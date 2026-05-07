ડેવિડ વોર્નરનો દારૂ પીને ગાડી ચલાવવાનો કેસ, આગામી કોર્ટ સુનાવણી 24 જૂને થશે
વકીલના મતે, વોર્નર કોઈપણ સામાન્ય નાગરિકની જેમ કાનૂની પ્રક્રિયાનો સામનો કરશે અને સજાની પણ અપેક્ષા રાખે છે.
Published : May 7, 2026 at 5:23 PM IST
David Warner: ભૂતપૂર્વ ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટર ડેવિડ વોર્નર પર દારૂ પીને વાહન ચલાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. રેન્ડમ બ્રેથ ટેસ્ટમાં તેમના દારૂનું સ્તર કાનૂની મર્યાદા કરતા બમણાથી વધુ હોવાનું બહાર આવ્યું. આ ઘટના 5 એપ્રિલના રોજ બની હતી, જ્યારે પોલીસે તેમને સિડનીના પૂર્વીય ઉપનગરોમાં રસ્તાની બાજુમાં ચેકિંગ દરમિયાન અટકાવ્યા હતા.
આ કેસમાં પહેલી સુનાવણી ગુરુવારે વેવરલી લોકલ કોર્ટમાં થઈ હતી. જોકે, વોર્નરને પોતે કોર્ટમાં હાજર રહેવાની જરૂર નહોતી. તેમના વકીલ, બોબી હિલે, કોર્ટને માહિતી આપી હતી કે પોલીસને કેટલીક રજૂઆતો રજૂ કરવામાં આવી છે અને વિનંતી કરી હતી કે તેમનો જવાબ ન મળે ત્યાં સુધી આ મામલો મુલતવી રાખવામાં આવે. કોર્ટે આગામી સુનાવણી 24 જૂને નક્કી કરી છે.
વોર્નરના વકીલે જણાવ્યું હતું કે, ક્રિકેટર પોતાની ભૂલ સ્વીકારે છે અને પોતાના નિર્ણય પર પસ્તાવો કરે છે. હિલના મતે, વોર્નરે મિત્રના એપાર્ટમેન્ટમાં ત્રણ ગ્લાસ વાઇન પીધો હતો અને ત્યારબાદ ઉબેર લેવાને બદલે ઘરે જવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ નિર્ણયને તેમણે બેદરકારી અને મૂર્ખતાપૂર્ણ ગણાવ્યો હતો.
હિલ આગળ નોંધ્યું હતું કે દારૂ પીવો ગુનો નથી, પરંતુ નશામાં વાહન ચલાવવું ખરેખર ખોટું છે. તેમણે ખુલાસો કર્યો હતો કે વોર્નરે પોલીસ દ્વારા રોકવામાં આવ્યાના લગભગ 11 મિનિટ પહેલા પોતાનું છેલ્લું પીણું પીધું હતું. વકીલે આરોપ લગાવ્યો હતો કે પોલીસે બીજો બ્રેથલાઈઝર ટેસ્ટ કરાવવામાં લગભગ 52 મિનિટનો સમય લીધો હતો. વકીલના મતે, વોર્નર કોઈપણ સામાન્ય નાગરિકની જેમ કાનૂની પ્રક્રિયાનો સામનો કરશે અને દંડ મેળવવાની અપેક્ષા રાખે છે.
વોર્નર આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્ત થઈ ગયો છે પરંતુ લીગ ક્રિકેટમાં સક્રિય રહે છે. જોકે, દારૂ સંબંધિત આ ઘટનાના ખુલાસા બાદ તેની કારકિર્દી અંગે પ્રશ્નો ઉભા થવા લાગ્યા છે. સમય જ કહેશે કે વોર્નર જે BBLમાં સિડની થંડર અને પાકિસ્તાન સુપર લીગમાં કરાચી કિંગ્સનો કેપ્ટન છે તેની કેપ્ટનશીપ જાળવી રાખશે કે નહીં.
આ પણ વાંચો: