હે પ્રભુ! ખેલાડીઓએ કોચને માર્યો માર, હાલત ગંભીર
ઘરેલુ ક્રિકેટમાં બનેલી એક ઘટનાએ બધાને ચોંકાવી દીધા છે, જ્યાં ખેલાડીઓએ એક કોચને માર માર્યો હતો.
Published : December 10, 2025 at 5:05 PM IST|
Updated : December 10, 2025 at 5:13 PM IST
હૈદરાબાદ: ભારતમાં હાલમાં ઘરેલુ ક્રિકેટ રમાઈ રહ્યું છે. દેશમાં સૈયદ મુશ્તાક અલી ટી20 ટ્રોફી જોરશોરથી ચાલી રહી છે. એક એવી ઘટના સામે આવી છે જે તમને સ્તબ્ધ કરી દેશે. ટીમમાં સ્થાન ન મળતાં ત્રણ ક્રિકેટરોએ કોચ પર ગંભીર હુમલો કર્યો. કોચની હાલત હવે ગંભીર છે. આ ક્રિકેટરોએ તેમને એટલો ખરાબ માર માર્યો કે તેમના કપાળ પર 20 ટાંકા આવ્યા. આ સમગ્ર ઘટનાએ ભારતીય ક્રિકેટમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે.
ખેલાડીઓ દ્વારા કોચ પર ક્રૂર હુમલો
ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના અહેવાલ મુજબ, સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફી માટે પુડુચેરી અંડર-19 ટીમના કોચ રહેલા એસ. વેંકટરામન પર સોમવારે ત્રણ ક્રિકેટરોએ ગંભીર હુમલો કર્યો હતો. કોચને માથામાં ઈજા થઈ હતી અને તેમના ખભામાં ફ્રેક્ચર થયું હતું.
The Under-19 head coach of the Cricket Association of Pondicherry S. Venkataraman, was assaulted by a group of local cricketers. The situation spiralled after three local players, frustrated over being ignored for the SMAT, took matters into their own hands. A recent report… pic.twitter.com/s3mqRS4UZQ— Vipin Tiwari (@Vipintiwari952) December 10, 2025
આ ઘટના બાદ સેદારપેટ પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. સબ-ઇન્સ્પેક્ટર એસ. રાજેશે ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસને જણાવ્યું હતું કે, "વેંકટરામનને કપાળ પર 20 ટાંકા આવ્યા છે. જોકે, તેમની હાલત હાલમાં સ્થિર છે. આરોપીઓ ફરાર છે. તેમને શોધવાના પ્રયાસો ચાલુ છે." આ વિવાદાસ્પદ ઘટના બાદ, ભારતીય ક્રિકેટ કંટ્રોલ બોર્ડ (BCCI) ના સચિવ દેવજીત સૈકિયાએ ધ ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસને જણાવ્યું હતું કે, "આરોપો ખૂબ જ ગંભીર છે. BCCI આ મામલાની તપાસ કરી રહ્યું છે."
આ ઘટનાનો ખુલાસો કરતા, પુડુચેરી અંડર-19 કોચ એસ. વેંકટરામને પોલીસને જણાવ્યું કે ૮ ડિસેમ્બરના રોજ CAP ઇન્ડોર નેટ્સ પર ત્રણ સિનિયર ક્રિકેટરોએ તેમના પર હુમલો કર્યો હતો. પુડુચેરી ક્રિકેટ એસોસિએશનના ભૂતપૂર્વ સચિવે પણ પોલીસને આરોપીઓના નામ આપ્યા હતા. વેંકટરામને કાર્તિકેયન, અરવિંદ રાજ અને સંતોષ કુમારન પર આરોપ લગાવ્યા છે.
પોલીસે આ કેસ અંગે વધુ માહિતી પૂરી પાડી
પોલીસને આપેલી ફરિયાદમાં, વેંકટરામને સ્પષ્ટતા કરી કે ત્રણેય ક્રિકેટરો તેમને બેટથી મારવાનો ઇરાદો ધરાવતા હતા. તેમણે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી કે ત્રણ સિનિયર ક્રિકેટરોએ આવું એટલા માટે કર્યું કારણ કે તેમને સૈયદ મુશ્તાક અલી ટ્રોફીમાં તક ન મળી.
જોકે, ભારતીદાસન પોંડિચેરી ક્રિકેટર્સ ફોરમ દ્વારા જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે કોચ પર હુમલો કરવાના ક્રિકેટરોના આરોપ ખોટા છે અને વેંકટરામન તેમને દોષી ઠેરવી રહ્યા છે. સ્થાનિક ક્રિકેટ ફોરમના પ્રમુખ સેન્થિલ કુમારને જણાવ્યું હતું કે, "વેંકટરામન સામે અનેક ફરિયાદો છે. તે સ્થાનિક ક્રિકેટરો સાથેના તેમના અપમાનજનક વર્તન અને દુર્વ્યવહાર માટે જાણીતા છે."
કોચના મારપીટ અંગે પુડુચેરી ક્રિકેટ એસોસિએશન તરફથી કોઈ સીધી ટિપ્પણી કરવામાં આવી નથી. એસોસિએશનના સીઈઓ રાજુ મહેતાએ જણાવ્યું હતું કે, "પુડુચેરી ક્રિકેટ એસોસિએશનનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા તમામ ક્રિકેટરોએ BCCIના પાત્રતા માપદંડોનું પાલન કરવું જોઈએ. ભ્રષ્ટાચાર કે ગેરરીતિના કોઈપણ પુરાવા માટે શૂન્ય સહિષ્ણુતા રહેશે."
આ પણ વાંચો: