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12 છગ્ગા, 8 ચોગ્ગા... CPL માં દાસુન શનાકાની તોફાની બેટીંગ, છેલ્લી 5 ઓવરમાં થયો રનનો ઢગલો

શ્રીલંકાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દાસુન શનાકાએ કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ (CPL) માં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો છે.

દાસુન શનાકા
દાસુન શનાકા (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 4, 2026 at 1:06 PM IST

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CPL 2026: શ્રીલંકાના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર દાસુન શનાકાએ કેરેબિયન પ્રીમિયર લીગ (CPL) ના ઇતિહાસમાં એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. સેન્ટ લુસિયા કિંગ્સ સામે સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ પેટ્રિઓટ્સ માટે રમતા, શનાકાએ ધમાકેદાર બેટિંગ પ્રદર્શન કર્યું, માત્ર 39 બોલમાં સદી ફટકારી. આ સિદ્ધિ સાથે, તે CPL ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદી ફટકારનાર ખેલાડી બન્યો, અને આન્દ્રે રસેલનો રેકોર્ડ તોડ્યો.

શનાકાએ માત્ર 43 બોલમાં 121 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેમાં 8 છગ્ગા અને 12 ચોગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. તેની ઇનિંગના બળ પર, નેવિસ પેટ્રિઓટ્સે પ્રથમ બેટિંગ કરીને 4 વિકેટે 235 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં, સેન્ટ લુસિયા કિંગ્સ ફક્ત 98 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ, જેનાથી નેવિસ પેટ્રિઓટ્સને 137 રનના માર્જિનથી શાનદાર વિજય મળ્યો.

CPL ઇતિહાસની સૌથી ઝડપી સદી

આ મેચમાં, દાસુન શનાકા 10મી ઓવર દરમિયાન ચોથા નંબરે બેટિંગ કરવા માટે ઉતર્યો, જ્યારે સેન્ટ કિટ્સ એન્ડ નેવિસ પેટ્રિઓટ્સની ઇનિંગમાં 64 બોલ બાકી હતા. તેણે મેદાનમાં ઉતરતાની સાથે જ આક્રમક રીતે રમવાનું શરૂ કરી દીધું, વિરોધી બોલરોને ક્લીનર્સ સુધી પહોંચાડી દીધા. શનાકાએ ઝડપથી અડધી સદી ફટકારી અને પછી માત્ર 39 બોલમાં સદી ફટકારીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ સિદ્ધિ સાથે, તે સીપીએલ ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદીનો રેકોર્ડ ધારક બની ગયો છે. અગાઉ, સૌથી ઝડપી સીપીએલ સદીનો રેકોર્ડ સંયુક્ત રીતે આન્દ્રે રસેલ, ટિમ સીફર્ટ અને શિમરોન હેટમાયરના નામે હતો.

આ ત્રણેય બેટ્સમેનોએ 40 બોલમાં સદી ફટકારી હતી, પરંતુ શનાકાએ એક બોલ ઓછો લઈને આ રેકોર્ડ પોતાના નામે કર્યો. શનાકાએ માત્ર 43 બોલમાં 121 રનની અણનમ ઇનિંગ રમી, જેમાં 8 ચોગ્ગા અને 12 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકાર્યા. તેણે 281.40 નો સ્ટ્રાઇક રેટ જાળવી રાખ્યો.

CPL ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદી

  • 39 બોલ – દાસુન શનાકા
  • 40 બોલ – આન્દ્રે રસેલ
  • 40 બોલ - ટિમ સેફર્ટ
  • 40 બોલ - શિમરોન હેટમાયર
  • 41 બોલ - શાઈ હોપ

અંતિમ 5 ઓવરમાં રનનો ઢગલો

દાસુન શનાકાની બેટિંગ ઇનિંગ્સના છેલ્લા પાંચ ઓવર દરમિયાન સૌથી વિનાશક રહી. 15 ઓવર પછી, સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ પેટ્રિઅટ્સનો સ્કોર 4 વિકેટે 142 રન હતો, જેમાં શનાકા 18 બોલમાં 40 રન બનાવીને બેટિંગ કરી રહ્યા હતા. ત્યારબાદ તેણે ધમાકેદાર આક્રમણ કરીને સેન્ટ લુસિયા કિંગ્સના બોલિંગ આક્રમણને તોડી પાડ્યું. પેટ્રિઅટ્સે છેલ્લી પાંચ ઓવરમાં કુલ 93 રન બનાવ્યા, જેમાં 10 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. શનાકાએ અંતિમ ઓવરમાં પણ વિનાશ વેર્યો, એકલા હાથે 28 રન બનાવ્યા; તેણે કિઓન ગેસ્ટન દ્વારા ફેંકાયેલી ઓવરમાં ચાર છગ્ગા અને એક ચોગ્ગા ફટકાર્યા.

પેટ્રિઅટ્સનો ભવ્ય વિજય

શનાકાની વિસ્ફોટક ઇનિંગ્સના કારણે, સેન્ટ કિટ્સ અને નેવિસ પેટ્રિઅટ્સે પ્રથમ બેટિંગ કરીને 20 ઓવરમાં 4 વિકેટે 235 રનનો જંગી સ્કોર બનાવ્યો. જવાબમાં, જેસન હોલ્ડરની આગેવાની હેઠળની સેન્ટ લુસિયા કિંગ્સની બેટિંગ લાઇનઅપ પત્તાના ઘર જેવી તૂટી ગઈ. સેન્ટ લુસિયાનો કોઈ પણ બેટ્સમેન નોંધપાત્ર અસર કરી શક્યો નહીં, અને આખી ટીમ ફક્ત 98 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ. પેટ્રિઅટ્સે 137 રનના મોટા માર્જિનથી મેચ જીતી લીધી.

પેટ્રિઅટ્સ માટે જેરેમિયા લુઈસે બોલ સાથે સૌથી વધુ વિનાશ કર્યો, માત્ર 2.5 ઓવરમાં 10 રન આપીને 5 વિકેટ લીધી. તેના સિવાય, વાનિન્દુ હસરંગા અને એશમીડ નેડે બે-બે વિકેટ લીધી, જ્યારે નસીમ શાહે પણ એક વિકેટ લીધી.

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TAGGED:

CARIBBEAN PREMIER LEAGUE
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DASUN SHANAKA
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