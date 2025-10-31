ETV Bharat / sports

પૂર્વ ક્રિકેટર મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને મંત્રી પદના શપથ લીધા, તેલંગાણાના રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્માએ શપથ લેવડાવ્યા

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને શુક્રવારે તેલંગાણા સરકારમાં મંત્રી તરીકે શપથ લીધા.

મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન
મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 31, 2025 at 8:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

હૈદરાબાદ: કોંગ્રેસના નેતા અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીનને રાજભવન ખાતે મંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરાવ્યા. રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્માએ તેમને શપથ ગ્રહણ કરાવ્યા.

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીનને શુક્રવારે તેલંગાણા સરકારમાં મંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરાવ્યા. રાજભવન ખાતે બપોરે 12:30 વાગ્યે શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાયો હતો.

મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન
મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન (Etv Bharat)

રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્માએ શપથ લેવડાવ્યા. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડી અને અનેક કેબિનેટ મંત્રીઓ હાજર રહ્યા હતા.

રાજ્યમંત્રી અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને શપથ લીધા બાદ કહ્યું, "હું ખૂબ જ ખુશ છું. મને ટેકો આપનારા બધાનો હું ખૂબ આભારી છું. હું દરેક સ્તરે પ્રામાણિકપણે કામ કરીશ. મેં ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી જ ટીકાઓનો સામનો કર્યો છે, તેથી મારા માટે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. મારું લક્ષ્ય યોગ્ય રીતે કામ કરવાનું છે, અને તેમનું કામ (વિપક્ષનું) ટીકા કરવાનું છે."

અઝહરુદ્દીનના સમાવેશ સાથે, તેલંગાણા મંત્રીમંડળમાં સભ્યોની સંખ્યા 15 થી વધીને 16 થઈ ગઈ છે. રાજ્ય સરકારમાં હજુ પણ બે ખાલી જગ્યાઓ છે. વિધાનસભા સભ્યોની સંખ્યા અનુસાર, તેલંગાણામાં 18 મંત્રીઓ હોઈ શકે છે.

ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરની મંત્રી પદ પર નિમણૂક એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે, કારણ કે કોંગ્રેસ પાર્ટી જ્યુબિલી હિલ્સ પેટાચૂંટણીમાં ભારે સામેલ છે, જ્યાં 100,000 થી વધુ મુસ્લિમ મતદારો નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

આ વર્ષે જૂનમાં બીઆરએસ ધારાસભ્ય મગંતી ગોપીનાથનું હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થતાં આ બેઠક ખાલી પડી હતી.

મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન
મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન (IANS)

ગયા અઠવાડિયે ઓગસ્ટમાં, તેલંગાણા સરકારે અઝહરુદ્દીનને રાજ્યપાલ ક્વોટામાંથી વિધાન પરિષદ (MLC) ના સભ્ય તરીકે નામાંકિત કર્યા હતા. અઝહરુદ્દીન અગાઉ 2023 ની ચૂંટણીમાં જ્યુબિલી હિલ્સ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી લડ્યા હતા, પરંતુ હારી ગયા હતા.

મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીનું ક્રિકેટ કરિયર

મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન ક્રિકેટ કરિયરના ક્રિકેટ કારકિર્દીની વાત કરીએ તો 1984 થી 2000 સુધી રમતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. તેમણે રમત પર અમીટ છાપ છોડી હતી. તેમની ટેસ્ટ ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં, મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને 99 મેચ રમી અને 45.04 ની સરેરાશથી 6,215 રન બનાવ્યા. તેમણે તેમની ટેસ્ટ કારકિર્દીમાં 680 ચોગ્ગા અને 17 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેમની વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં, મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને 334 મેચ રમી અને 36.92 ની સરેરાશથી 9,378 રન બનાવ્યા હતા.

આ પણ વાંચો:

  1. "હું માનસિક રીતે ઠીક નથી..." જેમિમાએ પોતાની અડધી સદી અને સદીની ઉજવણી કેમ ન કરી તે અંગે ખુલાસો કર્યો

TAGGED:

MOHAMMAD AZHARUDDIN
મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન
MOHAMMAD AZHARUDDIN TAKES OATH

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

અમદાવાદ: AMCની પતરાવાળી શાળાઓ તોડીને નવી બનાવાશે, 32 શાળાના વિદ્યાર્થીઓનું શું થશે?

સુરતમાં નકલી ઘી બનાવતી 3 ફેક્ટરી પર SOGના દરોડા, ભોપાલથી કેમિકલ-અમદાવાદથી પેકિંગના ડબ્બા લાવતા

જુનાગઢમાં ‘નમો લક્ષ્મી’ અને ‘સરસ્વતી યોજના’ દ્વારા 23,488 દીકરીઓને આર્થિક સહાય

અંતિમ T20 મેચમાં બાંગ્લાદેશે અફઘાનિસ્તાનને છ વિકેટથી હરાવ્યું, ત્રણ મેચની શ્રેણી ક્લીન સ્વીપ કરી

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.