કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતીય ખેલાડીઓનું કેવું હશે શેડ્યૂલ? જાણો ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે ઇવેન્ટ્સ જોવી
આ વર્ષે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં 23 જુલાઈથી શરૂ થઈને 2 ઓગસ્ટના રોજ સમાપ્ત થશે.
Published : July 22, 2026 at 8:47 PM IST
COMMONWEALTH GAMES 2026: કોમનવેલ્થ ગેમ્સ, જેની દરેક ખેલાડી આતુરતાથી રાહ જુએ છે, આ વખતે સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં યોજાવા જઈ રહી છે. અગાઉ, આ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ઓસ્ટ્રેલિયાના વિક્ટોરિયામાં યોજાવાની હતી, જેમાં કુલ 21 રમતગમતની ઇવેન્ટ્સનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો, પરંતુ રમતોના આયોજનના વધતા ખર્ચને કારણે, તેઓએ યજમાની છોડી દેવાનો નિર્ણય લીધો. આ પછી, ગ્લાસગોમાં તેનું આયોજન કરવામાં આવી રહ્યું છે, જેમાં ફક્ત 10 મુખ્ય રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે, જેમાં કુલ 215 મેડલ ઇવેન્ટ્સ હશે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026 23 જુલાઈથી શરૂ થશે અને 2 ઓગસ્ટના રોજ સમાપ્ત થશે. આ વખતે કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારતના લગભગ 124 રમતવીરો ભાગ લઈ રહ્યા છે, જેમાં મોટાભાગની નજર ફરી એકવાર નીરજ ચોપરા પર રહેશે.
ભારતમાં કોમનવેલ્થ ગેમ્સ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી
આ વર્ષે, કોમનવેલ્થ ગેમ્સ સ્કોટલેન્ડના ગ્લાસગોમાં યોજાઈ રહી છે, જેમાં વિવિધ સમયે કાર્યક્રમોનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. ભારતના ચાહકો સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટીવી પર કોમનવેલ્થ ગેમ્સના કાર્યક્રમો જોઈ શકે છે, જ્યારે તેનું લાઈવ પ્રસારણ ડીડી સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર ડીડી ફ્રી ડિશ દ્વારા મફતમાં કરવામાં આવશે. ઇવેન્ટ્સનું લાઈવ ઓનલાઈન સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ એપ પર ઉપલબ્ધ થશે, જ્યાં ચાહકો લોગ ઇન કરીને જોઈ શકે છે. કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ઉદ્ઘાટન સમારોહ 23 જુલાઈના રોજ રાત્રે 10:30 વાગ્યે ભારતીય સમય મુજબ શરૂ થશે, જેમાં ઓલિમ્પિક મેડલ વિજેતા મીરાબાઈ ચાનુ અને લોવલીના બોરહેગન ભારતીય ધ્વજવંદન શોભાયાત્રાનું નેતૃત્વ કરશે.
𝐑𝐞𝐚𝐝𝐲, 𝐬𝐞𝐭... 𝐬𝐚𝐯𝐞 𝐭𝐡𝐞 𝐝𝐚𝐭𝐞𝐬! 🔔— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 22, 2026
Swipe to see Team India's discipline-wise competition dates ⏩
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 exclusively on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/NoqrtDoXFq
નીરજ ચોપરા 30 જુલાઈએ એક્શનમાં જોવા મળશે
ભારતીય ભાલા ફેંકનાર ખેલાડી નીરજ ચોપરા 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ધ્યાનનું કેન્દ્ર બનશે, જ્યાં તે 30 જુલાઈના રોજ તેની ઇવેન્ટ્સમાં એક્શનમાં જોવા મળશે. બોક્સિંગમાં, પ્રીતિ પવાર અને જાસ્મીન લંબોરિયા પણ ફોકસમાં રહેશે. ચાહકો વેઇટલિફ્ટિંગમાં મીરાબાઈ ચાનુના પ્રદર્શનની પણ આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ માટે ભારતનું શેડ્યૂલ
જુલાઈ 24
- પેરા પાવરલિફ્ટિંગ - અશોક મલિક, પરમજીત કુમાર, સુમન દેવી
- બોક્સિંગ - પ્રીતિ પવાર (54 કિગ્રા), જાસ્મીન લમ્બોરિયા (57 કિગ્રા), સુમિત કુંડુ (70 કિગ્રા)
25 જુલાઇ
- સ્વિમિંગ - ધક્ષન શશીકુમાર, ચૈતન્ય કુલકર્ણી.
- કલાત્મક જિમ્નેસ્ટિક્સ - મહિલા ટીમ ક્વોલિફિકેશન રાઉન્ડ (પ્રણતિ નાયક, નિષ્કા અગ્રવાલ)
- 3x3 બાસ્કેટબોલ - ભારત વિ. વેલ્સ
- બોક્સિંગ - લવલીના બોરગોહાઈ, પરવીન હુડા, અરુંધતી ચૌધરી
જુલાઈ 26
- વ્હીલચેર બાસ્કેટબોલ - ભારત વિ. સ્કોટલેન્ડ
- વેઈટલિફ્ટિંગ - મીરાબાઈ ચાનુ (મહિલા 48 કિગ્રા), ઋષિકાંત સિંહ (પુરુષોની 60 કિગ્રા), એમ. રાજા (65 કિગ્રા)
- બોક્સિંગ - કપિલ પોખરીયા, નરેન્દ્ર બરવાલ
જુલાઈ 27
- વેઈટ લિફ્ટિંગ - જ્ઞાનેશ્વરી યાદવ, બિંદ્યારાણી દેવી
- એથ્લેટિક્સ - તેજસ્વિન શંકર, મુરલી શ્રીશંકર (લોંગ જમ્પ), પૂજા સિંહ (ઉંચી કૂદ)
- સ્વિમિંગ - સાજન પ્રકાશ (200 મીટર બટરફ્લાય)
- મહિલા શોટ પુટ ફાઇનલ
જુલાઈ 28
- સ્વિમિંગ - શ્રીહરિ નટરાજ (100 મીટર બેકસ્ટ્રોક)
- બાઉલ - નવનીત સિંહ/દિનેશ કુમાર (પુરુષોની જોડી)
- વેઈટ લિફ્ટિંગ - હરજિન્દર કૌર (69 કિગ્રા)
- એથ્લેટિક્સ - સીમા પુનિયા (ડિસ્કસ), મનજીત કૌર (શોટ પુટ)
જુલાઈ 29
- વેઈટ લિફ્ટિંગ - સંજના (77 કિગ્રા), દિલબાગ સિંહ (94 કિગ્રા)
- એથ્લેટિક્સ - સમરદીપ ગિલ, તજિન્દરપાલ સિંહ (શોટ પુટ), અનિમેષ કુજુર (200 મીટર)
- સ્વિમિંગ - આર્યન નેહરા, સુયશ જાધવ
જુલાઈ 30
- એથ્લેટિક્સ - નીરજ ચોપરા, રોહિત યાદવ (જેવેલીન), તેજસ્વિન શંકર
- વેઈટલિફ્ટિંગ - માર્ટિના દેવી (+86 કિગ્રા), લવપ્રીત સિંહ (+110 કિગ્રા)
- ટ્રેક સાયકલિંગ - સેકોન સિંઘ
જુલાઈ 31
- ટ્રેક સાયકલિંગ - દિનેશ કુમાર, રોજન યંગલેમ
- એથ્લેટિક્સ - મિશ્ર 4x400 મીટર રિલે, તેજસ્વિન શંકર
- જુડો - અસ્મિતા દેવ, શ્રદ્ધા ચોપરા, યામિની મૌર્ય
1 ઓગસ્ટ
- જુડો - અરુણ કુમાર, ઉન્નતિ શર્મા, હર્ષ ટોકસ
- એથ્લેટિક્સ - શુભમ જુયાલ (શોટ પુટ), પ્રિયંકા ગોસ્વામી (રેસ વોક)
2 ઓગસ્ટ
- જુડો - અવતાર સિંહ, યશ ઘંઘાસ.
- યશ ઘંઘાસ પુરુષોના +100 કિગ્રા (પ્રારંભિક રાઉન્ડ, QF, SF, અને રેપેચેજ) માં ભાગ લેશે.
- અવતાર સિંહ પુરુષોના -100 કિગ્રા (પ્રારંભિક રાઉન્ડ, QF, SF, અને રેપેચેજ) માં ભાગ લેશે.
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