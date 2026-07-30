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કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં નીરજ ચોપરા ચમક્યો, બે અન્ય ભારતીય પણ ફાઇનલમાં પહોંચ્યા

નીરજ ચોપરાએ 20 જુલાઈના રોજ ગ્લાસગોમાં ચાલી રહેલા 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. તેના સિવાય, બે અન્ય ભારતીયઓએ પણ ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે.

Neeraj chopra
Neeraj chopra (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 30, 2026 at 5:41 PM IST

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CWG 2026: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026માં ભાલા ફેંક સ્પર્ધાથી ભારત માટે સારા સમાચાર છે. લાંબા વિરામ બાદ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં વાપસી કરી રહેલા સ્ટાર ભાલા ફેંક ખેલાડી નીરજ ચોપરાએ પુરુષોના ભાલા ફેંક સ્પર્ધાના ફાઇનલમાં સ્થાન મેળવ્યું છે. નોંધનીય છે કે, નીરજ એકલો નહોતો; ત્રણેય ભારતીય ભાલા ફેંક ખેલાડીઓએ ક્વોલિફિકેશન અવરોધને સફળતાપૂર્વક પાર કર્યો હતો. રોહિત યાદવ અને યશ વીર સિંહે પણ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરીને ફાઇનલમાં પોતાનું સ્થાન બુક કર્યું હતું. દરમિયાન, પાકિસ્તાનનો ઓલિમ્પિક ચેમ્પિયન અરશદ નદીમ પણ આગળના રાઉન્ડમાં પહોંચી ગયો છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડ દરમિયાન નીરજ અરશદ નદીમ કરતાં આગળ ભાલા ફેંકવામાં સફળ રહ્યો.

નીરજ ચોપરાએ 79.61 મીટરનો ભાલો ફેંક્યો

ગ્લાસગોમાં યોજાયેલા ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં, નીરજ ચોપરાએ પોતાના શ્રેષ્ઠ પ્રયાસમાં 79.61 મીટરનું ભાલો ફેંક્યો. જોકે તે 84.00 મીટરના ઓટોમેટિક ક્વોલિફિકેશન માર્ક સુધી પહોંચી શક્યો ન હતો, પરંતુ બંને ક્વોલિફિકેશન ગ્રુપમાં સંયુક્ત પ્રદર્શનના આધારે તેણે પાંચમું સ્થાન મેળવીને 12-એથ્લીટ ફાઇનલમાં સફળતાપૂર્વક સ્થાન મેળવ્યું. સ્પર્ધા દરમિયાન હવામાન પરિસ્થિતિઓએ એથ્લીટ્સ માટે એક મહત્વપૂર્ણ પડકાર ઉભો કર્યો; ગ્લાસગોમાં ઠંડા અને વાદળછાયું વાતાવરણને કારણે, કોઈ પણ ખેલાડી 84-મીટર ઓટોમેટિક ક્વોલિફિકેશન માર્ક સુધી પહોંચી શક્યો નહીં. પરિણામે, બંને ગ્રુપમાં શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શનના આધારે ફાઇનલિસ્ટ નક્કી કરવામાં આવ્યા હતા.

ત્રણેય ભારતીય એથ્લેટ ફાઇનલમાં પહોંચ્યા

ભારત માટે સૌથી મોટી ખાસ વાત એ હતી કે તેના ત્રણેય એથ્લેટ ફાઇનલમાં પહોંચ્યા. રોહિત યાદવે 78.37 મીટરના શ્રેષ્ઠ થ્રો સાથે નવમા સ્થાને રહીને ક્વોલિફાય કર્યું, જ્યારે યશ વીર સિંહે 78.36 મીટરના પ્રયાસ સાથે 10મું સ્થાન મેળવ્યું અને ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. આનો અર્થ એ થયો કે ભારત પાસે હવે મેડલ માટે ત્રણ મજબૂત દાવેદાર છે.

શ્રીલંકાના રૂમેશ થરંગા પાથિરાજે ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડમાં આગળ રહ્યા હતા અને 82.84 મીટરના થ્રો સાથે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું હતું. દરમિયાન, પાકિસ્તાનના અરશદ નદીમે શરૂઆતના પ્રયાસ પછી પણ પોતાનું અંતર સુધાર્યું ન હતું, પરંતુ ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કરવામાં સફળ રહ્યા હતા, 78.63 મીટરના થ્રો સાથે સાતમા સ્થાને રહ્યા હતા. હવે બધાની નજર ફાઇનલ પર છે, જ્યાં નીરજ ચોપરા ફરી એકવાર ગોલ્ડ મેડલ જીતવાના લક્ષ્ય સાથે મોટા સ્ટેજ પર ઉતરશે. ત્રણ ભારતીય ખેલાડીઓ ફાઇનલમાં પહોંચ્યા હોવાથી, દેશની મેડલ માટેની આશાઓ પણ નોંધપાત્ર રીતે વધી ગઈ છે.

પુરુષોના ભાલા ફેંક ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડના પરિણામ

  • રુમેશ પાથિરાજ (SRI) - 82.84 મીટર
  • એન્ડરસન પીટર્સ (GRE) - 81.29 મીટર
  • ડુ સ્મિથ (RSA) - 80.64 મીટર
  • બેન ઈસ્ટ (ENG) - 80.38 મીટર
  • નીરજ ચોપરા (IND) - 79.61 મીટર
  • કેમેરોન મેકએન્ટાયર (AUS) - 78.91 મીટર
  • અરશદ નદીમ (PAK) - 78.63 મીટર
  • કીશોન સ્ટ્રેચન (BAH) - 78.60 મીટર
  • રોહિત યાદવ (IND) - 78.37 મીટર
  • યશ વીર સિંહ (IND) - 78.36 મીટર
  • કેશોર્ન વોલકોટ (TTO) - 78.26 મીટર
  • ચિનેચેરેમ ન્નામી (NIG) - 75.27 મીટર

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TAGGED:

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