વેલિંગ્ટન ટેસ્ટમાં સિરાજની બાદબાકી પર રાજકારણ ગરમાયું, કોંગ્રેસ નેતાનું મોટું નિવેદન
કોંગ્રેસના સાંસદ ઇમરાન મસૂદે વેલિંગ્ટન ટેસ્ટના પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી મોહમ્મદ સિરાજને બાકાત રાખવા અંગે વિવાદાસ્પદ નિવેદન આપ્યું છે.
Published : November 20, 2026 at 8:38 PM IST
IMRAN MASOOD ON SIRAJ: વેલિંગ્ટનમાં બેસિન રિઝર્વ ખાતે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પ્રથમ ટેસ્ટ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાંથી ફાસ્ટ બોલર મોહમ્મદ સિરાજને બાકાત રાખવાનો મુદ્દો હવે રાજકીય મેદાનમાં પહોંચી ગયો છે. કોંગ્રેસના સાંસદ ઇમરાન મસૂદે ભારતીય ટીમમાંથી સિરાજને બાકાત રાખવા અંગે ગંભીર પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા છે, આ મુદ્દાને તેના નામ અને ઓળખ સાથે જોડ્યો છે. મસૂદે કહ્યું કે, વર્તમાન વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપ ચક્રમાં ભારતનો સૌથી સફળ બોલર હોવા છતાં, સિરાજનું બેન્ચિંગ સમજણ બહારનું છે.
ઇમરાન મસૂદે સિરાજ વિશે આ નિવેદન આપ્યું હતું
મોહમ્મદ સિરાજની બાદબાકી પર આકરી પ્રતિક્રિયા આપતા, ઇમરાન મસૂદે કહ્યું કે તેનું તાજેતરનું પ્રદર્શન ટીમમાં સ્થાન મેળવવા માટે પૂરતું હોવું જોઈએ. આ નિર્ણય પાછળના હેતુ પર સવાલ ઉઠાવતા, કોંગ્રેસના સાંસદે કહ્યું, "તેનું નામ સિરાજ છે, શું આ કારણ પૂરતું નથી? જો તે સારું પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે અને છતાં પણ તેની પસંદગી થઈ રહી નથી, તો બીજું શું કારણ હોઈ શકે? આ એકમાત્ર કારણ હોઈ શકે છે, બીજું કોઈ કારણ હોઈ શકે નહીં."
Delhi: On the non-selection of pacer Mohammed Siraj in the Indian cricket team, Congress MP Imran Masood says, "His name is Siraj—isn't that reason enough? If he is performing and still not getting selected, what else could be the reason behind it? This alone can be the reason; there can be no other reason besides this"— IANS (@ians_india) November 20, 2026
ચાર બોલરોમાં સિરાજનું નામ પણ નહોતું
ગુરુવારથી વેલિંગ્ટનમાં શરૂ થયેલી પહેલી ટેસ્ટ મેચ માટે, ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે ચાર બોલરોના આક્રમણને મેદાનમાં ઉતાર્યું હતું, જેમાં જસપ્રીત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા અને આકાશ દીપનો સમાવેશ થતો હતો, જેમાં યુવા ઝડપી બોલર અંશુલ કંબોજનો સમાવેશ થતો હતો. વર્તમાન WTC ચક્રમાં ભારતના અગ્રણી વિકેટ લેનાર બોલર હોવા છતાં, અનુભવી સિરાજને બહાર રાખવાના આ વ્યૂહાત્મક નિર્ણયથી ક્રિકેટ ચાહકોમાં મોટી ચર્ચા શરૂ થઈ છે.
કોચે સિરાજને બાકાત રાખવાનું કારણ સમજાવ્યું
બીજી બાજુ, ભારતીય બેટિંગ કોચ સિતાંશુ કોટકે મોહમ્મદ સિરાજને બહાર રાખવાના ટીમ મેનેજમેન્ટના નિર્ણયનો મજબૂત રીતે બચાવ કર્યો. પ્રથમ દિવસની રમત પછી, કોટકે કહ્યું કે કેપ્ટન અને મેનેજમેન્ટે પરિસ્થિતિઓના આધારે સૌથી મજબૂત સંયોજન મેદાનમાં ઉતાર્યું. કોટકે કહ્યું, "ટીમ મેનેજમેન્ટ અને કેપ્ટન શ્રેષ્ઠ સંયોજનના આધારે પ્લેઇંગ ઇલેવન પસંદ કરવા માટે જવાબદાર છે. મને લાગે છે કે દરેકને લાગ્યું કે આ સૌથી મજબૂત શક્ય ઇલેવન છે, અને તેઓ તે સાથે ગયા. મને આ નિર્ણયમાં કંઈ ખોટું દેખાતું નથી."
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