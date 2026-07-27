CWG 2026 DAY 5: આજે ભારતીય ખેલાડીઓ ઇતિહાસ રચવા માટે તૈયાર, જુઓ 5મા દિવસનું શેડ્યુલ
ભારતે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં અત્યાર સુધીમાં ચાર મેડલ જીત્યા છે. CWGના પાંચમા દિવસે, ભારત પાસે આઠ ગોલ્ડ મેડલ મેળવવાની તક છે.
Published : July 27, 2026 at 2:04 PM IST
CWG 2026 DAY 5: સોમવાર, 27 જુલાઈ, 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સમાં ભારત માટે ખૂબ જ ખાસ દિવસ બનવાનો છે. આ દિવસે એથ્લેટિક્સ ઇવેન્ટ્સ શરૂ થશે. વધુમાં, ભારતીય ખેલાડીઓ વેઇટલિફ્ટિંગ, બોક્સિંગ, સ્વિમિંગ અને જિમ્નેસ્ટિક્સમાં પોતાનું કૌશલ્ય દર્શાવશે. દિવસનું મુખ્ય આકર્ષણ હાઇ જમ્પ ફાઇનલ હશે, જેમાં સર્વેશ કુશારે, તેજસ્વિન શંકર અને જે. આદર્શ રામ ભાગ લેશે, જે બધા મેડલ જીતવાનો પ્રયાસ કરશે. દરમિયાન, જ્ઞાનેશ્વરી યાદવ, બિંદ્યારાની દેવી અને વી. અજય બાબુ પાસેથી વેઇટલિફ્ટિંગમાં મેડલ માટે ઘણી આશાઓ છે. સ્પર્ધાના પાંચમા દિવસ માટે ભારતના શેડ્યૂલ પર એક નજર કરીએ.
એથ્લેટિક્સ અને પેરા-એથ્લેટિક્સ
- બપોરે 2:40: ગુરિન્દરવીર સિંહ - પુરુષોની 100 મીટર હીટ્સ
- બપોરે 3:00: મુરલી શ્રીશંકર અને લોકેશ સત્યનાથન - પુરુષોની લાંબી કૂદની ક્વોલિફાઇંગ ઇવેન્ટ
- બપોરે 3:55: તેજસ શિરસે - પુરુષોની 110 મીટર હર્ડલ્સ હીટ્સ
- બપોરે 11:35: શર્મિલા ધનખર અને શિલ્પા કે. શાયલા - મહિલા શોટ પુટ F57 ફાઇનલ (મેડલ ઇવેન્ટ)
- બપોરે 11:40: સર્વેશ અનિલ કુશારે, તેજસ્વિન શંકર, જે. આદર્શ રામ - પુરુષોની હાઇ કૂદ ફાઇનલ (મેડલ ઇવેન્ટ)
- રાત્રે 1:57 AM (28 જુલાઈ): રાકેશભાઈ ભટ્ટ અને શ્રેયાંશ ત્રિવેદી - પુરુષોની 100 મીટર T38 ફાઇનલ (મેડલ ઇવેન્ટ)
- રાત્રે 2:15 AM (28 જુલાઈ): તેજસ શિરસે - પુરુષોની 110 મીટર હર્ડલ્સ ફાઇનલ (લાયકાતને આધીન) (મેડલ ઇવેન્ટ)
India Schedule | 27 July CWG 2026— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 27, 2026
A packed day awaits Team India at the Commonwealth Games 2026! 🇮🇳
From Athletics and Swimming to Boxing, Weightlifting, Gymnastics, Bowls, Para Athletics, and 3x3 Wheelchair Basketball, Indian athletes will be in action across multiple medal… pic.twitter.com/ZYn4sd3tHf
વેઇટલિફ્ટિંગ
- સાંજે 5:30 વાગ્યે: જ્ઞાનેશ્વરી યાદવ - મહિલા 53 કિગ્રા ફાઇનલ (મેડલ ઇવેન્ટ)
- રાત્રે 8:00 વાગ્યે: બિંદ્યારાણી દેવી - મહિલા 58 કિગ્રા ફાઇનલ (મેડલ ઇવેન્ટ)
- 12:30 વાગ્યે (28 જુલાઈ સવારે): વી. અજય બાબુ - પુરુષો 79 કિગ્રા ફાઇનલ (મેડલ ઇવેન્ટ)
બોક્સિંગ
- સાંજે 4:45 વાગ્યે: સચિન સિવાચ વિરુદ્ધ વિલિયમ હેવિટ (ઇંગ્લેન્ડ) — પુરુષો 60 કિગ્રા રાઉન્ડ ઓફ 16
- સાંજે 6:00વાગ્યે: અંકુશ વિરુદ્ધ જાલાન જાન (એન્ટિગુઆ અને બાર્બુડા) — પુરુષો 80 કિગ્રા રાઉન્ડ ઓફ 16
- રાત્રે 10:30 વાગ્યે: સાક્ષી ચૌધરી વિરુદ્ધ લેથાબો મોડુકાનેલે (બોત્સ્વાના) — મહિલા 51 કિગ્રા રાઉન્ડ ઓફ 16
- સવારે 1:00 વાગ્યે (28 જુલાઈ સવારે): સુમિત કુંડુ વિરુદ્ધ જોન મેકકોનેલ (ઉત્તરી આયર્લેન્ડ) — પુરુષો 70 કિગ્રા રાઉન્ડ ઓફ 16
𝐒𝐏𝐎𝐓𝐋𝐈𝐆𝐇𝐓 𝐎𝐍 𝐒𝐂𝐎𝐓𝐒𝐓𝐎𝐔𝐍! 🏟️— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 27, 2026
The athletics programme gets underway at Glasgow 2026 TODAY! Watch the Commonwealth Games 2026 TODAY, 2 PM onwards, LIVE & EXCLUSIVE on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV
#SonySportsNetwork #SonyLIV #Glasgow2026… pic.twitter.com/Iw7F9fK1cV
સ્વિમિંગ
- બપોરે 3:00 વાગ્યે: સાજન પ્રકાશ - પુરુષોની 200 મીટર બટરફ્લાય હીટ્સ
- 1:44 વાગ્યે (28 જુલાઈની સવારે): સાજન પ્રકાશ - પુરુષોની 200 મીટર બટરફ્લાય ફાઇનલ (લાયકાતને આધીન) (મેડલ ઇવેન્ટ)
આર્ટિસ્ટિક જિમ્નેસ્ટિક્સ
- સાંજે 6:15 વાગ્યે: પ્રણતિ સામંતા - મહિલા વોલ્ટ ફાઇનલ (મેડલ ઇવેન્ટ)
તમને જણાવી દઈએ કે, 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સનો ચોથો દિવસ ભારત માટે ખૂબ જ સફળ રહ્યો. ભારતે તે દિવસે કુલ ત્રણ મેડલ મેળવ્યા. મીરાબાઈ ચાનુએ વેઈટલિફ્ટિંગમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો, જ્યારે ઋષિકાંત સિંહે પુરુષોની 60 કિગ્રા કેટેગરીમાં સિલ્વર મેડલ જીત્યો. વધુમાં, દિવસના અંતે, રાજા મુથુપંડીએ વેઈટલિફ્ટિંગ (65 કિગ્રા કેટેગરી)માં સિલ્વર મેડલ મેળવવા માટે શાનદાર વાપસી કરી. ભારતે અત્યાર સુધીમાં સ્પર્ધામાં ચાર મેડલ જીત્યા છે.
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