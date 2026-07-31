CWG 2026: રિંગમાં ઉતરશે 10 બોક્સર, નીરજ ચોપરા પણ ફાઇનલમાં, આજે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં કેટલા મેડલ જીતશે?
ગ્લાસગોમાં ચાલી રહેલા 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના નવમા દિવસે (શુક્રવાર, 31 જુલાઈ) ભારત અનેક મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે.
Published : July 31, 2026 at 1:13 PM IST
CWG 2026 SCHEDULE DAY 9: ગ્લાસગોમાં ચાલી રહેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 ના નવમા દિવસે (શુક્રવાર, 31 જુલાઈ) ભારત અનેક મુખ્ય ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. બધાની નજર સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા પર રહેશે, જે પુરુષોના ભાલા ફેંકના ફાઇનલમાં ભાગ લેશે. રોહિત યાદવ અને યશવીર સિંહ પણ ફાઇનલમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.
બોક્સિંગમાં મેડલ માટે મોટી આશા
ભારતીય બોક્સરો માટે આજનો દિવસ મહત્વપૂર્ણ છે. ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા લોવલીના બોર્ગોહેન સહિત કુલ 10 ભારતીય બોક્સર સેમિફાઇનલમાં ભાગ લેશે. વિજય તેમને ફાઇનલમાં સ્થાન નિશ્ચિત કરશે અને ઓછામાં ઓછો સિલ્વર મેડલ સુનિશ્ચિત કરશે. આ સાથે, ભારત પાસે બોક્સિંગમાં 10 ગોલ્ડ મેડલ જીતવાની તક પણ છે.
𝐀 𝐁𝐈𝐆 𝐃𝐀𝐘 𝐀𝐖𝐀𝐈𝐓𝐒! ⚡— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 30, 2026
With 10 boxing semi-finals and the men's javelin throw final on the schedule, #TeamIndia is set for a blockbuster Day 8️⃣ at the Commonwealth Games Glasgow 2026.
Watch the action from 2:30 PM LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels &… pic.twitter.com/pCD6yOCa0Z
ભારત જુડોમાં અભિયાનની શરૂઆત કરશે
ભારતીય જુડો ટીમ શુક્રવારે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પણ પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે. હર્ષ સિંહ, શ્રદ્ધા ચોપરા, રોહિત બસીર મજગુલ, અસ્મિતા ડે અને યામિની મૌર્ય તેમના શરૂઆતના મુકાબલામાં ભાગ લેશે. આ સ્પર્ધાઓ જીતવાથી સાંજના સત્ર દરમિયાન આગામી રાઉન્ડમાં સ્થાન નિશ્ચિત થશે.
𝐂𝐡𝐚𝐦𝐩𝐢𝐨𝐧𝐬 𝐜𝐨𝐥𝐥𝐢𝐝𝐞 𝐟𝐨𝐫 𝐂𝐨𝐦𝐦𝐨𝐧𝐰𝐞𝐚𝐥𝐭𝐡 𝐠𝐥𝐨𝐫𝐲! 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
Neeraj Chopra and Arshad Nadeem are set to light up the Men's Javelin Throw Final at the Commonwealth Games Glasgow 2026! 💪
Watch them in action on 1st August, 12:45 AM, LIVE & EXCLUSIVE Sony… pic.twitter.com/jAu7nlSQkH
બધાની નજર તેજસ્વિન શંકર પર પણ રહેશે
ડેકાથલોન સ્ટાર દિવસભર વિવિધ ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લેશે. ડેકાથલોન મેડલનો નિર્ણય 110 મીટર હર્ડલ્સ, ડિસ્કસ થ્રો, પોલ વોલ્ટ, ભાલા ફેંક અને 1500 મીટર રેસ પછી કરવામાં આવશે. ભારતીય રમતવીરો મિશ્ર 4x400 મીટર રિલે અને પુરુષોની 400 મીટર હર્ડલ્સ ફાઇનલમાં પણ મેડલ માટે સ્પર્ધા કરશે.
1️⃣0️⃣ KA DUM! 👊— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
10 boxers. One ultimate goal: THE FINALS! 🔥
Watch all the action today, 3:15 PM onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026 #GlasgowMeinTiranga #Cheer4Bharat pic.twitter.com/RVpISHZNst
મેડલ ટેલીમાં ભારત 10મા સ્થાને
કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આઠમા દિવસ પછી, ભારત મેડલ ટેલીમાં 10મા સ્થાને રહ્યું. ભારત હવે કુલ 17 મેડલ ધરાવે છે, જેમાં ત્રણ ગોલ્ડ, 10 સિલ્વર અને ચાર બ્રોન્ઝનો સમાવેશ થાય છે. ગુરુવારે, વેઇટલિફ્ટર લવપ્રીત સિંહે સિલ્વર મેડલ જીતીને કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો રેકોર્ડ બનાવ્યો, જ્યારે એથ્લેટિક્સમાં, સીમાએ મહિલા ડિસ્કસ થ્રો ઇવેન્ટમાં ભારતની ટેલીમાં બ્રોન્ઝ મેડલ ઉમેર્યો.
The Golden Boy's pursuit of another golden chapter begins tonight. 🥇— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 31, 2026
Watch Neeraj Chopra in the Men's Javelin Throw Final at the Commonwealth Games Glasgow 2026, 12:45 AM onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV… pic.twitter.com/Q2JqB5YwmS
ઓસ્ટ્રેલિયા ટોચ પર
આ દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે અને કુલ 110 મેડલ સાથે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે - 51 ગોલ્ડ, 24 સિલ્વર અને 35 બ્રોન્ઝ. ઇંગ્લેન્ડ 65 મેડલ સાથે બીજા સ્થાને છે, જ્યારે કેનેડા 45 મેડલ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. બુધવાર અને ગુરુવાર વચ્ચે ભારતે તેના મેડલમાં બે મેડલ ઉમેર્યા. જોકે મેડલ સંચયની ગતિ ધીમી રહી છે, 10 બોક્સરો માટે મેડલ પહેલાથી જ નિશ્ચિત છે; ફક્ત આ મેડલનો રંગ નક્કી કરવાનું બાકી છે. આનો અર્થ એ છે કે ભારત તેની ગણતરીમાં 10 વધુ મેડલ ઉમેરશે તે નિશ્ચિત છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં, ભારત રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરવા માટે તૈયાર છે.
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