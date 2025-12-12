ETV Bharat / sports

રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની રીવાબા જાડેજાનું ભારતીય ખેલાડીઓ વિવાદિત નિવેદન, જુઓ શું કહ્યું....

ક્રિકેટટર રવીન્દ્ર જાડેજાના પત્ની અને રાજ્યના મંત્રી રીવાબા જાડેજાએ એક કાર્યક્રમમાં મોટું નિવેદન આપીને ખળભળાટ મચાવી દીધો છે.

રવિન્દ્ર જાડેજા અને રીવાબા જાડેજા
રવિન્દ્ર જાડેજા અને રીવાબા જાડેજા (GETTY)
હૈદરાબાદ: ભારતીય ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજાના પત્ની અને ગુજરાતના મંત્રી રીવાબા જાડેજાએ કહ્યું છે કે, કેટલાક ભારતીય ખેલાડીઓ જ્યારે વિદેશ પ્રવાસ પર જાય છે ત્યારે ખરાબ પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ થઈ જાય છે. રીવાબાએ ગુજરાતના દ્વારકામાં એક કાર્યક્રમમાં બોલતા આ વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું હતું.રવિન્દ્ર જાડેજાની પત્ની રિવાબા જાડેજા હાલમાં તેઓ સરકારમાં શિક્ષા મંત્રી છે.

રીવાબાએ કહ્યું, "જાડેજાને ક્રિકેટ રમવા માટે લંડન, દુબઈ અને ઓસ્ટ્રેલિયા જેવા ઘણા દેશોમાં જવું પડ્યું છે. આજ સુધી, તેઓ કોઈ વ્યશન કર્યું નથી કારણ કે તે તેની જવાબદારીઓ સમજે છે. ટીમના અન્ય લોકો વ્યશન કરે છે, પરંતુ તેમના પર કોઈ નિયંત્રણ નથી."

"મારા પતિ 12 વર્ષથી ઘરથી દૂર છે, તે જે ઇચ્છે તે કરી શકે છે, પરંતુ તે તેની નૈતિક જવાબદારી સમજે છે," તેણીએ કહ્યું. જોકે, રીવાબાએ સ્પષ્ટ કર્યું નથી કે તેણે શું કર્યું અથવા તે કોણ હતો. દરમિયાન, રીવાબાના પ્રતિભાવ કે બાકીની ટીમ ખોટા કામમાં સામેલ છે, તેનાથી સોશિયલ મીડિયા પર ચર્ચા શરૂ થઈ છે.

એવી પણ ટીકા થઈ હતી કે સ્પષ્ટ સમજૂતી વિના આવા નિવેદનો અયોગ્ય છે. જાડેજાના શિસ્તને ઉજાગર કરવાના પ્રયાસથી વિવાદ થયો છે. જામનગર ઉત્તરના ધારાસભ્ય રીવાબાએ તાજેતરમાં શિક્ષણ મંત્રીનું પદ સંભાળ્યું હતું. તેણીએ 2016 માં ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા સાથે લગ્ન કર્યા હતા.

ટી20 ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લેનાર રવિન્દ્ર જાડેજા ભારતની ODI અને ટેસ્ટ ટીમોનો મુખ્ય સભ્ય છે. ટેસ્ટ શ્રેણી પછી, જાડેજા વિરામ પર છે. તે આ વર્ષે IPLમાં રાજસ્થાન રોયલ્સ માટે રમશે. ચેન્નાઈ સુપર કિંગ્સે સંજુ સેમસનને હસ્તગત કર્યા પછી જાડેજા રોયલ્સ સાથે જોડાયો. તે લીગની પ્રથમ આવૃત્તિ જીતનાર ટીમનો ભાગ હતો. તેણે 2012 થી 2025 સુધી CSKનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું હતું.

રીવાબા જાડેજા વિશે જાણો

ટીમ ઈન્ડિયાના સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર રવિન્દ્ર જાડેજાની પત્ની રીવાબા જાડેજાનું નામ ગુજરાતના રાજકારણમાં મોટું છે. તેઓ ભારતીય જનતા પાર્ટીની ટિકીટ પરથી જામનગર (ઉત્તર) વિધાનસભા સીટ પરથી ચૂંટણી જીતી તેઓ મંત્રી બન્યા છે અને હાલ તેઓ શિક્ષણ મંત્રી છે. રીવાબા જાડેજા, જે પહેલા રીવા સોલંકી તરીકે જાણીતી હતી, તેણે 2016 માં ભારતીય ક્રિકેટર રવિન્દ્ર જાડેજા સાથે લગ્ન કર્યા. તે રાજકોટની આત્મીય ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ ટેકનોલોજી એન્ડ સાયન્સમાંથી મિકેનિકલ એન્જિનિયરિંગ ગ્રેજ્યુએટ છે.

