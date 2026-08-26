અનાયા બાંગરના જીવનમાં સકારાત્મક વળાંક, ક્રિકેટ રમવાની મંજૂરી મળી
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ બેટિંગ કોચ સંજય બાંગરની પુત્રી અનાયા બાંગરે પોતાની કારકિર્દી અને જીવનમાં એક મોટો સકારાત્મક વળાંક લીધો છે.
Published : August 26, 2026 at 5:06 PM IST
અનાયા બાંગર ક્રિકેટમાં વાપસી: ભૂતપૂર્વ ભારતીય ઓલરાઉન્ડર અને ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ બેટિંગ કોચ સંજય બાંગરની પુત્રી અનાયા બાંગરે પોતાની કારકિર્દી અને જીવનમાં એક મોટો સકારાત્મક વળાંક લીધો છે. લિંગ પરિવર્તન સર્જરી કરાવ્યા પછી, 25 વર્ષીય ટ્રાન્સ-એથ્લીટ અનાયાને ઓસ્ટ્રેલિયામાં કોમ્યુનિટી પ્રીમિયર મહિલા ક્રિકેટ રમવા માટે ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા દ્વારા સત્તાવાર રીતે મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ નિર્ણય સાથે, અનાયા માટે મહિલા ક્રિકેટ દ્વારા મેદાનમાં વાપસી કરવાનો માર્ગ હવે સંપૂર્ણપણે સાફ થઈ ગયો છે.
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાની 'ટ્રાન્સજેન્ડર અને જેન્ડર ડાયવર્સ પ્લેયર્સ ઇન એલિટ ક્રિકેટ પોલિસી' અનુસાર, એલિટ અથવા પ્રોફેશનલ સ્તરે મહિલા ક્રિકેટ રમવા માટે ખેલાડીનું ટેસ્ટોસ્ટેરોન સ્તર સતત 12 મહિના સુધી પ્રતિ લિટર 10 નેનોમોલથી નીચે હોવું આવશ્યક છે. બોર્ડના ઇન્ટિગ્રિટી હેડ, જેકી પાર્ટ્રીજે, અનાયાને એક પત્રમાં લખ્યું હતું કે તે માર્ચ 2027 સુધી ઓસ્ટ્રેલિયાના કોઈપણ રાજ્ય અથવા પ્રદેશમાં કોમ્યુનિટી અને પ્રીમિયર ક્રિકેટ રમી શકે છે, કારણ કે આ સ્તર એલિટ ક્રિકેટના દાયરામાં નથી. વધુમાં, જો તે માર્ચ 2027 માં ચુનંદા મહિલા ક્રિકેટ રમવા માંગે છે, તો તેણે નિર્ધારિત ટેસ્ટોસ્ટેરોન માપદંડોને પૂર્ણ કરવા માટે રક્ત પરીક્ષણ રિપોર્ટ સબમિટ કરવો પડશે.
🔴ANAYA BANGAR CLEARED TO PLAY WOMEN’S CRICKET IN AUSTRALIA🤯— Sam (@cricsam02) August 25, 2026
- Anaya Bangar, daughter of former India cricketer Sanjay Bangar, has received clearance from Cricket Australia to play women’s community cricket.
- She underwent gender-affirming surgery in March 2026 & had… pic.twitter.com/k9AIDzkLw5
અનાયા બાંગરનો ક્રિકેટ સાથે લાંબો સંબંધ છે. તેણીએ મુંબઈ માટે વય-જૂથ ક્રિકેટ રમી છે, જ્યાં તેણી ભારતીય ટેસ્ટ ખેલાડી સરફરાઝ ખાન અને તેના ભાઈ મુશીર ખાન સાથે મેદાન પર જોવા મળી હતી. સર્જરી અને શારીરિક પરિવર્તન પ્રક્રિયા પછી, અનાયાએ સોશિયલ મીડિયા પર તેણીના પુનરાગમનની જાહેરાત કરી અને હવે તે સ્પર્ધાત્મક ક્રિકેટમાં તેની નવી ઇનિંગ શરૂ કરવા માટે ઓસ્ટ્રેલિયામાં એક નવા ક્લબની શોધમાં છે.
Cricket Australia clears Anaya Bangar to participate in Premier Cricket competitions in Australia.— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) August 25, 2026
- Anaya needs to fulfil testosterone-related eligibility criteria to play WBBL. pic.twitter.com/MW69RaoZwv
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાની પ્રશંસા કરતા, અનાયા બાંગરે ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસને કહ્યું, "આ મારા માટે એક મોટો દિવસ છે, ખાસ કરીને એ જાણીને કે હું ફરીથી ક્રિકેટ રમી શકીશ. એક સમય હતો જ્યારે મને લાગતું હતું કે હું ફરી ક્યારેય બેટ ઉપાડી શકીશ નહીં, પરંતુ ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ મને એક નવી તક આપી છે. આ ફક્ત મારા માટે જ નહીં, પરંતુ તે બધા ખેલાડીઓ માટે છે જેમને લિંગ પરિવર્તન પ્રક્રિયા અને તેમની મનપસંદ રમત વચ્ચે પસંદગી કરવાની ફરજ પડી છે. જો કે, શરૂઆતથી જ, આ સફર શારીરિક તેમજ ભાવનાત્મક રીતે મુશ્કેલ રહી છે, જેણે મારા સંબંધો, મિત્રો, કારકિર્દી અને મારું આખું જીવન બદલી નાખ્યું છે."
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