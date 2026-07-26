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CWG 2026: મીરાબાઈ ચાનુએ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, શાનદાર પ્રદર્શન સાથે રચ્યો ઇતિહાસ

મીરાબાઈ ચાનુએ ફરી એકવાર પોતાની તાકાત અને દૃઢ નિશ્ચય દ્વારા ઇતિહાસ રચ્યો. 'વેઈટલિફ્ટિંગ ક્વીન' એ સતત ત્રીજી વખત કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગોલ્ડ જીતવાની સિદ્ધિ હાંસલ કરી.

india star weightlifter mirabai chanu win gold medal
india star weightlifter mirabai chanu win gold medal (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 26, 2026 at 8:48 PM IST

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MIRABAI CHANU: ભારતની સ્ટાર વેઇટલિફ્ટર અને ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા મીરાબાઈ ચાનુએ ફરી એકવાર સમગ્ર રાષ્ટ્રના દિલ જીતી લીધા છે. મીરાબાઈએ 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં મહિલા 48 કિગ્રા વર્ગમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેમના શાનદાર પ્રદર્શનને કારણે ભારતે ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો છે. આ જીત સાથે, મીરાબાઈ ચાનુએ ગેમ્સના સતત ત્રણ આવૃત્તિઓમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને 'ગોલ્ડન હેટ્રિક' પૂર્ણ કરી છે. બીજા શબ્દોમાં કહીએ તો, સતત ત્રીજી વખત, ફક્ત ભારતનું રાષ્ટ્રગીત જ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ગુંજ્યું છે!

મીરાબાઈ ચાનુએ સ્નેચ રાઉન્ડમાં નવો રેકોર્ડ બનાવ્યો

સ્નેચ રાઉન્ડમાં, મીરાબાઈએ સતત બે વાર નવા રેકોર્ડ બનાવ્યા. બીજા પ્રયાસમાં 82 કિલો અને ત્રીજા પ્રયાસમાં 85 કિલો વજન ઉપાડીને જેનાથી તે ગોલ્ડ મેડલની રેસમાં આગળ વધી. ત્યારબાદ, ક્લીન એન્ડ જર્ક રાઉન્ડમાં, તેણીએ 105 કિલો વજન ઉપાડવાનો પ્રયાસ કરવાનું પસંદ કર્યું. જોકે તેણી પોતાનો પહેલો પ્રયાસ ચૂકી ગઈ - સ્નેચ રાઉન્ડની યાદ અપાવે તેવી પરિસ્થિતિ - તેણીએ એક અદ્ભુત વાપસી કરી, સફળતાપૂર્વક 105 કિલો વજન ઉપાડ્યું અને ભારત માટે એક ભવ્ય ગોલ્ડ મેડલ મેળવ્યો.

મીરાબાઈ ચાનુનું પરાક્રમ

ભારતીય વેઈટલિફ્ટર મીરાબાઈ ચાનુએ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ (CWG) માં એક નવો અને અનોખો રેકોર્ડ બનાવ્યો છે. સ્પર્ધા દરમિયાન, તેણીએ પોતાના પહેલા પ્રયાસમાં 82 કિલો વજન ઉપાડીને રેકોર્ડ બનાવ્યો અને પછીના જ પ્રયાસમાં 85 કિલો વજન ઉપાડીને પોતાનો જ રેકોર્ડ તોડ્યો. કોમનવેલ્થ ગેમ્સના ઇતિહાસમાં કોઈપણ ખેલાડી દ્વારા ઉપાડવામાં આવેલું આ સૌથી ભારે વજન છે. નોંધનીય છે કે, કોમનવેલ્થ દેશોના કોઈપણ ખેલાડીએ ક્યારેય કોઈ મોટા વૈશ્વિક મંચ પર આટલું વજન ઉપાડ્યું નથી પછી ભલે તે ઓલિમ્પિક રમતો હોય કે વિશ્વ ચેમ્પિયનશિપ.

ઋષિકાંત સિંહે ભારત માટે સિલ્વર મેડલ જીત્યો

કોનવેલ્થ ગેમ્સના ચોથા દિવસે ભારત માટે અન્ય રમતોમાંથી મહત્વપૂર્ણ સમાચાર આવ્યા. પુરુષોની 60 કિગ્રા વેઈટલિફ્ટિંગ ઇવેન્ટમાં, ઋષિકાંત સિંહે તેની પ્રથમ કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું; તેણે કુલ 264 કિગ્રા (121 કિગ્રા સ્નેચ + 143 કિગ્રા ક્લીન એન્ડ જર્ક) ઉપાડીને સિલ્વર મેડલ જીત્યો, જે ભારતનો આ ઇવેન્ટનો બીજો મેડલ છે. દરમિયાન, લોન બાઉલ્સના મહિલા જોડી વિભાગીય પ્લે મેચમાં, રૂપા રાની તિર્કી અને પિંકી સિંહની ભારતીય જોડીને નામિબિયા સામે 0-3થી હારનો સામનો કરવો પડ્યો, જે ટાઇ-બ્રેકર સુધી પહોંચી ગયો. જોકે, સ્વિમિંગ એરેનાથી ભારત માટે સારા સમાચાર હતા, જ્યાં શ્રીહરિ નટરાજ, આર્યન નેહરા, અનીશ ગૌડા અને દક્ષણ શશીકુમારની ચોકડીએ પુરુષોની 4x200 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ રિલે હીટ્સમાં ત્રીજા સ્થાને રહીને ફાઇનલ માટે ક્વોલિફાય કર્યું.

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MIRABAI CHANU
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