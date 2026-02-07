નાનકડાં ગામના છોકરાએ U19 વર્લ્ડકપ ફાઈનલમાં કરી કમાલ, જીત પછી માતા બોલી, 'તેણે કરી બતાવ્યું'
ઝિમ્બામ્વેમાં રમાયેલા વર્લ્ડકપ અંડર 19માં ભારતીય ટીમ ચેમ્પિયન બની છે, ફાઈનલમાં હરિયાણાના કનિષ્ક ચૌહાણનું પ્રદર્શન નોંધપાત્ર રહ્યું
Published : February 7, 2026 at 6:04 PM IST
ઝજ્જર: અન્ડર-19 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલમાં શુક્રવારે રાત્રે ભારતે ઉત્તમ પ્રદર્શન કરીને જીત મેળવી. આ સાથે ભારત છઠ્ઠી વાર વર્લ્ડ ચેમ્પિયન બન્યું. આ ટીમમાં ઝઝ્જરના ખેલાડી કનિષ્ક ચૌહાણ પણ સામેલ હતો.
કનિષ્કે ફાઈનલમાં ઉત્તમ પ્રદર્શન કર્યું. પોતાની ઓલ-રાઉન્ડર પ્રતિભાનું પ્રદર્શન કરીને તેણે 20 બોલોમાં 3 ચોક્કા અને 1 સિક્સ સાથે 37 રન બનાવ્યા અને એક વિકેટ પણ લીધી. જીત પછી ઝઝ્જર જિલ્લામાં ખેલાડી કનિષ્ક ચૌહાણના ઘરે ખુશીના માહોલ જોવા મળ્યો. જીતના સમાચાર મળતા જ સંબંધીઓ અને આસપાસના લોકો અભિનંદન આપવા માટે તેના ઘરે પહોંચ્યા. ઘરે મિઠાઈઓ વહેંચાઈ અને ઢોલ-નગારાં સાથે ઉજવણી કરવામાં આવી.
𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 x 6️⃣— ICC (@ICC) February 6, 2026
India defeat England to be crowned ICC Men's #U19WorldCup 2026 winners 👏 pic.twitter.com/cECQnOVd3J
બાળપણની મહેનત લાવી રંગ: પરિવાર કહે છે કે, કનિષ્કની આ સફળતા પાછળ તેની વર્ષોની મહેનત અને નિયમિતતા છે. બાળપણથી જ તેને ક્રિકેટનો શોખ હતો. તે રોજ કલાકો સુધી પ્રેક્ટિસ કરતો હતો. અભ્યાસ સાથે-સાથે રમતને પણ તેણે ક્યારેય અવગણી નહીં. વર્લ્ડ કપમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરીને કનિષ્કે માત્ર પોતાના માતા-પિતા નહીં પરંતુ સમગ્ર ઝઝ્જર જિલ્લાના નામને દેશભરમાં રોશન કરી દીધું છે.
પિતાએ વ્યક્ત કરી ખુશી: કનિષ્કના પિતા પ્રદીપે ખુશી વ્યક્ત કરતાં જણાવ્યું, “અમે 9 તારીખે પુત્રનું ભવ્ય સ્વાગત કરીશું. કનિષ્કે આખા પરિવાર અને વિસ્તારમાં નામ રોશન કર્યું છે. તેની આ ઉપલબ્ધિ પર અમને ગર્વ છે. અમે ઇચ્છીએ છીએ કે, તે આગળ પણ આવી જ રીતે દેશ માટે રમે અને નવી ઊંચાઈઓ સર કરે.”
માતા થયા ભાવુક: બીજી તરફ આ પ્રસંગે કનિષ્કની માતા સરિતા ભાવુક થઈ ગયા. તેમણે કહ્યું, “જે અમે તેના માટે વિચાર્યું હતું, તે તેણે કરી બતાવ્યું. તેની મહેનતને પરિણામ મળ્યું છે. અમને શરૂઆતથી જ વિશ્વાસ હતો કે એક દિવસ તે મોટી સિદ્ધિ મેળવશે. આજે મળેલી ખુશીને શબ્દોમાં વર્ણવી શકાય તેમ નથી.”
યુવાનો માટે પ્રેરણા: પરિવારના સભ્યો અને સંબંધીઓ કહે છે કે, કનિષ્કની આ સફળતાથી વિસ્તારના બાળકોને નવી પ્રેરણા મળી છે. ગામ અને આસપાસના ઘણા બાળકો હવે રમતને વ્યાવસાયિક રૂપે જોવા લાગ્યા છે. સ્થાનિક લોકોનું માનવું છે કે, કનિષ્ક જેવા ખેલાડી આવનારી પેઢી માટે ઉદાહરણ બની રહ્યા છે.
અભિનંદનનો સિલસિલો ચાલુ: ઇન્ડિયન ટીમની જીત પછી કનિષ્કના ઘરમાં ઉજવણીનો માહોલ છે. કનિષ્કને સતત ફોન કૉલ્સ અને અભિનંદન સંદેશાઓ મળી રહ્યા છે. વિસ્તારમાંના પ્રતિષ્ઠિત લોકો પણ કનિષ્કના પરિવારને મળીને શુભેચ્છાઓ આપી રહ્યા છે. સૌની જ ઈચ્છા છે કે કનિષ્ક આગળ પણ એવા જ જુસ્સો અને મહેનત સાથે દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે અને આંતરરાષ્ટ્રીય મંચ પર ભારતનો પરચમ લહેરાવે.
