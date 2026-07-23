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કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026ની આજથી શરૂઆત, જાણો પહેલા દિવસનું ભારતનું શેડ્યુલ

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 23 જુલાઈથી સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં શરૂ થશે, જેમાં 125 ભારતીય ખેલાડીઓ વિવિધ રમતગમતની ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લેશે.

કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026ની આજથી શરૂઆત
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026ની આજથી શરૂઆત (Getty Images)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 23, 2026 at 1:04 PM IST

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COMMONWEALTH GAMES 2026: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગો શહેરમાં યોજાઈ રહી છે, જેમાં 74 દેશોના લગભગ 3,000 ખેલાડીઓ ભાગ લઈ રહ્યા છે. આ ગેમ્સમાં ફક્ત 10 રમતોમાં જ સ્પર્ધાઓ યોજાશે અને કુલ 215 મેડલ ઇવેન્ટ્સ યોજાશે. ભારતીય ખેલાડીઓ પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ છે; ભલે મેડલ સ્પર્ધાઓની સંખ્યામાં ઘટાડો થયો હોય, તેમ છતાં તેઓ પ્રભાવશાળી પ્રદર્શન કરે તેવી અપેક્ષા છે. શરૂઆતના દિવસે, ઉદઘાટન સમારોહ યોજાશે, અને ભારતીય ખેલાડીઓ લોન બાઉલ ઇવેન્ટ્સમાં પણ ભાગ લેશે.

ભારત 19મી વખત કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભાગ લઈ રહ્યું છે

ભારત 23 જુલાઈથી શરૂ થનારી આગામી આવૃત્તિમાં 19મી વખત કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભાગ લેશે. અગાઉની રમતો ઈંગ્લેન્ડના બર્મિંગહામમાં યોજાઈ હતી, જ્યાં ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને કુલ 61 મેડલ જીતવામાં સફળ રહ્યા હતા.

પ્રથમ દિવસ માટે ભારતનું શેડ્યુલ આ પ્રમાણે છે:

પ્રારંભિક દિવસના સમયપત્રક અંગે, ભારતીય ખેલાડીઓ પુરુષો અને મહિલા બંને પ્રકારની લૉન બાઉલ્સ ઇવેન્ટ્સ માટે ગ્રુપ સ્ટેજ મેચોમાં ભાગ લેશે. ત્યારબાદ, ભારતીય ટુકડી સાંજે યોજાનાર ઉદ્ઘાટન સમારોહમાં ભાગ લેશે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ ગ્લાસગોના OVO હાઇડ્રો ખાતે યોજાશે.

  • પુરુષોનો સિંગલ્સ ગ્રુપ સ્ટેજ (લૉન બાઉલ્સ) - બપોરે 2:00 IST
  • મહિલાઓની જોડી ગ્રુપ સ્ટેજ (લૉન બાઉલ્સ) - બપોરે 2:00 IST
  • ઉદઘાટન સમારોહ - રાત્રે 10:30 IST

ભારતમાં ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે રમત જોવી

ભારતમાં, 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનું સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઇવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે, જ્યારે ઓનલાઈન લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સોનીલીવ એપ પર ઉપલબ્ધ હશે, જેનાથી ચાહકો સરળતાથી લોગ ઇન કરીને ઇવેન્ટ્સ જોઈ શકશે. રમતો બપોરે 1:30 વાગ્યે (IST) શરૂ થશે, જેમાં મોટાભાગની મેડલ ઇવેન્ટ્સ રાત્રે 9:30 વાગ્યે શરૂ થશે અને સંભવતઃ મોડી રાત સુધી ચાલુ રહેશે.

આ વખતે ખેલાડીઓથી સૌથી વધુ મેડલ જીતવાની અપેક્ષા

જોકે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ફક્ત 10 રમતોમાં જ સ્પર્ધા થઈ રહી છે, ઘણા ભારતીય ખેલાડીઓ મેડલ માટે મજબૂત દાવેદાર છે. આમાં સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા, તેમજ મીરાબાઈ ચાનુ (વેઇટલિફ્ટિંગ), મુરલી શ્રીશંકર (લાંબી કૂદ), લવલીના બોરગોહેન (બોક્સિંગ) અને તુલિકા માન (જુડો)નો સમાવેશ થાય છે.

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