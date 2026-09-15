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ખેલાડીઓ એરપોર્ટ પર અટવાયા, 31 કલાક બાદ રૂમ મળ્યો

ભારતીય ખેલાડીએ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરતા જણાવ્યું કે, એરપોર્ટ પર પહોંચ્યાના પાંચ કલાક પછી પણ તેમને રૂમ મળ્યો ન હતો.

વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ડી. ગુકેશ
વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ડી. ગુકેશ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2026 at 7:43 PM IST

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ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં નબળી વ્યવસ્થાને કારણે ઉઝબેકિસ્તાનની ભારે ટીકા થઈ રહી છે. ટુર્નામેન્ટ માટે આવતા ખેલાડીઓને સમયસર તેમના રૂમ મળી રહ્યા નથી, જેના કારણે તેમને ભારે મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. ઘણા ખેલાડીઓએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાનો રોષ વ્યક્ત કર્યો છે. ભારતીય ચેસ સ્ટાર અને ટીમ કેપ્ટન શ્રીનાથ નારાયણને 'X' પરની એક પોસ્ટમાં પોતાનો કડવો અનુભવ શેર કર્યો; આ અંગે ટિપ્પણી કરતા ઓસ્ટ્રેલિયન ગ્રાન્ડમાસ્ટર ફેલિક્સ બ્લોહબર્ગરે પણ પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી.

ભારતીય ખેલાડીએ પોતાની પોસ્ટમાં લખ્યું, "ચેસ ઓલિમ્પિયાડ 2026માં ખૂબ જ ખરાબ અનુભવ થયો. ટીમ પાંચ કલાક પહેલા સમરકંદ એરપોર્ટ પર પહોંચી હતી. અમને હજુ સુધી રૂમ મળ્યા નથી અને તે ક્યારે મળશે તે પણ સ્પષ્ટ નથી." આના જવાબમાં ઓસ્ટ્રેલિયન ખેલાડીએ લખ્યું, "અમારી સાથે પણ આવું જ થયું; અમે ગઈકાલે સવારે 6 વાગ્યે હોટેલ પહોંચ્યા હતા અને અમારા કેપ્ટનને બપોરે 1:30 વાગ્યા સુધી રૂમ મળ્યો ન હતો."

ડી. ગુકેશે પણ નારાજગી વ્યક્ત કરી

ઉઝબેકિસ્તાનમાં ગ્રાન્ડમાસ્ટર વિદિત ગુજરાતી, વર્લ્ડ ચેમ્પિયન ડી. ગુકેશ અને આર. પ્રજ્ઞાનંદા સહિતના અનેક ભારતીય ખેલાડીઓ મુશ્કેલીઓનો સામનો કરી રહ્યા છે. આ ખેલાડીઓમાંથી કોઈને પણ હજુ સુધી રૂમ ફાળવવામાં આવ્યા નથી. વિદિત ગુજરાથીએ પણ 'X' પર પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી હતી; શ્રીનાથ નારાયણનની એક પોસ્ટને રી-શેર કરતા તેમણે લખ્યું, "સમરકંડ, ઉઝબેકિસ્તાન ઓલિમ્પિયાડ 2026નો પ્રથમ અનુભવ ખૂબ જ ખરાબ રહ્યો છે. હજુ પણ રાહ જોઈ રહ્યા છીએ." લગભગ એક કલાક પછી, વિદિત ગુજરાથીએ માહિતી આપી હતી કે આ સમસ્યા હજુ ઉકેલાઈ નથી. આ સમાચાર લખાયા ત્યાં સુધી, ખેલાડીઓને રૂમ મળવા અંગે કોઈ માહિતી ઉપલબ્ધ નથી.

હોટેલમાં પણ રૂમ તૈયાર નહોતા

ભારતીય ટીમનું રોકાણ સમરકંદની પ્રખ્યાત 'સિલ્ક રોડ બાય મિન્યોન' (Silk Road by Minyoun) હોટેલમાં નક્કી કરવામાં આવ્યું હતું. અહેવાલો અનુસાર, ત્યાં પહોંચ્યા બાદ જાણવા મળ્યું કે સમગ્ર ટીમ માટે રૂમ તૈયાર નહોતા. કેટલાક ખેલાડીઓને રૂમ મળી ગયા હતા, પરંતુ મોટાભાગના ખેલાડીઓ અને સપોર્ટ સ્ટાફે લોબીમાં રાહ જોવી પડી હતી. ભારત અને ઓસ્ટ્રેલિયા બંને ટીમના ખેલાડીઓએ આ ગેરવહીવટ અંગે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.

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CHESS OLYMPIAD 2026
ચેસ ઓલિમ્પિયાડ 2026
ચેસ ખેલાડીઓ એરપોર્ટ પર અટવાયા
ચેસ ઓલિમ્પિયાડમાં નબળી વ્યવસ્થા
CHESS PLAYERS STRANDED AT AIRPORT

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