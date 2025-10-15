ETV Bharat / sports

કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન અમદાવાદ કરશે, એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડે ભલામણ કરી

અમદાવાદે તાજેતરમાં કોમનવેલ્થ વેઇટલિફ્ટિંગ ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન કર્યું હતું, અને શહેરના રમતગમત માળખાને મોટા પાયે મલ્ટી-સ્પોર્ટ ઇવેન્ટ્સ સફળતાપૂર્વક યોજવા માટે અપગ્રેડ કરવામાં આવી રહ્યું છે.

By PTI

Published : October 15, 2025 at 8:42 PM IST

નવી દિલ્હી: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડે બુધવારે અમદાવાદને 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન કરવાની ભલામણ કરી છે. આ નિર્ણય બે દાયકા પછી ભારતમાં આ મેગા ઇવેન્ટની વાપસીનો માર્ગ મોકળો કરે છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સના સંપૂર્ણ સભ્યોને ભલામણ મોકલવામાં આવ્યા પછી, 26 નવેમ્બરે સંસ્થાની સામાન્ય સભામાં અંતિમ નિર્ણય લેવામાં આવશે. 2036 ઓલિમ્પિક ગેમ્સનું આયોજન કરવા માટે ભારતની શોધમાં પણ ગેમ્સનું આયોજન કરવાનો અધિકાર મેળવવો મહત્વપૂર્ણ રહેશે, જે અમદાવાદમાં પણ યોજાશે.

2030 ની બોલીમાં ભારતને નાઇજિરિયન શહેર અબુજા તરફથી સ્પર્ધાનો સામનો કરવો પડ્યો હતો, પરંતુ કોમનવેલ્થ ગેમ્સએ 2034 માટે વિચારણા સહિત ભવિષ્યની રમતો માટે આફ્રિકન દેશની યજમાન મહત્વાકાંક્ષાઓને "સમર્થન અને વેગ આપવા માટે એક વ્યૂહરચના વિકસાવવા"નો નિર્ણય લીધો છે.

કોનવેલ્થ સ્પોર્ટ પ્રેસ રિલીઝમાં જણાવાયું છે કે, "કોનવેલ્થ સ્પોર્ટ એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડે આજે પુષ્ટિ આપી છે કે તે ૨૦૩૦ શતાબ્દી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે પ્રસ્તાવિત યજમાન શહેર તરીકે અમદાવાદ, ભારતના નામની ભલામણ કરશે." તેમાં વધુમાં જણાવાયું છે કે, "અમદાવાદ હવે સંપૂર્ણ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ સભ્યપદ માટે આગળ મૂકવામાં આવશે, જેનો અંતિમ નિર્ણય 26 નવેમ્બરના રોજ ગ્લાસગોમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ જનરલ એસેમ્બલીમાં લેવામાં આવશે."

ભલામણ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ મૂલ્યાંકન સમિતિ દ્વારા દેખરેખ હેઠળની પ્રક્રિયાને અનુસરે છે. તેણે "ટેકનિકલ ડિલિવરી, રમતવીર અનુભવ, માળખાગત સુવિધા, શાસન અને કોમનવેલ્થ ગેમ્સ મૂલ્યો સાથે સંરેખણ" ના આધારે ઉમેદવાર શહેરોનું મૂલ્યાંકન કર્યું. "...અમદાવાદ, ભારત અને અબુજા, નાઇજીરીયા, બંનેએ આકર્ષક દરખાસ્તો રજૂ કરી જે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ચળવળની મહત્વાકાંક્ષા અને સંભાવનાને પ્રતિબિંબિત કરે છે." ભારતે સૌપ્રથમ 2010 માં નવી દિલ્હીમાં રમતોનું આયોજન કર્યું હતું.

કોનવેલ્થ ગેમ્સના કાર્યકારી પ્રમુખ ડૉ. ડોનાલ્ડ રુકરેએ જણાવ્યું હતું કે એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડને ભારત અને નાઇજીરીયા બંને તરફથી દરખાસ્તો "પ્રેરણાદાયી" લાગી, પરંતુ આખરે 2030 માટે અમદાવાદની પસંદગી કરી. તેમણે કહ્યું, "એક્ઝિક્યુટિવ બોર્ડે મૂલ્યાંકન સમિતિના તારણોનો કાળજીપૂર્વક વિચાર કર્યો છે અને અમારા સભ્યોને અમદાવાદની ભલામણ કરી રહ્યું છે... અને હવે અમે ગ્લાસગોમાં સામાન્ય સભાની રાહ જોઈ રહ્યા છીએ જ્યાં અમારા સભ્યો અંતિમ નિર્ણય લેશે."

તેમણે ઉમેર્યું, "બોર્ડ નાઇજીરીયાના પ્રસ્તાવના વિઝન અને મહત્વાકાંક્ષાથી પ્રભાવિત છે અને ભવિષ્યમાં યજમાનીની તકો શોધવા માટે તેમની ટીમ સાથે કામ કરવાનું ચાલુ રાખવાની અમારી પ્રતિબદ્ધતા શેર કરે છે. આ નિર્ણય કોમનવેલ્થ ગેમ્સને આફ્રિકન ખંડમાં લાવવાના અમારા દૃઢ નિશ્ચયને પ્રતિબિંબિત કરે છે."

ભારતીય ઓલિમ્પિક એસોસિએશનના પ્રમુખ પી. ટી. ઉષા, જે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ એસોસિએશન (ભારત) ના વડા પણ છે, તેમણે જણાવ્યું હતું કે શતાબ્દી કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું આયોજન ભારત માટે "અસાધારણ સન્માન" હશે.

"આ ગેમ્સ માત્ર ભારતની વિશ્વ-સ્તરીય રમતગમત અને આયોજન ક્ષમતાઓનું પ્રદર્શન કરશે નહીં, પરંતુ 2047 સુધી વિકસિત ભારત તરફની આપણી રાષ્ટ્રીય યાત્રામાં અર્થપૂર્ણ ભૂમિકા પણ ભજવશે."

તેમણે કહ્યું, "અમે 2030 ગેમ્સને આપણા યુવાનોને પ્રેરણા આપવા, આંતરરાષ્ટ્રીય ભાગીદારીને મજબૂત કરવા અને કોમનવેલ્થમાં સહિયારા ભવિષ્યમાં યોગદાન આપવાની એક શક્તિશાળી તક તરીકે જોઈએ છીએ."

સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્પોર્ટ્સ એન્ક્લેવ હાલમાં નિર્માણાધીન મુખ્ય સ્થળોમાંનું એક છે, અને નરેન્દ્ર મોદી ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ઉપરાંત, તે એક જળચર રમત કેન્દ્ર અને ફૂટબોલ સ્ટેડિયમ, તેમજ ઇન્ડોર રમતો માટે બે મેદાનો રાખવા માટે રચાયેલ છે.

ગ્લાસગોમાં યોજાનારી 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું બજેટ ફુલુનથી બચવા માટે ભારે કાપ મૂકવામાં આવ્યો છે. સમગ્ર ઇવેન્ટને આઠ માઇલ (લગભગ 12 કિમી) ત્રિજ્યામાં યોજવાનો ઇરાદો ધરાવતું શહેર, £114 મિલિયન (રૂ. 1,300 કરોડથી વધુ) નું બજેટ નક્કી કર્યું છે.

પરિણામે, કુસ્તી, શૂટિંગ, બેડમિન્ટન અને હોકી જેવી કેટલીક મુખ્ય રમતોને દસ રમતોની યાદીમાંથી દૂર કરવામાં આવી છે.

જોકે, IOA એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે 2030 ની રમતોમાં એક વિસ્તૃત કાર્યક્રમ હશે જેમાં ગ્લાસગો દ્વારા દૂર કરવામાં આવેલી બધી રમતોનો સમાવેશ થશે.

ઓગસ્ટમાં દિલ્હીમાં IOA ની ખાસ સામાન્ય સભા (SGM) પછી, IOA ના સંયુક્ત સચિવ કલ્યાણ ચૌબેએ જણાવ્યું હતું કે, "આ યોજના શૂટિંગ, તીરંદાજી, કુસ્તી વગેરે જેવી આપણી બધી મેડલ વિજેતા રમતોનો સમાવેશ કરવાની છે. કબડ્ડી અને ખો-ખો જેવી આપણી પરંપરાગત રમતોનો પણ સમાવેશ થવો જોઈએ."

ભારતે 2010 ની રમતોનું આયોજન કરવા માટે આશરે ₹70,000 કરોડ (70 અબજ રૂપિયા) ખર્ચ કર્યા હતા, જે ₹1,600 કરોડ (16 અબજ રૂપિયા) ના પ્રારંભિક અંદાજ કરતાં ઘણા વધારે છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 72 દેશોના ખેલાડીઓ ભાગ લે છે.

કોમનવેલ્થ સ્પોર્ટના ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ કેટી સેડલેરે કહ્યું કે તેમને આશા છે કે આ રમતો ભવિષ્યમાં રમતવીરોના વિકાસ માટે સુસંગત રહેશે.

"આજની ભલામણ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ચળવળના ભવિષ્ય માટે વ્યૂહાત્મક રીતે મહત્વપૂર્ણ છે. તે ગ્લાસગો 2026 દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલા પ્લેટફોર્મ પર નિર્માણ કરે છે અને આવનારા વર્ષો માટે સ્પષ્ટ દિશા નિર્ધારિત કરે છે.

"2030 માં શતાબ્દી રમતો માત્ર ઇતિહાસના 100 વર્ષના ઉજવણીની તક પૂરી પાડે છે, પરંતુ તે દર્શાવવાની પણ તક પૂરી પાડે છે કે કોમનવેલ્થ ગેમ્સ કેવી રીતે વિકાસ પામી શકે છે અને કોમનવેલ્થના રમતવીરો, સમુદાયો અને રાષ્ટ્રો પર અર્થપૂર્ણ અસર કરી શકે છે," (PTI)

