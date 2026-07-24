CWG DAY 2 SCHEDULE: આજે એક્શનમાં હશે ભારતીય ખેલાડીઓ, જુઓ સંપૂર્ણ યાદી
આજે, જદુમણિ સિંહ પુરુષોની 55 કિગ્રા બોક્સિંગ શ્રેણીમાં ભારતના અભિયાનની શરૂઆત કરશે, તેઓ SEC સેન્ટર ખાતે રાઉન્ડ ઓફ 32માં સ્કોટલેન્ડના એરોન કુલેન સામે ટકરાશે.
Published : July 24, 2026 at 12:59 PM IST
CWG DAY 2 SCHEDULE: શનિવારે 2026 કોમનવેલ્થ ગેમ્સની આશાસ્પદ શરૂઆત બાદ - જે દરમિયાન ભારતે ઇવેન્ટ સત્તાવાર રીતે શરૂ થાય તે પહેલાં (લોવલીના બોર્ગોહેન દ્વારા) બોક્સિંગ મેડલ મેળવ્યો હતો અને પુતુલ સોનોવાલે પુરુષોના સિંગલ્સ લોન બોલિંગ સેક્શનલ પ્લેમાં વિશ્વ ચેમ્પિયન રાયન બેસ્ટરને હરાવ્યો હતો - દેશ બીજા દિવસે વધુ સફળતા માટે આતુર છે. ભારત તેની મજબૂત પેરા-પાવરલિફ્ટિંગ ટીમ દ્વારા મેડલ મેળવવાનું લક્ષ્ય રાખશે, જ્યારે તરવૈયાઓ, જિમ્નાસ્ટ અને બોક્સરો પણ પોતપોતાના અભિયાન શરૂ કરશે. પેરા-પાવરલિફ્ટિંગ માટે અપેક્ષાઓ સૌથી વધુ છે, જેમાં SEC આર્માડિલો ખાતે પુરુષો અને મહિલાઓની ફાઇનલમાં ઘણા લિફ્ટર્સ ભાગ લેવા માટે તૈયાર છે.
અશોક અને પરમજીત કુમાર પુરુષોની લાઇટવેઇટ ફાઇનલમાં ભાગ લેશે, જ્યારે જસપ્રીત કૌર અને સુમન દેવી મહિલાઓની લાઇટવેઇટ ફાઇનલમાં ભાગ લેશે. કસ્તુરી રાજામણિ સાંજે મહિલાઓની હેવીવેઇટ ફાઇનલમાં ભાગ લેશે, ત્યારબાદ સુધીર અને ઝાંડુ કુમાર, જે મધ્યરાત્રિ (IST) પછી પુરુષોની હેવીવેઇટ ફાઇનલ માટે સ્ટેજ લેશે.
🇮🇳 India’s schedule for Day 2 at the Commonwealth Games 2026 is here!— IndiaSportsHub (@IndiaSportsHub) July 24, 2026
A packed day awaits with action in Swimming, Para Swimming, Gymnastics, Para Powerlifting, Bowls and Boxing. 👊
Keep an eye on the para powerlifting finals, Srihari Nataraj in the pool, and India’s bowlers… pic.twitter.com/RHjiWREZXF
બોક્સિંગ રિંગમાં, જદુમણિ સિંહ પુરુષોની 55 કિગ્રા શ્રેણીમાં ભારતના પડકારનો પ્રારંભ કરશે, તેઓ SEC સેન્ટર ખાતે રાઉન્ડ ઓફ 32માં સ્કોટલેન્ડના એરોન કુલેન સામે ટકરાશે.
Here comes Team India!✨— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) July 23, 2026
Dreams on their shoulders. Pride in every step. 💙
Watch the Commonwealth Games Glasgow 2026 LIVE NOW exclusively on Sony Sports Network TV channels and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #GlasgowMeinTiranga #Cheer4Bharat pic.twitter.com/uxTFpUYgVS
કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2026- 2 શેડ્યૂલ
આર્ટિસ્ટિક જિમ્નેસ્ટિક્સ
- બપોરે 2:30 - પુરુષોની ટીમ ફાઇનલ અને વ્યક્તિગત ક્વોલિફિકેશન - તપન મોહંતી, સ્વતિશ કેપી, તપેશ્વરનાથ દાસ, યોગેશ્વર સિંહ.
સ્વિમિંગ અને પેરા સ્વિમિંગ
- બપોરે 3:40 - પુરુષોની S13 100 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ હીટ 1 - રવિ વીરા વેંકટ ભવાની કાર્તિક બુડિગીના.
- બપોરે 3:40 - પુરુષોની S13 100 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ હીટ 1 - ઇમામ અલી.
- બપોરે 3:56 - પુરુષોની 50 મીટર બેકસ્ટ્રોક હીટ 4 - શ્રીહરિ નટરાજ.
પૅરા પાવરલિફ્ટિંગ
- બપોરે 5:40 - પુરુષોની લાઇટવેઇટ ફાઇનલ - અશોક, પરમજીત કુમાર.
- બપોરે 7:24 - મહિલા લાઇટવેઇટ ફાઇનલ - જસપ્રીત કૌર, સુમન દેવી.
લૉન બાઉલ્સ
- સાંજે 7:30 વાગ્યે – મહિલા જોડી વિભાગીય મેચ – પિંકી અને રૂપા રાની તિર્કી વિરુદ્ધ થાબેલો મુવાંગો અને જેકી જાન્સે વાન રેન્સબર્ગ (દક્ષિણ આફ્રિકા).
- રાત્રે 10:20 - મેન્સ સિંગલ્સ સેક્શનલ મેચ - પુતુલ સોનોવાલ વિરુદ્ધ સેસિલ એલેક્ઝાન્ડર (ફોકલેન્ડ આઇલેન્ડ).
પેરા પાવરલિફ્ટિંગ
- રાત્રે 10:40 - મહિલા હેવીવેઇટ ફાઇનલ - કસ્તુરી રાજામણિ
- રાત્રે 12:29 - પુરુષોની હેવીવેઇટ ફાઇનલ - સુધીર, ઝાંડુ કુમાર
બોક્સિંગ
રાત્રે 11:00 - પુરુષોની 55 કિગ્રા રાઉન્ડ ઓફ 32- જદુમણિ સિંહ વિરુદ્ધ એરોન કુલેન (સ્કોટલેન્ડ)
સ્વિમિંગ અને પેરા સ્વિમિંગ
- મધ્યરાત્રે - પુરુષોની S13 100 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ ફાઇનલ - રવિ વીરા વેંકટ ભવાની કાર્તિક બુડિગીના (ક્વોલિફિકેશનને આધારે)
- મધ્યરાત્રે - પુરુષોની S13 100 મીટર ફ્રીસ્ટાઇલ ફાઇનલ - ઇમામ અલી (ક્વોલિફિકેશનને આધારે)
- રાત્રે 12:29 - પુરુષોની 50 મીટર બેકસ્ટ્રોક સેમિફાઇનલ - શ્રીહરિ નટરાજ ( ક્વોલિફિકેશનને આધારે)
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