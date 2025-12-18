WTCમાં રેકોર્ડબ્રેક ઓપનિંગ ભાગીદારી, રોહિત અને મયંકનો રેકોર્ડ તોડ્યો
વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચના પહેલા જ દિવસે ડેવોન કોનવે અને ટોમ લેથમે રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન કર્યું.
Published : December 18, 2025 at 7:49 PM IST
NZ vs WI 3rd Test: ન્યુઝીલેન્ડ અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ બે ઓવલ ખાતે રમાઈ રહી છે. પહેલા જ દિવસે ડેવોન કોનવે અને ટોમ લેથમે રેકોર્ડબ્રેક પ્રદર્શન કર્યું. બંને ખેલાડીઓએ સદી ફટકારી અને પ્રથમ વિકેટ માટે 323 રનની રેકોર્ડબ્રેક ઓપનિંગ ભાગીદારી કરી, જે વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં સૌથી વધુ ઓપનિંગ ભાગીદારીનો રેકોર્ડ બનાવે છે.
આ પહેલા, આ રેકોર્ડ ભારતના રોહિત શર્મા અને મયંક અગ્રવાલના નામે હતો, જેમણે 2019 માં વિશાખાપટ્ટનમમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પ્રથમ વિકેટ માટે 317 રન ઉમેર્યા હતા. રોહિતે તે મેચમાં 176 રન બનાવ્યા હતા અને અગ્રવાલે 215 રન બનાવ્યા હતા.
ડેવોન કોનવે અને ટોમ લેથમ દ્વારા સદીઓ
ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા પછી, યજમાન ટીમે મજબૂત શરૂઆત કરી, પ્રથમ દિવસની રમતના અંતે એક વિકેટે 334 રન બનાવ્યા. કોનવે 178 અને નાઈટવોચમેન જેકબ ડફી 9 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા, જ્યારે કેપ્ટન ટોમ લેથમ રમતના અંતે 137 રન બનાવીને આઉટ થયા.
Highest opening partnership in New Zealand ✅— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 18, 2025
Highest opening partnership in World Test Championship history ✅
Second highest opening partnership in New Zealand's history ✅#NZvWIN pic.twitter.com/te8d0PD7Eg
આ કોનવેની છઠ્ઠી ટેસ્ટ સદી હતી, જેણે 147 બોલમાં હાંસલ કરી હતી. જાન્યુઆરી 2022 પછી આ તેની પ્રથમ ઘરઆંગણે સદી હતી, તેણે આ વર્ષની શરૂઆતમાં ઝિમ્બાબ્વે સામે 153 રન બનાવ્યા હતા. દરમિયાન, લેથમે 264 બોલમાં 15 ચોગ્ગા અને એક છગ્ગા ફટકારીને તેની 15મી ટેસ્ટ સદી પૂરી કરી. પ્રથમ દિવસના અંતે વેસ્ટ ઈન્ડિઝના અનુભવી ઝડપી બોલર કેમાર રોચે તેને આઉટ કર્યો.
Massive shift for the openers and the team is in an excellent position at stumps.— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) December 18, 2025
Devon Conway (178*) and Jacob Duffy (9*) resume tomorrow morning at 11:00am.#NZvWIN | 📸 @PhotosportNZ pic.twitter.com/sWaUk13VYr
ટેસ્ટમાં ન્યૂઝીલેન્ડની બીજી સૌથી મોટી ઓપનિંગ ભાગીદારી
બંને ઓપનરો વચ્ચે 323 રનની આ ભાગીદારી ન્યૂઝીલેન્ડના ટેસ્ટ ઇતિહાસમાં બીજી સૌથી મોટી ઓપનિંગ ભાગીદારી હતી. બ્લેક કેપ્સની સૌથી મોટી ઓપનિંગ ભાગીદારી 1972માં જ્યોર્જટાઉનમાં વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ગ્લેન ટર્નર અને ટેરી જાર્વિસ વચ્ચે 387 રનની હતી.
ન્યુઝીલેન્ડ ત્રણ મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીમાં 1-0થી આગળ છે. શ્રેણીની પહેલી ટેસ્ટ ડ્રો રહી હતી, જ્યારે બીજી ટેસ્ટ ન્યૂઝીલેન્ડે જીતી હતી.
આ પણ વાંચો: