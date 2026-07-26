કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતે બીજો મેડલ જીત્યો, વેઇટલિફ્ટરમાં ઋષિકાંત સિંહે જીત્યો સિલ્વર
ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 માં ભારતીય વેઇટલિફ્ટર ઋષિકાંત સિંહે પુરુષોની 60 કિગ્રા વજન શ્રેણીમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો છે.
Published : July 26, 2026 at 5:32 PM IST
Rishikanta Singh: ભારતે 2026 ગ્લાસગો કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પોતાનો બીજો મેડલ મેળવ્યો છે. ભારતીય વેઇટલિફ્ટર ઋષિકાંત સિંહે પુરુષોની 60 કિગ્રા શ્રેણીમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો. તેણે સ્નેચમાં સફળતાપૂર્વક 121 કિગ્રા વજન ઉપાડીને સંયુક્ત રીતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો રેકોર્ડ બનાવ્યો. જોકે તેણે ગોલ્ડ મેડલ માટે સ્પર્ધા કરવા માટે ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 151 કિગ્રા વજન ઉપાડવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ તે લિફ્ટ પૂર્ણ કરી શક્યો ન હતો. તેમ છતાં, તેના પ્રભાવશાળી પ્રદર્શનને કારણે, તે સિલ્વર મેડલ જીતવામાં સફળ રહ્યો.
ભારતીય વેઇટલિફ્ટર ઋષિકાંત સિંહે સિલ્વર મેડલ જીત્યો
ભારતીય વેઇટલિફ્ટર ઋષિકાંત સિંહે સ્નેચ ઇવેન્ટમાં પોતાના પહેલા પ્રયાસમાં 116 કિલો વજન ઉપાડ્યું. ત્યારબાદ તેણે બીજા પ્રયાસમાં 119 કિલો અને ત્રીજા પ્રયાસમાં 121 કિલો વજન ઉપાડ્યું. સ્નેચ ઇવેન્ટમાં ટોચનું સ્થાન શેર કર્યા પછી, ઋષિકાંતે ક્લીન એન્ડ જર્કમાં પોતાના પહેલા પ્રયાસમાં 143 કિલો વજન ઉપાડ્યું. જોકે, તે પોતાના બીજા પ્રયાસમાં 148 કિલો વજન ઉપાડવામાં નિષ્ફળ ગયો. ગોલ્ડ મેડલ મેળવવાના પ્રયાસમાં, ઋષિકાંતે પોતાના ત્રીજા પ્રયાસમાં 151 કિલો વજન ઉપાડવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ તે નિષ્ફળ રહ્યો.
Commonwealth Games 2026: India’s Rishikanta Singh clinches Silver Medal in men’s 60kg weightlifting with a total of 264 kg (121 Snatch, 143 Clean & Jerk). Singh finished the snatch at the top of the leaderboard with a best lift of 121kg, setting a new Commonwealth Games record… pic.twitter.com/lz4YriDdd0— IANS (@ians_india) July 26, 2026
Glasgow: Rishikanta Singh finished the snatch at the top of the leaderboard with a best lift of 121kg, setting a new Commonwealth Games record and bettering his previous mark of 120kg. With that, he also breaks his own National Record pic.twitter.com/V1y3HPXFOo— IANS (@ians_india) July 26, 2026
મલેશિયાના મોહમ્મદ અનિક કાસદાનને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો
મલેશિયાના મોહમ્મદ અનિક કાસદાનને તેના ત્રણેય ક્લીન એન્ડ જર્ક પ્રયાસો સફળતાપૂર્વક પૂર્ણ કર્યા - 145 કિગ્રા, 149 કિગ્રા અને 152 કિગ્રા ઉપાડ્યા. તેણે સ્નેચ અને ક્લીન એન્ડ જર્ક ઇવેન્ટ્સમાં કુલ 273 કિગ્રા વજન ઉપાડ્યું, કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં 60 કિગ્રા વજન વર્ગમાં એક નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો. દરમિયાન, કેન્યાના જોશુઆ મ્બોયાએ તેના પ્રયાસોમાં કુલ 260 કિગ્રા વજન ઉપાડીને બ્રોન્ઝ મેડલ મેળવ્યો; તેણે સ્નેચ ઇવેન્ટમાં 115 કિગ્રા અને ક્લીન એન્ડ જર્કમાં 145 કિગ્રા વજન ઉપાડ્યું.
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