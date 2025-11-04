ETV Bharat / sports

ગરીબી અને ટોણાએ ક્રાંતિને મજબૂત બનાવી, તેણે ક્રિકેટર બનીને જવાબ આપ્યો, કોચે તેની સફર વર્ણવી

ગરીબી અને ટોણા વચ્ચે ક્રાંતિ કેવી રીતે ક્રિકેટર બની, તે અંગે ETV ભારતે ક્રિકેટર ક્રાંતિ ગૌડના કોચ સાથે વાત કરી.

છતરપુર: છતરપુરના એક નાના ગામની રહેવાસી, આ ક્રિકેટરે દેશમાં પોતાનું સ્થાન બનાવ્યું છે. દેશે ICC મહિલા વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. છતરપુરના તે જ ગામની ક્રિકેટર ક્રાંતિ ગૌડ પણ આ ટીમનો ભાગ હતી, તેણે વર્લ્ડ કપ મેચ દરમિયાન સારું પ્રદર્શન કર્યું. દેશમાં ક્રાંતિ ગૌડની પ્રશંસા થઈ રહી છે અને દરેક વ્યક્તિ તેના પરિવારને અભિનંદન આપી રહી છે. ક્રાંતિની સફળતા વિશે જાણવા માટે ETV ભારતે કોચ રાજીવ વિલ્થર સાથે વાત કરી. તેમણે તેમની સફર શેર કરી.

ક્રાંતિના કોચે તેની સફળતાની કહાની શેર કરી

સાયન્સ ફોર્ડ એકેડેમીના કોચ રાજીવ વિલ્થરે સમજાવ્યું કે ક્રાંતિએ 2017 માં એકેડેમીમાં પ્રવેશ મેળવ્યો હતો. તેના પિતા તેને ત્યાં લાવ્યા હતા. તેનો પરિવાર સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો. તેના જૂતા ફાટેલા હતા, તેથી તેમણે તેને નવા જૂતા અને એક કીટ આપી. તે ખૂબ જ ચપળ છે, જે ઘણીવાર છોકરીઓમાં દુર્લભ છે. ક્રાંતિ પણ ખૂબ જ ઝડપી બોલિંગ કરે છે. તેમણે અહેવાલ આપ્યો કે ક્રાંતિ 120 અને 115 ની ઝડપે બોલિંગ કરે છે. તે જ્યારે પણ આવે છે, ત્યારે તે છતરપુરના આ મેદાન પર પ્રેક્ટિસ કરે છે.

ક્રાંતિ ગૌડ
ક્રાંતિ ગૌડ (ETV Bharat)

ક્રાંતિ એકેડેમીમાં છોકરીઓને મદદ કરવા વિનંતી કરે છે

કોચે કહ્યું કે ભારતીય મહિલા ક્રિકેટ ટીમે વર્લ્ડ કપ જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો છે. "મારા માટે ખૂબ ગર્વની વાત છે કે મેં તાલીમ આપેલી એક ક્રિકેટર તે ભારતીય ટીમનો ભાગ હતી." તેમણે વધુમાં કહ્યું કે જ્યારે પણ તે ઘરે પરત ફરશે, ત્યારે તેઓ તેની બોલિંગમાં કોઈપણ ખામીઓ અંગે ચર્ચા કરશે. કોચે એમ પણ ઉલ્લેખ કર્યો કે ક્રાંતિ હંમેશા એકેડેમીમાં છોકરીઓ વિશે ચિંતિત રહે છે. તેણી કહે છે કે જો કોઈને જૂતા કે અન્ય જરૂરી વસ્તુઓની અછત હોય, તો તે તે પૂરી પાડશે.

ઓગસ્ટ 2003 માં એક આદિવાસી પરિવારમાં જન્મેલ, આર્થિક રીતે ગરીબ

ક્રાંતિ ગૌડનો જન્મ 11 ઓગસ્ટ, 2003 ના રોજ છતરપુરના ઘુવારા ગામમાં એક આદિવાસી પરિવારમાં થયો હતો. ક્રાંતિ તેના પરિવારમાં સૌથી નાની છે. તેણીને ત્રણ બહેનો અને ત્રણ ભાઈઓ છે. તેના પિતા પોલીસ વિભાગમાં નાનું પદ ધરાવતા હતા, પરંતુ વિવિધ કારણોસર, તેમને નોકરી છોડવી પડી. નોકરી ગુમાવ્યા પછી, ક્રાંતિ ગૌડના પરિવારે ગરીબી અને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડ્યો, પરંતુ પરિવારે ક્યારેય ક્રાંતિના ઉત્સાહને ઓછો થવા દીધો નહીં. પિતા ક્યારેક ખેતરમાં મજૂરી કરતા તો ક્યારેક નાના કામ કરીને પરિવારનું ગુજરાન ચલાવતા.

ક્રાંતિ ગૌડ
ક્રાંતિ ગૌડ (ETV Bharat)

લોકો તેને છોકરાઓ સાથે રમવા બદલ ટોણો મારતા

જ્યારે ક્રાંતિ છોકરાઓ સાથે રમવા જતી, ત્યારે લોકો તેની મજાક ઉડાવતા. કેટલાક કહેતા, "છોકરી હોવા છતાં, તે છોકરાઓ સાથે રમે છે. તેની સાથે કોણ લગ્ન કરશે?" અન્ય લોકો કહેતા, "છોકરીનું કામ રસોડું સંભાળવાનું છે, મેદાન પર નહીં." પરંતુ તેણીએ આ બધી બાબતોને અવગણીને ક્રિકેટર બનવાનું પોતાનું સ્વપ્ન પૂર્ણ કર્યું. તેણીએ સખત મહેનત કરી અને ટીમ ઈન્ડિયા માટે પસંદગી પામી અને આજે વર્લ્ડ કપ જીત્યો. પાકિસ્તાન સામેની વર્લ્ડ કપ મેચમાં, ક્રાંતિએ ત્રણ વિકેટ લીધી, ટીમને વિજય તરફ દોરી ગઈ. ક્રાંતિ ગૌડે આ વર્લ્ડ કપમાં નવ વિકેટ લીધી છે.

ક્રાંતિ ગૌરની સફર

ક્રાંતિએ 2017 માં પહેલી વાર લેધર-બોલ ક્રિકેટ રમી હતી અને તે જ મેચમાં તેને પ્લેયર ઓફ ધ મેચ જાહેર કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ તેણીએ સાગર ડિવિઝન અંડર-16 ટીમનું નેતૃત્વ કર્યું હતું, જેના કારણે તેણી 2018-19 માં ફાઇનલમાં પહોંચી હતી. તે જ વર્ષે, તેણીને WPL માં UP વોરિયર્સ દ્વારા ₹10 લાખમાં હસ્તગત કરવામાં આવી હતી, જ્યાં તેણીએ 6 મેચમાં 5 વિકેટ લીધી હતી, જેમાં દિલ્હી કેપિટલ્સ સામે શાનદાર 4/25નો સમાવેશ થાય છે. તેણીએ સિનિયર મહિલા વન-ડે ટ્રોફીમાં મધ્યપ્રદેશ માટે 9 મેચમાં 15 વિકેટ પણ લીધી હતી, જેમાં બંગાળ સામેની ફાઇનલમાં 4 વિકેટનો સમાવેશ થાય છે.

