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સિનસિનાટી ઓપનમાં મોટા અપસેટ: સબાલેન્કા અને ઝ્વેરેવ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર, બેઝેલેક સહિત 'આ' ખેલાડીઓ અંતિમ 8માં પહોંચ્યા

સિનસિનાટી ઓપન મહિલા સિંગલ્સમાં વિશ્વની નંબર વન ખેલાડી આર્યના સબાલેન્કાને મોટો ઝટકો લાગ્યો.

સબાલેન્કા અને ઝ્વેરેવ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર
સબાલેન્કા અને ઝ્વેરેવ ટુર્નામેન્ટમાંથી બહાર (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 20, 2026 at 6:43 PM IST

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CINCINNATI OPEN 2026: સિનસિનાટી ઓપન મહિલા સિંગલ્સમાં વિશ્વ નંબર 1 આરીના સબાલેન્કાને મોટો અપસેટનો સામનો કરવો પડ્યો. ચેક રિપબ્લિકની 20 વર્ષીય સારા બેજલેકે શાનદાર પ્રદર્શન કરીને સબાલેન્કાને 7-6 (7), 6-4 થી હરાવી ટુર્નામેન્ટના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. આ બેજલેકની કારકિર્દીમાં ટોચની ક્રમાંકિત ખેલાડી સામેની પહેલી મોટી જીત અને WTA 1000 ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં તેનો પ્રથમ દેખાવ હતો.

બેજલેકે સબાલેન્કાને હરાવ્યો: સબાલેન્કાએ શરૂઆતમાં 2-0 ની લીડ લીધી હતી, પરંતુ બેજલેકે ટૂંક સમયમાં જ તેના પ્રતિસ્પર્ધીની સર્વિસ તોડીને વાપસી કરી. પ્રથમ સેટ ખૂબ જ કડક હતો, જેના કારણે ટાઇ-બ્રેકરને ફરજ પડી. ટાઈ-બ્રેકરમાં બેજલેકે 5-1 ની લીડ મેળવી, પરંતુ સબાલેન્કાએ સતત ચાર પોઈન્ટ જીતીને સ્કોર 5-5 પર બરાબર કર્યો. જોકે, બેજલેકે પોતાની હિંમત જાળવી રાખી અને તેના ત્રીજા સેટ પોઈન્ટ પર ટાઈ-બ્રેકર 9-7 થી જીતીને પ્રથમ સેટ જીતી લીધો. બીજા સેટમાં, સબાલેન્કાએ 4-1ની લીડ મેળવી, પરંતુ બેજલેકે ફરી એકવાર શાનદાર વાપસી કરી. તેણીએ સ્કોર 4-4 પર બરાબર કર્યો, તેના પ્રતિસ્પર્ધીની સર્વિસ તોડીને 5-4ની લીડ મેળવી, અને આગલી જ ગેમમાં મેચ જીતી લીધી.

ટિયાફોએ ઓગર-એલિયાસીમને હરાવ્યો: પુરુષોની સિંગલ્સ ઇવેન્ટમાં, ફ્રાન્સિસ ટિયાફોએ બીજા ક્રમાંકિત ફેલિક્સ ઓગર-એલિયાસીમને સીધા સેટમાં 6-3, 6-4 થી હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. ટિયાફોના કારકિર્દીમાં આ પહેલી વાર છે જ્યારે તે એક જ સિઝનમાં એકથી વધુ માસ્ટર્સ 1000 ટુર્નામેન્ટના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યો છે. ટિયાફોએ તેના પ્રતિસ્પર્ધીની ભૂલોનો સંપૂર્ણ લાભ લીધો; ટિયાફોની 16 ની સરખામણીમાં ઓગર-એલિયાસીમે 37 અનફોર્સ્ડ ભૂલો કરી. જોકે તેનો ફર્સ્ટ-સર્વિસ સફળતા દર ફક્ત 44 ટકા હતો, તેણે બેઝલાઇનથી મેચ પર નિયંત્રણ જાળવી રાખ્યું. ટિયાફો 2024 પછી પહેલી વાર સિનસિનાટી ઓપનના અંતિમ આઠમાં પહોંચ્યો છે. સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે તેનો સામનો 10મા ક્રમાંકિત ઇટાલિયન ખેલાડી લોરેન્ઝો મુસેટ્ટી સાથે થશે. મુસેટ્ટીએ પોર્ટુગીઝ ક્વોલિફાયર જેમે ફારિયાને 75 મિનિટમાં 7-5, 6-2 થી હરાવ્યો. ગયા વર્ષે રોમમાં યોજાયેલી આ ઇવેન્ટ પછી આ પહેલી વાર છે જ્યારે તે માસ્ટર્સ 1000 ટુર્નામેન્ટના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યો છે.

ઝ્વેરેવને હરાવીને ટોમી પોલ પણ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યો: અન્ય એક મેચમાં, અમેરિકન ટોમી પોલ એલેક્ઝાન્ડર ઝ્વેરેવને હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યો અને મોટો અપસેટ સર્જ્યો. આ પોલના કારકિર્દીનો 50મો ટૂર-લેવલ ક્વાર્ટર ફાઇનલ દેખાવ છે. પોલ હવે સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવા માટે ફ્લાવિયો કોબોલીનો સામનો કરશે. સાતમી ક્રમાંકિત કોબોલી રાફેલ નડાલને 4-6, 7-6 (3), 6-3 થી હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યો.

આર્થર ફિલ્સ અને ટેલર ફ્રિટ્ઝ પણ ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં: ફ્રાન્સના 21મા ક્રમાંકિત આર્થર ફિલ્સે વિશ્વના આઠમા ક્રમાંકિત એલેક્સ ડી મિનૌરને 6-3, 6-4 થી હરાવીને ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો. આ સાથે, ફિલ્સ એક જ સિઝનમાં પાંચ માસ્ટર્સ 1000 ટુર્નામેન્ટના ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચનાર બીજો ફ્રેન્ચ ખેલાડી બન્યો; જો-વિલ્ફ્રાઈડ સોંગાએ અગાઉ 2012 માં આ સિદ્ધિ મેળવી હતી. છઠ્ઠી ક્રમાંકિત અમેરિકન ટેલર ફ્રિટ્ઝે ક્રિસ્ટોફર ઓ'કોનેલને 6-4, 6-3 થી હરાવ્યો. 1 કલાક અને 17 મિનિટ ચાલેલા મુકાબલા બાદ, ફ્રિટ્ઝ 2023 પછી પહેલીવાર સિનસિનાટીમાં ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચ્યો. તે આ સદીમાં ઓછામાં ઓછા ત્રણ વખત સિનસિનાટી ઓપન ક્વાર્ટર ફાઇનલમાં પહોંચનાર ચોથો અમેરિકન ખેલાડી બન્યો, જે એન્ડી રોડિક (છ વખત), માર્ડી ફિશ (ચાર વખત) અને જોન ઇસ્નર (ત્રણ વખત) ની હરોળમાં જોડાયો.

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