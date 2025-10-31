પૂર્વ ક્રિકેટર મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને મંત્રી પદના શપથ લીધા, તેલંગાણાના રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્માએ શપથ લેવડાવ્યા
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને શુક્રવારે તેલંગાણા સરકારમાં મંત્રી તરીકે શપથ લીધા.
Published : October 31, 2025 at 8:29 PM IST
હૈદરાબાદ: કોંગ્રેસના નેતા અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીનને રાજભવન ખાતે મંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરાવ્યા. રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્માએ તેમને શપથ ગ્રહણ કરાવ્યા.
ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટ કેપ્ટન અને કોંગ્રેસના વરિષ્ઠ નેતા મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીનને શુક્રવારે તેલંગાણા સરકારમાં મંત્રી તરીકે શપથ ગ્રહણ કરાવ્યા. રાજભવન ખાતે બપોરે 12:30 વાગ્યે શપથ ગ્રહણ સમારોહ યોજાયો હતો.
રાજ્યપાલ જિષ્ણુ દેવ વર્માએ શપથ લેવડાવ્યા. આ પ્રસંગે મુખ્યમંત્રી એ. રેવંત રેડ્ડી અને અનેક કેબિનેટ મંત્રીઓ હાજર રહ્યા હતા.
રાજ્યમંત્રી અને ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટર મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને શપથ લીધા બાદ કહ્યું, "હું ખૂબ જ ખુશ છું. મને ટેકો આપનારા બધાનો હું ખૂબ આભારી છું. હું દરેક સ્તરે પ્રામાણિકપણે કામ કરીશ. મેં ક્રિકેટ રમવાનું શરૂ કર્યું ત્યારથી જ ટીકાઓનો સામનો કર્યો છે, તેથી મારા માટે તેનાથી કોઈ ફરક પડતો નથી. મારું લક્ષ્ય યોગ્ય રીતે કામ કરવાનું છે, અને તેમનું કામ (વિપક્ષનું) ટીકા કરવાનું છે."
Honoured and humbled to be sworn in today as a Cabinet Minister in the Telangana Government by Shri Jishnu Dev Verma Garu, Hon’ble Governor of Telangana.— Mohammed Azharuddin (@azharflicks) October 31, 2025
My heartfelt gratitude to Shri Mallikarjun Kharge Ji, Smt Sonia Gandhi Ji, Shri Rahul Gandhi Ji, Smt Priyanka Gandhi Ji, and… pic.twitter.com/xXPNnlLbbG
અઝહરુદ્દીનના સમાવેશ સાથે, તેલંગાણા મંત્રીમંડળમાં સભ્યોની સંખ્યા 15 થી વધીને 16 થઈ ગઈ છે. રાજ્ય સરકારમાં હજુ પણ બે ખાલી જગ્યાઓ છે. વિધાનસભા સભ્યોની સંખ્યા અનુસાર, તેલંગાણામાં 18 મંત્રીઓ હોઈ શકે છે.
#WATCH | Hyderabad, Telangana: Congress leader and former Cricketer Mohammad Azharuddin takes oath as Minister at Raj Bhavan. Governor Jishnu Dev Verma administers the oath to him.— ANI (@ANI) October 31, 2025
(Video Source: I&PR Telangana) pic.twitter.com/oGRIydcCVe
ભૂતપૂર્વ ક્રિકેટરની મંત્રી પદ પર નિમણૂક એક મહત્વપૂર્ણ પગલું માનવામાં આવે છે, કારણ કે કોંગ્રેસ પાર્ટી જ્યુબિલી હિલ્સ પેટાચૂંટણીમાં ભારે સામેલ છે, જ્યાં 100,000 થી વધુ મુસ્લિમ મતદારો નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી શકે છે.
આ વર્ષે જૂનમાં બીઆરએસ ધારાસભ્ય મગંતી ગોપીનાથનું હૃદયરોગના હુમલાથી અવસાન થતાં આ બેઠક ખાલી પડી હતી.
ગયા અઠવાડિયે ઓગસ્ટમાં, તેલંગાણા સરકારે અઝહરુદ્દીનને રાજ્યપાલ ક્વોટામાંથી વિધાન પરિષદ (MLC) ના સભ્ય તરીકે નામાંકિત કર્યા હતા. અઝહરુદ્દીન અગાઉ 2023 ની ચૂંટણીમાં જ્યુબિલી હિલ્સ વિધાનસભા મતવિસ્તારમાંથી લડ્યા હતા, પરંતુ હારી ગયા હતા.
મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીનું ક્રિકેટ કરિયર
મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીન ક્રિકેટ કરિયરના ક્રિકેટ કારકિર્દીની વાત કરીએ તો 1984 થી 2000 સુધી રમતમાં મહત્વપૂર્ણ યોગદાન આપ્યું હતું. તેમણે રમત પર અમીટ છાપ છોડી હતી. તેમની ટેસ્ટ ક્રિકેટ કારકિર્દીમાં, મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને 99 મેચ રમી અને 45.04 ની સરેરાશથી 6,215 રન બનાવ્યા. તેમણે તેમની ટેસ્ટ કારકિર્દીમાં 680 ચોગ્ગા અને 17 છગ્ગા ફટકાર્યા. તેમની વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય કારકિર્દીમાં, મોહમ્મદ અઝહરુદ્દીને 334 મેચ રમી અને 36.92 ની સરેરાશથી 9,378 રન બનાવ્યા હતા.
આ પણ વાંચો: