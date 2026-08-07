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ઓસ્ટ્રેલિયન એવોર્ડમાં ચમક્યો ટ્રેવિસ હેડ, સતત બીજી વખત એલન બોર્ડર મેડલ જીત્યો

ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમના વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન ટ્રેવિસ હેડે એલેક્સ કેરી અને મિશેલ સ્ટાર્કને હરાવીને સતત બીજી વખત એલન બોર્ડર મેડલ જીતવામાં સફળતા મેળવી.

ઓસ્ટ્રેલિયન એવોર્ડમાં ચમક્યો ટ્રેવિસ હેડ
ઓસ્ટ્રેલિયન એવોર્ડમાં ચમક્યો ટ્રેવિસ હેડ (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 7, 2026 at 7:50 PM IST

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ALLAN BORDER MEDAL: ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ 7 ઓગસ્ટના રોજ તેના વાર્ષિક પુરસ્કારોના વિજેતાઓની જાહેરાત કરી, જેમાં વિસ્ફોટક ઓપનિંગ બેટ્સમેન ટ્રેવિસ હેડે સૌનું ધ્યાન ખેંચ્યું. 2025-26 એશિઝ દરમિયાન ઓપનર તરીકે ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કરનાર હેડે મિશેલ સ્ટાર્ક અને એલેક્સ કેરીને પાછળ છોડીને સતત બીજી વખત એલન બોર્ડર મેડલ - ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટનો ટોચનો પુરસ્કાર જીત્યો. વધુમાં, સ્ટાર્કને ટેસ્ટ પ્લેયર ઓફ ધ યર જાહેર કરવામાં આવ્યો, જ્યારે મિશેલ માર્શને વનડે પ્લેયર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ મળ્યો.

ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ એવોર્ડ વિજેતાઓની જાહેરાત સાથે, ટ્રેવિસ હેડ સતત બીજી વખત એલન બોર્ડર મેડલ મેળવીને એક ઉચ્ચ કક્ષાના ક્લબમાં જોડાયા. હેડ હવે બે કે તેથી વધુ વખત એલન બોર્ડર મેડલ જીતનાર છઠ્ઠો ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડી છે. જ્યારે રિકી પોન્ટિંગ, માઈકલ ક્લાર્ક અને સ્ટીવ સ્મિથે ચાર વખત રેકોર્ડ મેડલ જીત્યો છે. ડેવિડ વોર્નર ત્રણ વખત અને શેન વોટસન બે વખત - હેડે હવે આ પ્રતિષ્ઠિત યાદીમાં પોતાનું નામ ઉમેર્યું છે.

બીજી વખત એવોર્ડ જીતવા પર આનંદ વ્યક્ત કરતા, હેડે કહ્યું કે, સ્ટાર્ક અને એલેક્સ કેરી બંને માટે વર્ષ શાનદાર રહ્યું છે, આ એવોર્ડ કોઈ પણ જીતી શકે તેવી સ્પર્ધા બની હતી. તેમના મતે, સ્ટાર્ક ખૂબ જ મજબૂત દાવેદાર હતો; પરિણામે, તે સાંજે હળવાશ અનુભવીને પહોંચ્યો હતો, ક્યારેય કલ્પના પણ નહોતી કરી કે તે જીત માટે દાવેદાર હશે. હેડે એશિઝ શ્રેણી દરમિયાન 629 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં પર્થમાં સફળ રન ચેઝ દરમિયાન એક શાનદાર સદી - 123 રનની ઇનિંગનો સમાવેશ થાય છે.

ટિમ ડેવિડે T20 પ્લેયર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ જીત્યો

ટ્રેવિસ હેડ ઉપરાંત, ઓસ્ટ્રેલિયન એવોર્ડ્સમાં અન્ય વિજેતાઓમાં મિશેલ માર્શનો સમાવેશ થાય છે, જેમને 60 ની સરેરાશથી 304 રન બનાવ્યા બાદ ODI પ્લેયર ઓફ ધ યર તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યા હતા. વધુમાં, ટિમ ડેવિડ - જેમણે ઓસ્ટ્રેલિયા માટે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન કર્યું હતું - તેમણે T20I પ્લેયર ઓફ ધ યરનો એવોર્ડ જીત્યો, જેમણે 49.37 ની સરેરાશથી 395 રન બનાવ્યા. એ નોંધનીય છે કે ઓસ્ટ્રેલિયાની આગામી આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ 13 ઓગસ્ટથી શરૂ થતી ઘરેલુ મેદાન પર બાંગ્લાદેશ સામે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી છે; પ્રથમ મેચ ડાર્વિન સ્ટેડિયમમાં રમાશે, અને હેડ ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમનો ભાગ છે.

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TRAVIS HEAD WINS ALLAN BORDER MEDAL
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