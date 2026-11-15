જામનગરનું ગૌરવ: મેદાનથી શરૂઆત કરી ઇન્ડિયા અંડર-19 સુધીની સફર ખેડનાર મોહિત ઉલ્વાના, શાનદાર પ્રદર્શનથી કોચ થયા ગદગદ
અંડર-19 એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલમાં, 10માં ક્રમે બેટિંગમાં આવેલા મોહિત ઉલ્વાએ ભારતને એકલાહાથે યાદગાર જીત અપાવી હતી.
Published : November 15, 2026 at 3:21 PM IST
જામનગર: ક્રિકેટની દુનિયામાં જામનગરનું નામ હંમેશાં અગ્રેસર રહ્યું છે. રણજી ટ્રોફીના જન્મદાતા જામ રણજીતસિંહજીની આ ભૂમિએ અનેક દિગ્ગજ ક્રિકેટરો આપ્યા છે. આ જ ગૌરવવંતી પરંપરાને આગળ વધારતા જામનગરના વધુ એક યુવા ખેલાડી મોહિત ઉલ્વાએ પોતાની રમતથી ડંકો વગાડ્યો છે. ભારતની અંડર-19 (U-19) ક્રિકેટ ટીમમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર મોહિત ઉલ્વાની આ અદભુત સિદ્ધિથી તેના પ્રારંભિક અને પૂર્વ કોચ મહેન્દ્રસિંહ ચૌહાણ ભારે ખુશી અને ગૌરવની લાગણી અનુભવી રહ્યા છે.
જામનગરના મેદાનથી ક્રિકેટની શરૂઆત કરનાર મોહિતે પોતાની પ્રતિભા અને અથાક મહેનતથી પોતાના કોચ અને શહેર બંનેનું નામ રાષ્ટ્રીય સ્તરે રોશન કર્યું છે. મોહિતની ક્રિકેટ સફર વિશે વાત કરીએ તો, તેણે અંડર-14 સુધી જામનગરમાં રહીને જ ક્રિકેટની સઘન તાલીમ મેળવી હતી. બાળપણથી જ ક્રિકેટ પ્રત્યેના તેના લગાવને પારખીને કોચ મહેન્દ્રસિંહ ચૌહાણે તેને યોગ્ય માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. મોહિતે ક્રિકેટના પાયાના પાઠ, ટેકનિક તેમજ મેદાન પરની શિસ્ત જામનગરના ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર જ આત્મસાત કર્યા હતા.
A performance we will remember for a very long time 🔥 Mohit Ulva is the Player of the Match for his 𝙘𝙡𝙪𝙩𝙘𝙝 𝙠𝙣𝙤𝙘𝙠 of 4️⃣9️⃣*(26) 🫡 Scorecard ▶️ https://t.co/srKsrr1jna #MensU19AsiaCup https://t.co/SgSuiVSCZz— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
સમયની સાથે મોહિતની રમતમાં વધુ નિખાર આવતો ગયો. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોથી પોતાની રમતને વધુ ઉચ્ચ સ્તરે લઈ જવા માટે મોહિત રાજકોટ તરફથી ક્રિકેટ રમી રહ્યો છે. રાજકોટના સ્થાનિક ક્રિકેટમાં પણ તેણે પોતાની શાનદાર પ્રતિભા અને સતત સારા પ્રદર્શનના આધારે પસંદગીકારોનું ધ્યાન ખેંચ્યું હતું. તેની આ જ સાતત્યપૂર્ણ રમત અને ધગશના કારણે આજે તે ભારતની અંડર-19 ક્રિકેટ ટીમનો હિસ્સો બનીને શાનદાર પ્રદર્શન કરી રહ્યો છે.
મોહિતની આ સફળતાથી તેના બાળપણના કોચ મહેન્દ્રસિંહ ચૌહાણમાં અનેરો આનંદ જોવા મળી રહ્યો છે. એક કોચ માટે આનાથી મોટી ખુશી બીજી કઈ હોઈ શકે કે તેનો શિષ્ય બ્લુ જર્સી પહેરીને દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે! આ અંગે પોતાની પ્રતિક્રિયા (બાઈટ) આપતા ભારતની અંડર-19 ટીમના ક્રિકેટર મોહિત ઉલવાના કોચ મહેન્દ્રસિંહ ચૌહાણે જણાવ્યું હતું કે, "જામનગરમાં મારી પાસે ક્રિકેટની શરૂઆત કરનાર ખેલાડી આજે પોતાની મહેનત અને કૌશલ્યથી રાષ્ટ્રીય સ્તરે પોતાની આગવી ઓળખ બનાવી રહ્યો છે, તે મારા માટે અને સમગ્ર જામનગર માટે અત્યંત ગૌરવની બાબત છે. તેની મહેનત રંગ લાવી છે."
મોહિત ઉલવાની આ સિદ્ધિ જામનગર અને સૌરાષ્ટ્રના અન્ય ઉભરતા યુવા ક્રિકેટરો માટે પણ એક ઉત્તમ ઉદાહરણ અને પ્રેરણારૂપ સાબિત થઈ રહી છે. આવનારા સમયમાં મોહિત આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં હજુ વધુ પ્રગતિ કરે તેવી શુભેચ્છાઓ પાઠવવામાં આવી રહી છે.
📸📸 Moments of pure joy 💙 #MensU19AsiaCup https://t.co/oo5i3wuf5f— BCCI (@BCCI) November 14, 2026
અંડર-19 એશિયા કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ કેવી રહી?
પાકિસ્તાને ટૉસ જીતી પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. પાકિસ્તાને 50 ઓવર્સના અંતે 9 વિકેટ ગુમાવી 337 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. ભારત માટે કાવ્ય પટેલ 4 વિકેટ ઝડપી સૌથી સફળ બોલર રહ્યો હતો જ્યારે ચિગુરુપતિ વેંકટાએ પણ 3 વિકેટ ઝડપી હતી. 338 રનનો પીછો કરવા ઉતરેલી ભારતીય ટીમની શરૂઆત મજબૂત રહી હતી. કેપ્ટન લક્ષ્ય અને આર્યવીર સેહવાગે પ્રથમ વિકેટ માટે 95 રનની ભાગીદારી નોંધાવી હતી. બંનેએ પોતપોતાની અડધી સદી પૂરી કરી હતી. જોકે, આ બંનેના આઉટ થયા બાદ કોઈ ખેલાડી મોટો સ્કોર બનાવી શક્યો નહોતો. મનલ ચૌહાણે 32 બોલમાં 47 રન બનાવી થોડી આશા જગાવી હતી પરંતુ મહત્વના સમયે તેની વિકેટ પડતા ભારત હાર તરફ ધકેલાતું દેખાયું હતું. એક સમયે ભારતનો સ્કોર 41.3 ઓવર્સમાં 8 વિકેટે 252 રન હતો. આવામાં 10માં ક્રમે બેટિંગમાં આવેલા મોહિત ઉલ્વાએ માત્ર 26 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 3 છગ્ગાની મદદથી ભારતને એકલાહાથે યાદગાર જીત અપાવી હતી.
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