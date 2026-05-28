ETV Bharat / sports

ક્રિસ ગેલ પણ 15 વર્ષના વૈભવ સૂર્યવંશીનો બન્યો ચાહક, 'યુનિવર્સ બોસ' ટેગ આપ્યો

વૈભવ સૂર્યવંશીએ ફરી એકવાર સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે 97 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમીને પોતાની છાપ છોડી દીધી. આ ઇનિંગે RRને ક્વોલિફાયર 2 માં પહોચાડી દિધું.

CHRIS GAYLE ON VAIBHAV SOORYAVANSHI
CHRIS GAYLE ON VAIBHAV SOORYAVANSHI (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

CHRIS GAYLE : IPL 2026 ના એલિમિનેટર મેચમાં, રાજસ્થાન રોયલ્સના 15 વર્ષીય ઓપનર, વૈભવ સૂર્યવંશીએ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદ સામે માત્ર 29 બોલમાં 97 રન બનાવ્યા, જેણે સમગ્ર ક્રિકેટ જગતને આશ્ચર્યચકિત કરી દીધું. આ ઇનિંગ દરમિયાન 12 જબરદસ્ત છગ્ગા ફટકારીને, વૈભવે 'T20 ક્રિકેટના સમ્રાટ' ક્રિસ ગેઇલના એક જ IPL સિઝનમાં સૌથી વધુ છગ્ગા (59) ફટકારવાનો 14 વર્ષ જૂનો રેકોર્ડ તોડી નાખ્યો. આ સિઝનમાં વૈભવના છગ્ગાઓની સંખ્યા હવે 65 થઈ ગઈ છે. પોતાનો ઐતિહાસિક રેકોર્ડ તૂટતા જોઈને, 'યુનિવર્સ બોસ' ક્રિસ ગેઇલ પોતે પણ આ 15 વર્ષીય પ્રતિભાશાળી ખેલાડીનો પ્રશંસક બની ગયો છે.

ક્રિસ ગેલની સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ

મેચ પછી તરત જ, ક્રિસ ગેલે તેના સત્તાવાર સોશિયલ મીડિયા હેન્ડલ પર વૈભવ સૂર્યવંશીની શાનદાર ગ્રાફિક્સ સાથે તસવીર શેર કરી, જેના પર મોટા અક્ષરોમાં 'યુનિવર્સલ બેબી બોસ' શબ્દો લખેલા હતા. વૈભવની બેટિંગથી ખુશ થઈને ગેલે લખ્યું, "વૈભવ કેટલો અસાધારણ અને અદ્ભુત ખેલાડી છે! યુવા ખેલાડી બહેતરીન મનોરંજન! ન્યું સિક્સ મશીન!" ક્રિસ ગેલે એક યુવાન ભારતીય બેટ્સમેનને 'ન્યું સિક્સ મશીન' ટેગ આપ્યો છે તે હકીકત વૈભવ સૂર્યવંશીએ પાવર-હિટિંગની ક્ષમતાનો પુરાવો આપે છે.

ક્રિસ ગેઇલ દ્વારા શેર કરાયેલા ફોટામાં, ટીવી સ્ક્રીન વૈભવ સૂર્યવંશીએ આ સિઝનમાં અને આ ચોક્કસ મેચમાં મેળવેલા છ નોંધપાત્ર રેકોર્ડ્સ દર્શાવે છે જેના કારણે તેને 'યુનિવર્સલ બેબી બોસ'નું બિરુદ મળ્યું છે.

વૈભવના હૈદરાબાદ સામેની મેચમાં છ અદભૂત રેકોર્ડ

  • એક જ સિઝનમાં અનકેપ્ડ ખેલાડી દ્વારા સૌથી વધુ રન: 680 રન
  • એક જ IPL સિઝનમાં સૌથી વધુ છગ્ગા: 65 છગ્ગા (ક્રિસ ગેઇલનો રેકોર્ડ તૂટ્યો)
  • IPL ઇતિહાસમાં 200+ ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 600 થી વધુ રન બનાવનાર પ્રથમ બેટ્સમેન
  • એક જ IPL પ્લેઓફ/નોકઆઉટ મેચમાં સૌથી વધુ છગ્ગા: 12 છગ્ગા
  • સૌથી ઓછા બોલમાં 10 છગ્ગા ફટકારવાનો રેકોર્ડ: ફક્ત 24 બોલ
  • IPL પાવરપ્લેમાં સૌથી વધુ છગ્ગા: 8 છગ્ગા

હૈદરાબાદ સામે એલિમિનેટરમાં તબાહી મચાવી

મુલ્લાનપુરના મહારાજા યાદવિન્દ્ર સિંહ ઇન્ટરનેશનલ ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીએ સનરાઇઝર્સ હૈદરાબાદના બોલરોને ક્લીનર્સ સુધી પહોંચાડ્યા. માત્ર 29 બોલનો સામનો કરીને, તેણે 334.48 ના આશ્ચર્યજનક સ્ટ્રાઇક રેટથી 97 રન બનાવ્યા. જોકે તે IPL ઇતિહાસમાં સૌથી ઝડપી સદીનો ક્રિસ ગેઇલનો રેકોર્ડ તોડવાથી માત્ર 3 રન દૂર રહ્યો, આ ઇનિંગ દરમિયાન તેણે ફટકારેલા 12 છગ્ગાએ તેને ગેઇલના હૃદયમાં પોતાના માટે એક ખાસ સ્થાન બનાવવામાં મદદ કરી.

આ પણ વાંચો:

  1. RR BEAT SRH: રાજસ્થાને 47 રનથી વિજય મેળવ્યો, વૈભવ સૂર્યવંશીના શાનદાર 29 બોલમાં 97 રન
  2. IPL ઇતિહાસમાં એક નવો અધ્યાય લખાયો, વૈભવ સૂર્યવંશીએ ક્રિસ ગેઇલનો રેકોર્ડ તોડ્યો

TAGGED:

CHRIS GAYLE
CHRIS GAYLE TWEET ON VAIBHAV
VAIBHAV SOORYAVANSHI
RR VS SRH
CHRIS GAYLE ON VAIBHAV SOORYAVANSHI

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.