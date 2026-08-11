જૂનાગઢ: રાજ્યકક્ષાની પસંદગી માટે કરાટે સ્પર્ધાનું આયોજન, SGFI સ્પર્ધામાં ગુજરાતની ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવશે
જૂનાગઢ સીટી સ્પોર્ટ સેન્ટર ખાતે ભાઈઓ અને બહેનો માટેની અંડર 14- 17 અને 19 આયુ વર્ગની કરાટે સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું.
Published : August 11, 2026 at 5:14 PM IST
જૂનાગઢ: આગામી દિવસોમાં રાજ્યકક્ષાની કરાટે ટીમમાં જૂનાગઢના મહિલા અને પુરુષ ખેલાડીઓની પસંદગી થાય તેવા ઉજળા સંજોગો જોવા મળી રહ્યા છે. જૂનાગઢ સીટી સ્પોર્ટ્સ સેન્ટર ખાતે અંડર 14- 17 અને 19 આયુ વર્ગની સ્પર્ધાનું આયોજન થયું હતું, જેમાં પ્રથમ ત્રણ ક્રમે વિજેતા રહેલા તમામ ખેલાડીઓ આગામી દિવસોમાં રાજ્ય કક્ષાએ થનાર પસંદગીમાં પાત્રતા મેળવશે.
રાજ્યકક્ષાની પસંદગી માટે કરાટે સ્પર્ધાનું આયોજન
જૂનાગઢ સીટી સ્પોર્ટ સેન્ટર ખાતે ભાઈઓ અને બહેનો માટેની અંડર 14- 17 અને 19 આયુ વર્ગની કરાટે સ્પર્ધાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું. અહીં ત્રણેય આયુ વર્ગમાં કરાટેના ખેલાડીઓ દ્વારા સ્પર્ધાત્મક પસંદગી કેમ્પ યોજાયો હતો, જેમાં પ્રથમ ત્રણ ક્રમે વિજેતા રહેલા તમામ ખેલાડીઓ આગામી દિવસોમાં રાજ્યસ્તરે આયોજિત થનાર સ્પર્ધા અને પસંદગી કેમ્પમાં હાજરી આપવા માટે પસંદ થશે.
આંતરરાષ્ટ્રીય રમતોત્સવને ધ્યાને રાખીને વિશેષ તૈયારીઓ
રાજ્યકક્ષાએ થનારા પસંદગી કેમ્પ અને રાજ્ય સ્તરની SGFI સ્પર્ધામાં વિજેતા થયેલા ખેલાડીઓને ગુજરાતની ટીમમાં પસંદ કરવામાં આવશે. જે અગામી દિવસોમાં રાષ્ટ્રીય સ્તરે આયોજિત થતી કરાટેની વિવિધ સ્પર્ધાઓમાં ભાગ લઈને પોતાનું કૈવત દેખાડશે. ખૂબ સારી પ્રતિબંધ ધરાવનાર ખેલાડીઓ ભારતની કરાટે ટીમમાં પણ પસંદ થવાની પૂરી શક્યતાઓ છે, જેને લઈને કરાટેના ખેલાડીઓ દ્વારા આગામી આંતરરાષ્ટ્રીય રમતોત્સવને ધ્યાને રાખીને પણ વિશેષ તૈયારીઓ કરવામાં આવી રહે છે.
પસંદગી પ્રતિયોગીતામાં હાજર રહેલા ખેલાડીઓનો પ્રતિભાવ
જૂનાગઢ સીટી સ્પોર્ટ સેન્ટર ખાતે જિલ્લા કક્ષાની કરાટેની સ્પર્ધા અને અહીંથી રાજ્ય કક્ષાની ટીમમાં પસંદગી માટે આવેલા કરાટેના ખેલાડી આરતી ભાદરકા વૈશાલી ડાકી, આરાધ્યા પીઠવા, પંછી ગોસાઈ, દીયા સોમૈયા, દૈવન્ના સાગઠીયા અને કબીરખાને તેમના અનુભવ અને આગામી દિવસોમાં રાજ્યકક્ષા અને ત્યાંથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કરાટે સ્પર્ધામાં સામેલ થવાને લઈને તેમનો પ્રતિભાવ આપ્યો હતો.
આ તમામ ખેલાડીઓ જિલ્લા કક્ષાએ થનારી આ સ્પર્ધામાં પસંદગી પામીને રાજ્યકક્ષાએ અને અહીંથી રાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કરાટેની રમતમાં પોતાનું કૈવત દેખાડવા માંગે છે, આગામી વર્ષોમાં ભારતમાં આંતરરાષ્ટ્રીય રમતોત્સવ કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું પણ આયોજન થનારું છે. આ સ્પર્ધાને લઈને પણ અત્યારથી જ શાળામાં ખેલાડી તરીકે તાલીમ મેળવી રહેલા આ તમામ ખેલાડીઓ કોમનવેલ્થ ગેમ્સને લઈને પણ ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે, તો અત્યારથી જ આ પ્રકારની સ્પર્ધામાં એક ખેલાડી તરીકે પોતે પસંદ થાય તેને લઈને પણ દરરોજ તેમના કોચ અને શાળાના શિક્ષકો પાસેથી તાલીમ મેળવી રહ્યા છે.
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