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CWG 2026: રિંગમાં ઉતરશે 10 બોક્સર, નીરજ ચોપરા પણ ફાઇનલમાં, આજે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં કેટલા મેડલ જીતશે?

ગ્લાસગોમાં ચાલી રહેલા 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સના નવમા દિવસે (શુક્રવાર, 31 જુલાઈ) ભારત અનેક મહત્વપૂર્ણ કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેશે.

NEERAJ CHOPRA
NEERAJ CHOPRA (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : July 31, 2026 at 1:13 PM IST

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CWG 2026 SCHEDULE DAY 9: ગ્લાસગોમાં ચાલી રહેલી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 ના નવમા દિવસે (શુક્રવાર, 31 જુલાઈ) ભારત અનેક મુખ્ય ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે. બધાની નજર સ્ટાર ભાલા ફેંકનાર નીરજ ચોપરા પર રહેશે, જે પુરુષોના ભાલા ફેંકના ફાઇનલમાં ભાગ લેશે. રોહિત યાદવ અને યશવીર સિંહ પણ ફાઇનલમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરશે.

બોક્સિંગમાં મેડલ માટે મોટી આશા

ભારતીય બોક્સરો માટે આજનો દિવસ મહત્વપૂર્ણ છે. ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા લોવલીના બોર્ગોહેન સહિત કુલ 10 ભારતીય બોક્સર સેમિફાઇનલમાં ભાગ લેશે. વિજય તેમને ફાઇનલમાં સ્થાન નિશ્ચિત કરશે અને ઓછામાં ઓછો સિલ્વર મેડલ સુનિશ્ચિત કરશે. આ સાથે, ભારત પાસે બોક્સિંગમાં 10 ગોલ્ડ મેડલ જીતવાની તક પણ છે.

ભારત જુડોમાં અભિયાનની શરૂઆત કરશે

ભારતીય જુડો ટીમ શુક્રવારે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં પણ પોતાનું અભિયાન શરૂ કરશે. હર્ષ સિંહ, શ્રદ્ધા ચોપરા, રોહિત બસીર મજગુલ, અસ્મિતા ડે અને યામિની મૌર્ય તેમના શરૂઆતના મુકાબલામાં ભાગ લેશે. આ સ્પર્ધાઓ જીતવાથી સાંજના સત્ર દરમિયાન આગામી રાઉન્ડમાં સ્થાન નિશ્ચિત થશે.

બધાની નજર તેજસ્વિન શંકર પર પણ રહેશે

ડેકાથલોન સ્ટાર દિવસભર વિવિધ ઇવેન્ટ્સમાં ભાગ લેશે. ડેકાથલોન મેડલનો નિર્ણય 110 મીટર હર્ડલ્સ, ડિસ્કસ થ્રો, પોલ વોલ્ટ, ભાલા ફેંક અને 1500 મીટર રેસ પછી કરવામાં આવશે. ભારતીય રમતવીરો મિશ્ર 4x400 મીટર રિલે અને પુરુષોની 400 મીટર હર્ડલ્સ ફાઇનલમાં પણ મેડલ માટે સ્પર્ધા કરશે.

મેડલ ટેલીમાં ભારત 10મા સ્થાને

કોમનવેલ્થ ગેમ્સના આઠમા દિવસ પછી, ભારત મેડલ ટેલીમાં 10મા સ્થાને રહ્યું. ભારત હવે કુલ 17 મેડલ ધરાવે છે, જેમાં ત્રણ ગોલ્ડ, 10 સિલ્વર અને ચાર બ્રોન્ઝનો સમાવેશ થાય છે. ગુરુવારે, વેઇટલિફ્ટર લવપ્રીત સિંહે સિલ્વર મેડલ જીતીને કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો રેકોર્ડ બનાવ્યો, જ્યારે એથ્લેટિક્સમાં, સીમાએ મહિલા ડિસ્કસ થ્રો ઇવેન્ટમાં ભારતની ટેલીમાં બ્રોન્ઝ મેડલ ઉમેર્યો.

ઓસ્ટ્રેલિયા ટોચ પર

આ દરમિયાન, ઓસ્ટ્રેલિયાએ પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખ્યું છે અને કુલ 110 મેડલ સાથે ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે - 51 ગોલ્ડ, 24 સિલ્વર અને 35 બ્રોન્ઝ. ઇંગ્લેન્ડ 65 મેડલ સાથે બીજા સ્થાને છે, જ્યારે કેનેડા 45 મેડલ સાથે ત્રીજા સ્થાને છે. બુધવાર અને ગુરુવાર વચ્ચે ભારતે તેના મેડલમાં બે મેડલ ઉમેર્યા. જોકે મેડલ સંચયની ગતિ ધીમી રહી છે, 10 બોક્સરો માટે મેડલ પહેલાથી જ નિશ્ચિત છે; ફક્ત આ મેડલનો રંગ નક્કી કરવાનું બાકી છે. આનો અર્થ એ છે કે ભારત તેની ગણતરીમાં 10 વધુ મેડલ ઉમેરશે તે નિશ્ચિત છે. આ પરિસ્થિતિને જોતાં, ભારત રેન્કિંગમાં નોંધપાત્ર સુધારો કરવા માટે તૈયાર છે.

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NEERAJ CHOPRA
CWG INDIA SCHEDULE DAY 9
COMMONWEALTH GAMES 2026
LOVLINA AND 10 BOXERS IN ACTION
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