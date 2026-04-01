ઓસ્ટ્રેલિયાએ સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટની જાહેરાત કરી, મોટા મોટા ખેલાડીઓનું પત્તુ કપાયું
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ 2026-27 સીઝન માટે તેના સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટની જાહેરાત કરી છે. આ વખતે, તેમણે યાદીમાં 20 ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો છે.
Published : April 1, 2026 at 7:37 PM IST
ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયા કરાર: ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેના નવા કેન્દ્રીય કરારની જાહેરાત કરી છે. દર વર્ષે, CA ઓસ્ટ્રેલિયાનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા ખેલાડીઓને કરાર આપે છે. આ પસંદગીના ખેલાડીઓ તેમના સંબંધિત ગ્રેડના આધારે ક્રિકેટ બોર્ડ તરફથી મહેનતાણું મેળવે છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ 21 ખેલાડીઓની યાદી બહાર પાડી છે, જેમાં નવા કેન્દ્રીય કરાર મેળવનારા તમામ ખેલાડીઓના નામ છે. ક્રિકેટ ઓસ્ટ્રેલિયાએ પણ ઘણા નવા ખેલાડીઓમાં પોતાનો વિશ્વાસ દર્શાવ્યો છે.
ઓસ્ટ્રેલિયાએ તેની 2026-27 કેન્દ્રીય કરારની યાદીમાં જેક વેધરલ્ડ, બ્રેન્ડન ડોગેટ અને માઈકલ નેસર જેવા અગ્રણી ખેલાડીઓનો સમાવેશ કર્યો છે. તેનાથી વિપરીત, બોર્ડે ગ્લેન મેક્સવેલ અને મેટ શોર્ટ સહિત કુલ સાત ખેલાડીઓને નવા કરાર ન આપવાનું પસંદ કર્યું છે. કેન્દ્રીય કરારની યાદીમાં સ્ટીવ સ્મિથ, પેટ કમિન્સ, મિશેલ સ્ટાર્ક, ટ્રેવિસ હેડ અને મિશેલ માર્શ સહિત અનેક મોટા નામોનો સમાવેશ થાય છે.
🚨 NO CONTRACT FOR GLENN MAXWELL – END OF AN ERA? 🚨— manzur shaban (@Manzurshaban123) April 1, 2026
Glenn Maxwell has not been included in Cricket Australia’s central contract for 2026–27.
Reasons:
• Maxwell already retired from ODI cricket.
• He is not part of Australia’s Test team plans due to over age.
• Cricket… pic.twitter.com/lGoPFkGQ38
ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ આગામી વર્ષ દરમિયાન લગભગ 20 ટેસ્ટ મેચ રમશે
આગામી વર્ષ દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમ લગભગ 20 ટેસ્ટ મેચ રમવાની તૈયારીમાં છે. આ મેચો વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના સંદર્ભમાં મહત્વપૂર્ણ રહેશે. ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમ બાંગ્લાદેશ, દક્ષિણ આફ્રિકા અને ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ શ્રેણી રમશે. જોકે, બધાની નજર આગામી વર્ષની શરૂઆતમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ટીમના ભારત પ્રવાસ પર રહેશે, જે દરમિયાન ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા વચ્ચે બોર્ડર-ગાવસ્કર ટ્રોફી સાથે પાંચ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી રમાશે. આ શ્રેણીનું શેડ્યૂલ તાજેતરમાં BCCI દ્વારા જાહેર કરવામાં આવ્યું હતું.
મોટા ખેલાડીઓને પડતા મૂકવામાં આવ્યા
આ વખતે ઓસ્ટ્રેલિયાએ જે ખેલાડીઓને તેમના કરારમાંથી બાકાત રાખ્યા છે તેમાં ઉસ્માન ખ્વાજા, ગ્લેન મેક્સવેલ, મેટ શોર્ટ અને લાન્સ મોરિસનો સમાવેશ થાય છે. નોંધપાત્ર રીતે, યુવા બેટ્સમેન સેમ કોન્સ્ટાસને પણ બહાર કરવામાં આવ્યો છે. ઝાય રિચાર્ડસનને ગયા વર્ષે જ કરાર મળ્યો હતો, છતાં તેને માત્ર એક વર્ષમાં જ છોડી દેવામાં આવ્યો છે.
CA મેન્સ સેન્ટ્રલ કોન્ટ્રાક્ટ્સ 2026-27: ઝેવિયર બાર્ટલેટ, સ્કોટ બોલેન્ડ, એલેક્સ કેરી, પેટ કમિન્સ, બ્રેન્ડન ડોગેટ, નાથન એલિસ, કેમેરોન ગ્રીન, જોશ હેઝલવુડ, ટ્રેવિસ હેડ, જોશ ઇંગ્લિસ, મેથ્યુ કુહનેમેન, માર્નસ લાબુશેન, નાથન લિયોન, મિશેલ માર્શ, ટોડ મર્ફી, માઈકલ નેસર, સ્ટીવ સ્મિથ, મિશેલ સ્ટાર્ક, જેક વેધરલ્ડ, બ્યુ વેબસ્ટર, એડમ ઝામ્પા.
આ ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવ્યા
ઉસ્માન ખ્વાજા (નિવૃત્ત), સેમ કોન્સ્ટાસ, ગ્લેન મેક્સવેલ, લાન્સ મોરિસ, ઝાય રિચાર્ડસન, મેટ શોર્ટ.
