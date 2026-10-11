કોમનવેલ્થ ક્યૂ સ્પોર્ટ્સ ચેમ્પિયનશિપમાં રાયાન રઝમીએ જીત્યો ગોલ્ડ, પી.ટી. ઉષાએ દર્શકોની ઓછી હાજરી પર વ્યક્ત કરી ચિંતા
અમદાવાદના વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે 7 થી 10 ઓક્ટોબર 2026 દરમિયાન કોમનવેલ્થ ક્યૂ સ્પોર્ટ્સ ચેમ્પિયનશિપ 2026 યોજાઈ હતી.
Published : October 11, 2026 at 2:04 PM IST
અમદાવાદ: અમદાવાદમાં યોજાયેલી કોમનવેલ્થ ક્યૂ સ્પોર્ટ્સ ચેમ્પિયનશિપ 2026માં ભારતના ખેલાડીઓએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું છે. ભારતીય ખેલાડીઓએ રમત પર પોતાનું પ્રભુત્વ જાળવી રાખીને 3 ગોલ્ડ, 5 સિલ્વર અને 5 બ્રોન્ઝ મેડલ સહિત કુલ 13 મેડલ પોતાના નામે કર્યા હતા. મુંબઈના 24 વર્ષીય બિલિયર્ડ્સ અને સ્નૂકર ખેલાડી રાયાન રઝમીએ મેન્સ બિલિયર્ડ્સમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને દેશનું નામ રોશન કર્યું છે. રાયાન આ ચેમ્પિયનશિપમાં તમામ મેન્સ ઇવેન્ટ્સમાં સૌથી નાની ઉંમરે ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર ખેલાડી બન્યો છે. તેણે ટૂર્નામેન્ટ દરમિયાન 121, 106, 187, 206 અને 221ના શાનદાર બ્રેક નોંધાવ્યા હતા. કેનેડા અને ઇંગ્લેન્ડ સહિતના ખેલાડીઓને હરાવીને તેણે આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
રાયાન રઝમીએ જણાવ્યું કે, આટલી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધામાં ગોલ્ડ મેડલ જીતવો તેના માટે ગૌરવની ક્ષણ છે. અમદાવાદમાં ખેલાડીઓ માટે કરવામાં આવેલી વ્યવસ્થાની પ્રશંસા કરતાં તેણે જણાવ્યું કે અહીં 20થી વધુ ટેબલ સહિતની સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે અને આટલી મોટી સ્પર્ધાનું આયોજન કરવા બદલ આયોજકો તથા બિલિયર્ડ્સ-સ્નૂકર ફેડરેશનનો આભાર માન્યો હતો.
ઇન્ડિયન ઓલિમ્પિક એસોસિએશનનાં પ્રમુખ પી.ટી. ઉષાએ ચેમ્પિયનશિપ દરમિયાન ભારતના રમતગમત ક્ષેત્રના વિકાસ, ખેલાડીઓને મળતી સુવિધાઓ અને અમદાવાદના સ્પોર્ટ્સ હબ તરીકેના વિકાસ અંગે વાત કરી હતી. પી.ટી. ઉષાએ જણાવ્યું હતું કે, “આ મેચ જોવા માટે કોઈ પ્રેક્ષકો નહોતા. આપણે તેના પર કામ કરવું જોઈએ. આ એક જ વસ્તુ હું જોઈ શકી છું, નહીંતર બધું સરસ રીતે થયું છે.” તેમણે સ્પષ્ટ કર્યું કે ખેલાડીઓના સારા પ્રદર્શનની સાથે સ્પર્ધાઓમાં દર્શકોની હાજરી વધારવી પણ જરૂરી છે.
તેમણે વધુમાં જણાવ્યું કે, તેમના સમયમાં ખેલાડીઓ પાસે આજના જેવી સુવિધાઓ નહોતી અને તેમણે પોતાની મહેનત તથા લગનથી સફળતા મેળવી હતી, જ્યારે આજે સરકાર ખેલાડીઓને ઘણો સહયોગ આપી રહી છે. અમદાવાદમાં રમતગમત માટે વિકસતી સુવિધાઓ અને આગામી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓને ધ્યાનમાં રાખીને તેમણે શહેરના સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રના વિકાસ અંગે આશા વ્યક્ત કરી હતી. 2030 કોમનવેલ્થ ગેમ્સ અને 2036 ઓલિમ્પિકની તૈયારીઓ અંગે પૂછાયેલા સવાલના જવાબમાં તેમણે જણાવ્યું કે આ દિશામાં ચર્ચા અને પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. રેકોર્ડ તૂટવા અંગે તેમણે કહ્યું હતું કે રેકોર્ડ તો તૂટવા માટે જ હોય છે અને ખેલાડીઓએ દેશ માટે શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન કરીને આવનારી પેઢીને આગળ વધવાની પ્રેરણા આપવી જોઈએ.
રાયાન રઝમીએ જણાવ્યું હતું કે, “કોમનવેલ્થ ક્યૂ સ્પોર્ટ્સ ચેમ્પિયનશિપમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતીને હું ખૂબ જ ખુશ અને ગૌરવ અનુભવું છું. ટૂર્નામેન્ટમાં સદીના બ્રેક મારી જીત માટે નિર્ણાયક રહ્યા હતા. અમદાવાદમાં ખેલાડીઓ માટેની વ્યવસ્થા અને 20થી વધુ બિલિયર્ડ્સ ટેબલની સુવિધા શાનદાર છે. આટલી મોટી આંતરરાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાનું આયોજન કરવા બદલ આયોજકો અને ફેડરેશનનો આભાર.”
આ રીતે રાયાન રઝમીની ગોલ્ડ મેડલની સિદ્ધિ અને પી.ટી. ઉષાના સૂચનોથી અમદાવાદમાં રમતગમતના વિકાસની સાથે સ્પર્ધાઓમાં દર્શકોની ભાગીદારી વધારવાની જરૂરિયાત પણ સામે આવી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરની સ્પર્ધાઓના આયોજનથી અમદાવાદની સ્પોર્ટ્સ ક્ષેત્રે ઓળખ મજબૂત બની રહી છે, ત્યારે ખેલાડીઓની સિદ્ધિઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે પ્રેક્ષકોનો ઉત્સાહ અને સહયોગ પણ એટલો જ મહત્ત્વનો રહેશે.
આ ચેમ્પિયનશિપની મુખ્ય વિગતો નીચે મુજબ છે:
ભારતનું શાનદાર પ્રદર્શન: ભારતીય ખેલાડીઓએ રમત પર પોતાનું પ્રભુત્વ જાળવી રાખીને 3 ગોલ્ડ, 5 સિલ્વર અને 5 બ્રોન્ઝ મેડલ સહિત કુલ 13 મેડલ પોતાના નામે કર્યા હતા.
આયોજન સ્થળ અને તારીખ: આ ટુર્નામેન્ટ અમદાવાદના વીર સાવરકર સ્પોર્ટ્સ કોમ્પ્લેક્સ ખાતે 7 થી 10 ઓક્ટોબર 2026 દરમિયાન યોજાઈ હતી. આ ચેમ્પિયનશિપમાં 42 કોમનવેલ્થ દેશોના કુલ 144 ખેલાડીઓ ભાગ લીધો હતો.
રમાયેલી રમતો: આ સ્પર્ધામાં ઇંગ્લિશ બિલિયર્ડ્સ, સ્નૂકર, 10-બોલ પૂલ, હેબોલ અને બ્લેકબોલ જેવી ક્યૂ સ્પોર્ટ્સની રમતોમાં કુલ 10 મેડલ ઇવેન્ટ્સ યોજાઈ હતી.
સમાપન સમારોહ: 10 ઓક્ટોબરના રોજ યોજાયેલા સમાપન સમારોહમાં ભારતીય ઓલિમ્પિક સંઘ (IOA) ના પ્રમુખ પી. ટી. ઉષા ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા અને તેમણે વિજેતાઓને મેડલ એનાયત કર્યા હતા.
આ પણ વાંચો: