ચાર્લી નોટ, અનિકા લીરોયડ, કેટી મેકકે, લીલી મિલ્સ, ફ્રેન્કી નિક્લીન, હેલી સિલ્વર-હોમ્સ, રશેલ ટ્રેનામેન, કર્ટની વેબ, તાહલિયા વિલ્સન, તાયલા વ્લેમિંક.
ઓસ્ટ્રેલિયા A મહિલા ટીમનો ભારતના પ્રવાસનો શેડ્યુંલ
- 12 સપ્ટેમ્બર: પ્રથમ T20, મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, નવું ચંદીગઢ
- 15 સપ્ટેમ્બર: બીજી T20, નવું ચંદીગઢ
- 17 સપ્ટેમ્બર: ત્રીજી T20, નવું ચંદીગઢ
- 20 સપ્ટેમ્બર: પ્રથમ વન-ડે, આઈ.એસ. બિન્દ્રા પંજાબ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ, મોહાલી
- 23 સપ્ટેમ્બર: બીજી વન-ડે, મોહાલી
- 25 સપ્ટેમ્બર: ત્રીજી વન-ડે, મોહાલી
- 29 સપ્ટેમ્બર થી 2 ઓક્ટોબર: ચાર દિવસની મેચ, હિમાચલ પ્રદેશ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ, ધર્મશાળા
આ પણ વાંચોઃ